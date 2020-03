Auf dem Weg zum Impfstoff Mit Medikamenten wird bei COVID-19 noch ziemlich unsystematisch herumprobiert. Die Forschung hat anlässlich der Sars-Epidemie 2002/2003 bereits mit Impfstoffen experimentiert, aber bisher ist auch hier noch nicht viel Brauchbares zu sehen. Christoph Bopp 07.03.2020, 05.00 Uhr

Bild: istock

Das aktuelle Corona-Virus (SARS-CoV-2) kommt aus der Tierwelt. Der Mensch ist nicht sein primärer Wirt. Man vermutet das sogenannte Reservoir in einer Fledermaus. Gegen solche zoonotischen Viren wäre eine Impfung des Wirtes am besten. Wie bei der Tollwut, die mit einer sterilisierenden Impfung des Wirtstiers, des Fuchses, wirksam in Schach gehalten werden kann. Vielleicht wird das bei den Fledermäusen einmal möglich sein. Im Moment ist dies ausser Reichweite.