Architektur Bauen mit Holz ist die Revolution des 21. Jahrhunderts – wieso das Naturmaterial boomt Bild: Seraina Wirz Es ist der Trend des Jahrzehnts – oder gar des Jahrhunderts. Holzhäuser sind nicht nur heimelig, sondern nachhaltig und zeitgemäss. Sie sind CO2-Speicher, verbrauchen weniger graue Energie und lassen den Architektinnen und Architekten grossen Spielraum. Sabine Altorfer 0 Kommentare 11.12.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Holzhaus hiess Chalet oder Stall oder Vergangenheit. Doch heute lässt sich mit Holz fast alles bauen: Schulen, Wohnhäuser, Lagerhallen, Brücken, gar Hochhäuser. In keinem anderen Bereich haben Architektur, Ingenieurwissen und Handwerk jüngst so viel innovativen Schub erlebt. Und doch werden erst 15 Prozent aller Bauten in der Schweiz mehrheitlich aus Holz erstellt. Tendenz allerdings steigend.

Exemplarisch zeigt das der diesjährige Prix Lignum, die Auszeichnung für die besten Holzbauten der Schweiz, der 2009 erstmals verliehen wurde. So viele Eingaben (530 Projekte aus allen Landesteilen) und eine so grosse Vielfalt der Aufgaben wie der konstruktiven und architektonischen Lösungen habe es noch nie gegeben, liest man im Jurybericht. Welche Eleganz hat die geschwungene Form des Kindergartens in Ittigen oder welche Raffinesse die Kuppel des Kindergartens in Riehen. Klar und selbstverständlich wirkt der Takt der Fassaden bei der Unterkunft für Flüchtlinge in Genf und beim Landwirtschaftszentrum St. Gallen in Salez. Gelobt wird bei letzterem vor allem auch die sparsame Gebäudetechnik.

Was auffällt: Altes Handwerk und digitale Instrumente sind beim Holzbau keine Gegensätze, erst ihre Verbindung ermöglicht Effizienz und neue Lösungen. Roboter und digital gesteuerte Fräsen oder Hobel sind in Schreinereien heute keine Seltenheit mehr. Als «digitale Höchstleistung» betitelt das «Hochparterre»-Sonderheft zum Prix Lignum das Dach des Swatch-Hauptsitzes in Biel. Über 4600 millimetergenau gefräste Holzteile haben die Holzbauer zu einem einzigartigen Netztragwerk gesteckt und verflochten.

Wohnüberbauung Maiengasse, Basel

Die Siedlung mit 39 Wohnungen bringe Holz in die Stadt und den Holzbau entscheidend weiter, befand die Jury. Und sie rühmt die raffinierte Tragkonstruktion. Bild:

Kuster Frey Landwirtschaftliches Zentrum St.Gallen in Salez

Ein Leuchtturmprojekt des ökologischen Bauens sieht die Jury im Ensemble. Dank Lowtech, natürlicher Mechanismen und Materialien. Bild: Seraina Wirz Centre d’hébergement collectif de Rigot

Schon die Lage des Zentrums für bis zu 370 Flüchtlinge in der Nähe der Vereinten Nationen sei ein Zeichen, ebenso die so schöne wie schlichte Architektur. Bild: Marcel Kultscher 4-fach Kindergarten Rain, Ittigen

Aussen viereckig, innen markant geschwungen und verspielt. Stimmungsvoll, kindergerecht und grosszügig trotz der engen Parzelle sei die klar strukturierte, reine Holzkonstruktion, so die Jury. Bild: Alexander Gempeler Swatch-Hauptgebäude, Biel

Der Aufwand für das Netztragwerk des 240-Meter-Baus sei gewaltig und die Fertigung eine digitale Höchstleistung. Es verleihe dem Holzbau ein neues Image, so die Jury. Bild: Nicolas Grosmond Wildtierüberführung Rynetel, Suhr AG

Es gab keinen grossen Preis. Aber es ist die erste Brücke aus Holz über einer Schweizer Autobahn, und sie zeigt, Holz eignet sich auch im Tiefbau. Bild: Astra

Nicht sichtbar ist die Raffinesse bei der Wohnüberbauung Maiengasse in Basel, dem nationalen Prix-Lignum-Sieger. Dank digitaler Planung und CNC-Fräsen war es möglich, die vielen Balken mit eingefrästen Schwalbenschwanzverbindungen zu verbinden. Mit dieser aufwendigen Zimmermanntechnik, die in den letzten Jahrzehnten durch Schrauben, Metallwinkel und Klebstoffe ersetzt worden war. Der Vorteil der traditionellen Verbindungen: Sie sind langlebig, erfolgen ohne Fremdmaterial und sind reversibel.

