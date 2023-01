Komet im Anflug: Er taucht nur alle 50'000 Jahre auf

Astronomie Erstmals nach 50’000 Jahren fliegt ein Komet wieder an der Erde vorbei – und zieht durch die Sternbilder Er ist ein seltener Gast. Aber nun nähert sich der Komet C/2022 E3 (ZTF) wieder einmal der Erde. Womöglich ist er gar von blossem Auge zu beobachten. Thomas Baer 21.01.2023, 05.00 Uhr

Wieder einmal sind die Kometen-Beobachter aus dem Häuschen. Der im vergangenen März vom Zwicky Transient Facility (ZTF) am Palomar-Observatorium in San Diego in Kalifornien entdeckte Komet, der nach Berechnungen letztmals vor rund 50’000 Jahren im inneren Sonnensystem vorbeigeschaut haben dürfte, hat die Sonne am 12. Januar in einer Entfernung von rund 160 Millionen Kilometern passiert.

Wegen der grossen Entfernung zur Sonne ist nicht klar, inwieweit sich die Oberfläche des Eisbrockens zu einer kometenhaften Aura verändern wird. Falls es zu einem Ausbruch kommt, kann es sein, dass man den Kometen an wenigen Tagen sogar mit freiem Auge sehen kann.

Die Flugbahn des Kometen C/2022 E3 (ZTF) von Anfang Februar bis März. Grafik: Thomas Baer

Anfang Februar in Erdnähe

Nun, da er sich von der Sonne entfernt hat, wird er am 1. Februar 2023 der Erde am nächsten sein. An diesem Tag wird der Schweifstern in 42 Millionen Kilometern Entfernung an der Erde vorbeiziehen. Gut möglich, dass er in dieser Phase noch etwas an Helligkeit zulegt. Wer allerdings einen Kometen NEOWISE erwartet, wie wir ihn im Juli 2020 am Himmel bewundern konnten, dürfte enttäuscht werden.

C/2022 E3 (ZTF) ist jetzt Mitte Januar im Sternbild Bärenhüter zu sehen und besucht anschliessend die Sternbilder Drache und Kleine Bärin für ein paar Tage, um am 1. Februar 2023 seinen hellsten Moment im Sternbild Giraffe zu erreichen.

In dieser Zeit ist der Komet zirkumpolar, sprich, man kann ihn im Norden während der ganzen Nacht beobachten. Danach wechselt er an den Abendhimmel und zieht in den ersten Februartagen an Capella vorüber und steuert auf den orangen Mars zu. Am 15. Februar können wir ihn schliesslich östlich des Sterns Aldebaran im Stier erspähen.

Gute Sicht um den 21. Januar herum

Von der Mondphase her sind die Nächte um den 21. Januar herum (Neumond) sicher am besten. Danach nimmt der Mond zu und erreicht am 28. Januar das Erste Viertel im Widder. Vollmond ist dann am 5. Februar im Löwen. Da der Fuhrmann jedoch hoch im Südwesten steht, der Löwe dagegen im Südosten, wird die Beobachtung nicht allzu sehr eingeschränkt. Nach dem Vollmondtermin verbessert sich die Situation ohnehin, da sich der Mond weiter nach Südosten in die Sternbilder Jungfrau und Waage davonschleicht.