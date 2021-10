Rassismus in der Schweiz: Angélique Beldner veröffentlicht Buch

Interview SRF-Moderatorin Angélique Beldner über Rassismus: «Heute kann ich benennen, was mich verletzt» Die SRF-Moderatorin erlebte von klein auf Rassismus, sprach aber nicht darüber. Bis im vergangenen Sommer. In einem Dokumentarfilm brach sie ihr Schweigen. Nun ist ihr gemeinsames Buch mit Schriftsteller Martin R. Dean erschienen. Annika Bangerter Jetzt kommentieren 27.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie will den Rassismus in der Schweiz thematisieren: Angélique Beldner. Bild: Oscar Alessio/SRF

Frau Beldner, bis vor einem Jahr haben Sie rassistische Bemerkungen überhört oder das Verhalten negiert. Was hat sich für Sie geändert, seitdem Sie offen darüber sprechen?

Angélique Beldner: Ich bin heute im Reinen mit mir. Die Aufarbeitung war für mich ein schmerzhafter, aber insgesamt ein positiver Prozess, der noch immer andauert. Anders als früher kann ich nun rassistisches Verhalten besser in Worte fassen und benennen, was mich verletzt.

Wann ringen Sie noch um Worte?

Kürzlich wurde ich gefragt, weshalb es mich stört, wenn mich jemand auf hochdeutsch anspricht; das sei ja bloss gut gemeint. Solche Fragen zu beantworten, ist nicht ganz einfach. Denn tatsächlich war es in diesem Fall ziemlich sicher so, dass keine böse Absicht dahinter lag. Aber sie zeigt, dass People of Color bis heute nicht als Teil der Schweizer Gesellschaft angesehen sind. Solche Fragen zu erklären, fällt mir heute noch schwer. Sie zeigen die Vielschichtigkeit der Rassismusthematik auf.

In Ihrer Kindheit war Ihre Hautfarbe zu Hause kein Thema. Ihre weisse Mutter erzog Sie dazu, Rassismus nicht zu beachten. Wozu raten Sie Ihren Kindern?

Ich versuche, meine Söhne für Rassismus zu sensibilisieren. Sie sind vor allem durch mich damit konfrontiert, da sie relativ hell sind. Mir ist wichtig, dass sie zu Hause über rassistische Erlebnisse sprechen können, die sie selbst erleben oder beobachten. Einmal hörte ich, wie einer meiner Söhne jemanden korrigierte, der nach dem Farbstift in «Hautfarbe» verlangte. Welche dieser vielen Farbtöne denn die Hautfarbe sein soll, fragte er zurück. Das hat mich sehr gefreut, weil es mir zeigte, dass für ihn vieles schon ganz selbstverständlich ist, das es für meine Generation noch nicht war.

Innert kurzer Zeit sind mehrere Bücher erschienen, die Rassismus im Schweizer Alltag thematisieren. Ist das ein Zufall?

Ich denke nicht. Es hat sich abgezeichnet, dass Rassismus in der Schweiz ein grösseres Thema wird. Vermehrt sind Zeitungsartikel und auch Bücher aus dem deutschsprachigen Raum dazu erschienen, insgesamt war die Debatte aber länger verhalten. Durch die Black Lives Matter-Bewegung wurden im Sommer vor einem Jahr die Forderungen lauter und seitens der Gesellschaft viel mehr wahrgenommen. Die Schweizerinnen und Schweizer hörten anders hin und begannen, das eigene Verhalten zu hinterfragen.

Wie wirkt dies nach?

Der grösste Teil der Bevölkerung in diesem Land will antirassistisch sein, davon bin ich überzeugt. Die Debatten rund um Black Lives Matter führten dazu, dass einige erstmals bemerkten, dass auch sie vielleicht diskriminierende Tendenzen haben, ohne dass es ihnen zuvor bewusst geworden wäre. Die Sensibilität für Rassismus im Alltag ist heute daher ausgeprägter als noch vor zwei Jahren.

Wie zeigt sich das konkret?

Nach dem Dokumentarfilm und dem Buch, in denen ich mich meiner Vergangenheit und meinen Rassismuserfahrungen stelle, sagten mir viele Menschen, dass ihnen damit der Spiegel vorgehalten würde. Das wäre vor einigen Jahren noch anders gewesen. Da hiess es viel eher: Was hat das mit mir zu tun? Inzwischen haben viele verstanden, dass Rassismus ein Thema der Gesellschaft ist und nicht nur eines der Betroffenen.

Kennen Sie das Gefühl, unter keinen Umständen negativ auffallen zu wollen?

Und wie! Ich verhielt mich immer extrem vorsichtig, sodass mir niemand etwas vorwerfen konnte. Bei einem Zugbillett kontrolliere ich mehrfach, ob ich es tatsächlich abgestempelt habe. Ich achte kleinlich genau darauf, damit ich nicht mit einem möglichen Fehlverhalten irgendwelche Klischees bestätige. Wenn ich früher People of Color sah, die negativ auffielen, wurde ich wütend und sagte ihnen manchmal auch: «Du schadest uns Schwarzen damit». Heute bedauere ich dieses Denken. Natürlich soll sich jeder anständig verhalten, das ist ja klar – aber die Hautfarbe sollte dabei keine Rolle spielen dürfen.

Angélique Beldner und Martin R. Dean: «Der Sommer, in dem ich Schwarz wurde». Atlantis-Verlag. 192 Seiten, 28 Fr.-