Holz erobert den Tiefbau und wächst in die Höhe

Erst durch solche Techniken wird eine ökologische Kreislaufwirtschaft möglich. Denn nur wenn Bauteile sauber trennbar sind, können sie wiederverwertet oder richtig entsorgt werden. Das ist bei den am häufigsten verbauten Schichtsperrhölzern und den mit Dämmungen ausgefachten Fassadenelementen aber meist nicht der Fall.

Für Kindergärten, Wohnsiedlungen, Umnutzungen, Einfamilienhäuser, Firmensitze oder Alphütten taugt Holz.

Auch im Tiefbau ist der Stoff angekommen – wie die Wildtierüberquerung Rynetel in Suhr zeigt.

Selbst im höchsten Hochbau nutzt man Holz: In Risch-Rotkreuz steht mit 60 Metern das höchste Hochhaus aus Holz der Schweiz. Aber bald wird es überragt: In zwei Jahren soll «Pi» der V-Zug Immobilien mit 80 Metern Höhe stehen. Das ist nur ein halber Meter weniger als beim aktuellen Weltrekordhalter in Schweden.

Doch bereits gibt es Pläne in Berlin, Wien und Tokio für Holzhochhäuser bis 350 Meter. Es wird weltweit geforscht und getestet, was Statik, Verarbeitung oder Brandschutz betrifft. An der Uni Luzern hat man beispielsweise ein Modul-System für Holzhochhäuser entwickelt.

Gut zur Umwelt, nett zum Menschen

Das Material Holz hat einen riesigen Sympathiebonus: einheimisch, nachwachsend, eine gute CO2- und Energie-Bilanz und Garant für gutes Raumklima. Beton verbraucht im Vergleich zu Holz ein Mehrfaches an Energie, und bei der Produktion wird – trotz Optimierungen – viel CO2 freigesetzt.

Die Zementindustrie produziere gegen acht Prozent der globalen CO2-Emissionen, war kürzlich in einer Studie der amerikanischen Yale University zu lesen. Weil zudem immer mehr gebaut werde, habe sich der Betonverbrauch in den letzten dreissig Jahren vervierfacht. Tendenz weiter steigend. Bäume dagegen speichern CO2, und wenn das Holz verbaut statt verbrannt oder verrottet wird, bleibt es gespeichert. Wenn bis 2050 90 Prozent der Häuser aus Holz gebaut würden, so die Studie von Yale, liessen sich bis zu 75 Gigatonnen CO2 in diesen Gebäuden speichern. Das entspreche etwa dem Doppelten der jährlichen globalen Emissionen aus der Verbrennung von fossilen Brennstoffen.

Auch in der Schweiz wird die Diskussion über die Förderung von Holz und eine CO2-Zertifizierung des Waldes geführt, aktuell im Parlament aufgrund der Motion des Thurgauer SVP-Ständerats Jakob Stark.

Es wird tatsächlich mehr Holz verbaut, der Rohstoff ist bereits Mangelware auf dem globalen Markt, und die Preise steigen. In der Schweiz gibt es zudem zu wenig Sägereien, die aus den Stämmen Bretter und Balken produzieren. Jahrelang wurden hier mangels Rendite Kapazitäten abgebaut, das Holz billig importiert. Nun findet ein Umdenken statt: Bestehende Sägereien rüsten auf, oder Holzbaufirmen planen eigene Sägewerke, wie etwa Uffer in Savognin, um einheimisches Holz nutzen zu können. Das macht die Transportwege kürzer, die Versorgung sicherer, und der Forstwirtschaft beschert es vielleicht endlich wieder kostendeckende Holzpreise.

Holzbauten haben einen weiteren Vorteil: Dank der Vorproduktion von ganzen Wänden und Deckenteilen sind sie schnell errichtet, das ist vor allem bei engen Baustellen in Städten ein Vorteil. Zudem sind die Kosten dank präziser Planung genauer kalkulierbar als bei einem Massivbau.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen