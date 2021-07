Lucy Walker: Vor 150 Jahren bestieg die erste Frau das Matterhorn

Rückblick Auf dem Weg nach oben: Vor 150 Jahren bestieg Lucy Walker als erste Frau das Matterhorn Bild: Getty Images Auch unter Alpinistinnen gab es ein Wettrennen, und auch für sie galt: Bergsteigen muss man sich leisten können. Doch über die Erfolge der Frauen wurde kaum berichtet. Annika Bangerter und Sabine Kuster 22.07.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Es war, was den Alpinismus seit jeher prägt: ein Wettrennen. Als die 34-jährige Britin Lucy Walker erfuhr, dass ihre Rivalin Meta Brevoort Richtung Zermatt unterwegs war, stellte sie innerhalb eines Tages eine Seilschaft zusammen. Wie Brevoort träumte sie vom Matterhorn. Doch vor genau 150 Jahren hatte Walker einen entscheidenden Vorteil gegenüber Brevoort: Sie war bereits im Walliser Dorf, über dem der pyramidenförmige Berg thront. Noch nie hatte ihn eine Frau bezwungen.

Dass die US-Amerikanerin Brevoort diese Trophäe anstrebte, war kein Geheimnis. Fast hätte sie es schon einmal geschafft. Doch auf etwa 4000 Metern über Meer hatte das Wetter sie zur Umkehr gezwungen. Und Brevoorts Traum platzte 1871 endgültig.

Denn am 22. Juli eben diesen Jahres flatterte ein Telegramm in die Zeitungsredaktion des «Journal de Genève»: Die Engländerin Lucy Walker stand als erste Frau auf dem 4478 Meter hohen «Horu». Im weissen Flanellkleid – und nur sechs Jahre nachdem der Brite Edward Whymper den vermeintlich unbezwingbaren Gipfel erreicht hatte. Die Nachricht verbreitete sich in Windeseile. Eine englische Zeitschrift würdigte ihre Leistung mit dem Gedicht «A climbing girl», danach wurde es still um sie.

Lucy Walker beim Aufstieg auf das Matterhorn. Bild: zvg

Es waren vor allem wohlhabende Briten, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Bergsteigen vorantrieben und berühmt machten. Anders als die Mehrheit ihrer Landsleute verfügten sie über Geld und Freizeit. Im steten Wettkampf mit Alpinisten aus anderen Ländern bestiegen sie einen Gipfel nach dem anderen. Die Erstbesteigungen der Alpen waren auch ein Rennen zwischen den Nationen: Die Bergspitzen waren weisse, unberührte Flecken auf der Landkarte. Wer als Erster den Fuss draufsetzte, schrieb Geschichte und brachte seinem Heimatland Ruhm ein.

Die Tourenberichte der Frauen wurden nicht abgedruckt

Auch Frauen beteiligten sich an der Trophäenjagd. Seit Beginn des Alpinismus im 19. Jahrhundert erklimmen sie Berge. Da ihnen bei vielen Gipfeln allerdings die Männer zuvorgekommen waren, konzentrierten sie sich oft darauf, sie als erste Frau zu erreichen. Ihre herausragenden Leistungen gingen danach schnell vergessen. Bergsteigen war einerseits eine Männerdomäne, anderseits liegen nur wenige Tourenberichte von Frauen vor. Berühmte Zeitschriften wie jene des «Alpine Club» druckten sie schlicht nicht ab.

150 Jahre nach Lucy Walkers Erstbesteigung ist dies anders. Starke Frauen ziehen. Das wissen auch «Zermatt Tourismus» und «Schweiz Tourismus». Sie machen mit den Alpinistinnen Werbung. Zermatt ehrt die Pionierin Lucy Walker mit einer Ausstellung und einem Festakt; und «Schweiz Tourismus» will mit dem Projekt «100% Women Peak Challenge» diesen Sommer alle 48 Viertausender in der Schweiz durch reine Frauenseilschaften erklimmen lassen. Von 38 dieser Gipfel gibt es bereits entsprechende Gipfelselfies.

Eine reine Frauenseilschaft besteigt im Rahmen der «Woman Peak Challenge» das Breithorn. Bild: Schweiz Tourismus

Mitte des 19. Jahrhunderts passten die Pionierinnen am Berg nicht ins Rollenbild der Frau; sie waren dem Heim und dem Gatten verpflichtet. Es ist wohl kein Zufall, dass Lucy Walker und Meta Brevoort ihr Leben lang ledig und kinderlos blieben. Trotz ihrer Pioniertaten behandelten die Zeitgenossen sie als Nebenfiguren in Bergsteigerfamilien: Lucy Walker als Tochter und Schwester von berühmten Alpinisten; und Meta Brevoort als Tante und Förderin eines vielversprechenden Talents.

In diesen Rollen konnten sie ihre Passion ausleben – und durch die Begleitung ihrer männlichen Angehörigen zudem den Ruf wahren. So war Lucy Walker stets mit ihrem Vater oder Bruder unterwegs; Meta Brevoort mit ihrem Neffen. Um ihren Status als Dame aus gutem Haus nicht zu gefährden, nahmen sie einiges auf sich: Sie trugen unpraktische Röcke und teils Schleier, um den vornehm blassen Teint zu schützen.

Die Leistungen der Pionierin Meta Brevoort werden herabgespielt

Dabei zählen Brevoort und ihr Neffe William Coolidge zu jenen Pionierinnen und Pionieren, die auch im Winter Gipfel bezwangen. 1874 erreichten sie als erste Menschen überhaupt die Jungfrau und das Wetterhorn im Winter. Die Jungfraubahn gab es noch nicht; der Zustieg musste ewig gedauert haben.

Doch Brevoorts Leistung wurde statt bejubelt abgewertet. So hiess es in einem Zeitungsartikel: «Miss Brevoorts Bergsteigerei ist übrigens eine ebenso sichere als behagliche. Ihr zahlreiches Geleite bahnt ihr einen bequemen Pfad, und die feste Hand bewährter Leibführer, wie Vater und Sohn Almer, schützt sie vor jeder Gefahr.»

Ihre Touren seien dadurch als «harmlose Schlittelpartien statt als die «heute beinahe unvorstellbar mühseligen Klettereien mit rudimentärster Ausrüstung» geschildert worden, hält Tanja Wirz in ihrem Buch «Gipfelstürmerinnen» fest.

Meta Brevoort, ihr Neffe William Coolidge (Mitte links) und ihre zwei Bergführer. Bild: Wikipedia

Anders als vielfach geschildert, waren nicht nur Britinnen oder Amerikanerinnen Mitte des 19. Jahrhunderts in den Alpen unterwegs. Historikerin Wirz wertete schriftliche Empfehlungen der Kundschaft eines Bergführers aus und fand darunter diverse Hinweise auf bergsteigende Schweizerinnen.

Eigensinnige Frauen haben vermutlich schon immer gemacht, was sie wollten – wenn sie privilegiert genug waren. Auch unter den ersten Flugpionieren sind Pilotinnen. Doch diese Frauen, die zu Ikonen wurden, hatten nicht zwingend Einfluss auf die damalige Stellung der Frau in ihren Gesellschaften. Sie blieben Ausnahmen, welche die Regel der männlichen Vormachtstellung bestätigten.

Um die Jahrhundertwende begannen sich immer mehr Frauen fürs Bergsteigen zu begeistern. Das gefiel vielen Männern nicht. Bild: Getty Images

Sowieso: Die meisten Frauen wie Männer hatten andere Sorgen. Walliser Bergbauern hätten damals wohl die Kraft, aber nicht die Musse gehabt, ein Ziel zu erreichen, das nicht satt macht. Zusätzliches Abenteuer mussten sie, die am Fuss der Berge arbeiteten, nicht suchen.

Waren Lucy Walker und Meta Brevoort noch Exotinnen, begannen sich um die Jahrhundertwende immer mehr Frauen fürs Bergsteigen zu begeisterten. Für viele Alpinisten ein Affront: Sie versuchten die Frauen vom Hochgebirge fernzuhalten. Das zeigt sich besonders gut an der Geschichte des Schweizer Alpen-Clubs SAC. Nach jahrelangen Diskussionen schloss er 1907 die Frauen aus. Noch bis 1980 war der SAC ein reiner Männerbund.

Die erste Frau, die auf allen 82 Viertausender der Alpen stand

Maggi Voide-Bumann, 66, Wirtin aus Saas-Fee, haben die Diskussionen nicht gekümmert. Sie hat bis 2008 als vermutlich erste Frau alle 82 Viertausender der Alpen bestiegen und schwärmt: «Da oben bin ich in Freiheit. Diese Schönheit! Diese Ruhe und Weite!» Manchmal würde die Berge ob Saas-Fee ihr zurufen: Komm wieder mal! «Mir geht dort oben das Herz über.» Richtig mit Bergsteigen begonnen hat sie mit 30, als die Kinder noch klein waren.

Spöttische Bemerkungen habe sie nie gehört. Nur besorgte Stimmen. Die Leute fanden, sie und ihr Mann sollten getrennt gehen, wegen der Kinder, die sonst gleich beide Eltern verlieren könnten. «Aber wir gingen vorsichtig und immer mit Bergführer», sagt Maggi. Nur einen Unterschied sieht sie zwischen Frauen und Männern: «Frauen haben weniger Kraft, aber dafür einen härteren Willen», und das sei entscheidend. Für sie, die wie ihre Mutter stets im Hotel geschuftet hat, war fehlender Wille kein Problem. Doch sie sagt, sie habe lange nicht das Ziel gehabt, alle 4000er der Schweiz zu erklimmen – bis sie eines Tages einfach die meisten gemacht hatte.

Frauen trauen sich auch heute weniger zu

Rita Christen

Präsidentin des Schweizer Bergführerverbands Bild: Lara Abderhalden

Eine Frau mit Bergfieber ist auch Rita Christen. Und seit vergangenem November ist mit ihr zum ersten Mal im über 100-jährigen Bestehen des Schweizer Bergführerverbandes eine Frau Präsidentin. Maggi wie Christen sagen, sie hätten nie um Anerkennung kämpfen müssen, sondern hätten stets viel Unterstützung erhalten.

Und in einem Interview mit der «Sonntags-Zeitung» sagte Christen kürzlich, sie sei Feministin in dem Sinn, dass sie Frauen als stark und fähig erachte und sie überall Zugang haben müssten. Aber Frauenförderung im Bergführerwesen halte sie nicht für nötig, denn:

«Die Ausbildung steht seit 1984 jeder Frau offen. Sie muss es einfach wollen.»

Sie findet, es komme am Berg auf den Charakter an und nicht aufs Geschlecht. Und doch: Ein Muster, das auch Christen oft beobachtet und von dem sie sagt, es ärgere sie, ist, dass sich Frauen tendenziell unterschätzen, während sich Männer eher überschätzen. Frauen müsse sie oft anschieben: «Geh du voraus. Doch, das kannst du.»