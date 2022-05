Arbeitsrecht Sackgeld aufbessern in den Pfingstferien: Das müssen Eltern über die Ferienjobs ihrer Kinder wissen Wie lange dürfen Jugendliche arbeiten? Ab welchem Alter dürfen sie einen Ferienjob annehmen? Brauchen sie dazu die Zustimmung der Eltern? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen. Sheila Eggmann 1 Kommentar 25.05.2022, 15.00 Uhr

Ab einem Alter von 13 Jahren dürfen Jugendliche in den Ferien Geld verdienen. Bild: Getty

Für jugendliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten besondere gesetzliche Bestimmungen. Die Vorschriften sind in verschiedenen Gesetzen aufgeführt: im Arbeitsgesetz (ArG), in dessen Verordnungen (insbesondere die Jugendarbeitsschutzverordnung ArGV 5), im Berufsbildungsgesetz (BBG), im Obligationenrecht (OR) und im Unfallversicherungsgesetz (UVG).

Sie müssen mindestens 13 Jahre alt sein. Ihr Ferienjob darf keinen negativen Einfluss auf die Gesundheit, die Sicherheit und die Entwicklung der Jugendlichen haben und weder den Schulbesuch noch die Schulleistung beeinträchtigen. Die Eltern und auch der Arbeitgeber müssen sicherstellen, dass Jugendliche mit dem Job nicht überfordert werden.

Schüler von 13 bis 14 Jahren dürfen während den Ferien maximal acht Stunden pro Tag und 40 Stunden pro Woche arbeiten, nicht aber am Abend nach 18 Uhr. Sie dürfen höchstens während der halben Dauer der Schulferien jobben. Im gleichen Umfang zugelassen sind auch Schnupperlehren. Eine einzelne Schnupperlehre darf aber nicht mehr als zwei Wochen dauern, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco in einer Informationsbroschüre schreibt.

15- bis 18-jährige Schüler dürfen wie andere Angestellte nicht länger als neun Stunden pro Tag arbeiten. Für 15-Jährige muss am Abend spätestens um 20 Uhr Schluss sein, für Ältere erst um 22 Uhr.

Sie dürfen während der ganzen Schulferien beschäftigt sein.

13- und 14-Jährige dürfen nur sogenannte leichte Arbeiten ausführen. «Das sind etwa Rasenmähen, Schulhaus putzen, auf dem Bauernhof mitarbeiten, im Kiosk mithelfen oder Kinder hüten», wie das Fachmagazin «wir Eltern» in einem Artikel schreibt.

Ab dem Alter von 15 Jahren dürfen Jugendliche auch anstrengende Arbeiten verrichten, nicht aber gefährliche. Zu den gefährlichen Arbeiten gehören beispielsweise das Bedienen von Maschinen mit einem hohen Unfallrisiko, sehr lärmige Arbeiten oder Tätigkeiten, die Spezialwissen verlangen, wie etwa der Umgang mit Chemikalien.

Für das Gastgewerbe gibt es spezielle Bestimmungen: Unter 16-Jährige dürfen – ausser in der Lehre – weder in Cafés, Restaurants oder Hotels Gäste bedienen. Jugendlichen unter 18 Jahren ist es gänzlich verboten, Gäste in Nachtlokalen, Discos und Bars zu bedienen.

Nein, das ist verboten. Ausnahmen gibt es für Lehrlinge von bestimmten Berufen oder bei kulturellen, künstlerischen und sportlichen Anlässen, die nur abends oder am Sonntag stattfinden.

Auch während eines kurzen Ferienjobs muss der Arbeitgeber die Angestellten gegen Unfall versichern. Wenn Schülerinnen und Schüler mehr als acht Stunden pro Woche arbeiten, dann deckt diese Versicherung sowohl Berufs- wie Nichtberufsunfälle ab. Bei weniger als acht Stunden pro Woche sind nur Berufsunfälle gedeckt.

Jugendliche haben auch während des Sommerjobs anteilmässig Anrecht auf Ferien, bei unter 20-Jährigen liegt der Ferienanspruch bei fünf Wochen pro Jahr. Wenn sie die Ferien nicht beziehen, dann sind sie mit einem Zuschlag auf dem Lohn abzugelten. Der Zuschlag beträgt 10,64 Prozent bei unter 20-Jährigen.

Ja, denn Minderjährige können ohne das Einverständnis ihrer Eltern keine Verträge abschliessen. Das gilt auch für Arbeitsverträge. Das Einverständnis der Eltern muss aber nicht schriftlich vorliegen, sie können den Ferienjob auch stillschweigend akzeptieren. Voraussetzung ist natürlich, dass sie etwas davon wissen.

Anders als viele andere Länder kennt die Schweiz keinen nationalen Mindestlohn. Trotzdem gibt es in vielen Berufen einen Mindestlohn, entweder über einen Gesamtarbeitsvertrag oder dank eines kantonalen Mindestlohnes. Darüber hinaus müssen die für die jeweilige Branche üblichen Löhne und Gehälter eingehalten werden.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund empfiehlt für Jugendliche, die ihre obligatorische Ausbildung noch nicht abgeschlossen haben, einen Bruttolohn von 15 Franken pro Stunde. Für alle anderen Ferienjobber, die nicht speziell für eine Arbeit qualifiziert sind, ist ein Stundenlohn von 22 Franken angemessen.

Das Schweizerische Rote Kreuz gibt ebenfalls Empfehlungen für Jugendliche heraus, die sich einen Zustupf mit Babysitten verdienen wollen: Für 13 bis 15-Jährige sei ein Betrag von acht bis zehn Franken, für 16 bis 25-Jährige ein Betrag von elf bis 18 Franken pro Stunde angemessen.

Minderjährige Jugendliche können über ihr Taschengeld und den selbstverdienten Lohn frei entscheiden, es sei denn, sie haben mit den Eltern vereinbart, einen Teil des Lohnes in die gemeinsame Haushaltskasse einzubezahlen. In diesem Fall steht ihnen nur der Restbetrag zur freien Verfügung.

Weitere Informationen zum Jugendarbeitsschutz finden Sie in dieser Informationsbroschüre des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco und auf einer eigens dafür konzipierten Seite des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes.

1 Kommentar Paul Grunder vor einem Tag Ich hatte ein kleines Gärtchen, die Mutter zahlte mir für 10 Radieschen 5 Rappen, für einen Kopfsalat 10 Rappen. Dem Vater mussten wir Buben beim Umstechen und Laubrechen helfen, dafür gab es 50 Rappen für den Jahrmarkt. Vor 70 Jahren. Rückblickend waren wir Schwarzarbeiter. Wenn wir dem Nachbar beim Äpfel auflesen halfen, gab er uns einen Franken und wenn wir Kalender und Schoggitaler für die Hilfswerke verkauften, brachten wir es auf einen Fünfliber. Sie kommen heute noch, die von Hilfswerken "missbrauchten"Kinder. Alle Kommentare anzeigen