Keine Alpenlegende: Gletscherflöhe gibt es wirklich

Alpen Das heimliche Leben im ewigen Eis: Gletscherflöhe gibt es wirklich Gletscherflöhe sind keine Alpenlegende. Am wohlsten ist ihnen um den Gefrierpunkt herum in einem schönen Eisloch mit Schmelzwasser. Wir haben lange nach ihnen gesucht. René Fuchs Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Rhonegletscher ist teilweise mit Schutztüchern abgedeckt. Das verschafft auch den Gletscherflöhen etwas Zeit. René Fuchs

Gletscheroberflächen sind voller Leben. Wenn man genau hinschaut. Da leben Bakterien, Pilze, Hefen, Algen, Bär-, Räder- und Wimpertierchen bis zu Spinnen. Sie gehören zu einem hochsensiblen Ökosystem, das auf den ersten Blick nicht sichtbar ist. Einer der coolsten Überlebenskünstler ist der 1,5 bis 2,5 Millimeter grosse Gletscherfloh. Ein Insekt, das zu den Springschwänzen gehört und Minustemperaturen bis zu -44 Grad Celsius überlebt.

Andreas Bauder, Glaziologe der ETH Zürich kennt die Tierchen. Er steht mit seinem Team eigentlich auf dem Rhonegletscher um den jährlichen Gletscherschwund akribisch festzuhalten. Aber nun machen wir uns auf die Suche nach den kälteresistenten Sechsfüssern, den Gletscherflöhen. Mit blossem Auge sind sie in sogenannten Kryokonitlöchern gerade noch erkennbar. Das sind kleine Schmelzwassertümpel auf der Gletscheroberfläche mit braunen bis schwarzen Sediment-, Staub- und Pollenablagerungen. Die dunklere Farbe dieser Ablagerungen absorbiert mehr Sonnenlicht und beschleunigt so das Abschmelzen des Eises darunter.

Schmelzwasserpfütze mit Ablagerungen: Hier leben die Gletscherflöhe. René Fuchs

Sie springen bei Gefahr bis zu 20 Zentimeter hoch

Hier fühlen sich die Gletscherflöhe am wohlsten. Doch wo sind sie? Es braucht manchen Standortwechsel, bis sie sich finden lassen. Dann bewegen sich vermeintlich dunkle Sandkörner in einer Vertiefung. Übertölpeln lassen sie sich nicht. Bei Gefahr können sie dank ihrer Sprunggabel unter dem Hinterleib bis zu 20 Zentimeter hoch springen. Einfangen ist fast unmöglich. Schwupps sind sie weg. Und die Suche beginnt von Neuem.

Brigit Sattler, Mikrobiologin. zvg

«Gletscherflöhe sind mit ihrer ausgeklügelten Physiologie Überlebenskünstler», sagt Birgit Sattler, Mikrobiologin der Universität Innsbruck. Sie erforscht das Leben auf den Gletschern seit Langem. Die Körperfarbe der Tierchen kann schwarz, orange oder weiss sein. Gefrierschutzproteine, Substanzen aus Eiweissen, Alkohol und Zucker, vermeiden in ihren Körperzellen die Bildung von Eisnadeln. Somit tritt bei der Zellmembran, anders als bei Menschen, kein Schaden auf. «Dank diesen Glycoproteinen können Gletscherflöhe Temperaturen bis zu -44 Grad überleben, ohne zu gefrieren», sagt Sattler. Für die Biotechnologie und die Humanmedizin sind die Gefrierschutzproteine vor allem für Organtransplantationen von grossem Interesse.

Unter -7°C verfallen die Gletscherflöhe in eine Kältestarre. Ihr Darm ist leer, sodass es keine Kristallisationskeime im Körper mehr gibt. Die Wohlfühltemperatur im Sommer bewegt sich um den Gefrierpunkt. Bei 12 Grad verenden die Tiere an Atemnot aufgrund des Sauerstoffmangels. Gletscherflöhe leben weltweit auf einer Höhe von 2000 bis 6300 Meter über Meer. In bis zu 30 Meter tiefen Gletscherhöhlen konnten sie schon gesichtet werden.

Gletscherfloh unter dem Mikroskop. Doch man sieht sie auch mit dem Auge. Uni Insbruck

Hier von blossem Auge betrachet. zobodat.at

Vor allem an Spätwintertagen und im Frühling kommt es zu Massenvermehrungen. Gletscherflohwolken mit Zehntausenden von Tieren bewegen sich dann auf den Schneeflächen. Nach 12 bis 14 Häutungen sind die Springschwänze, die nach zwei Monaten aus einem Ei schlüpften, geschlechtsreif. Die Embryonalentwicklung ist nur bei Temperaturen unter +5 Grad Celsius möglich. Im Schnitt werden die Tiere zwei Jahre alt. Fressfeinde sind Spinnen, insbesondere der Gletscherweberknecht. Sie selbst fressen abgelagerte Pollen, Algen, Pflanzenreste, Mikroorganismen und Mineralien.

Den Ur-Insekten schmilzt das Eis weg

Gletscherflöhe gehören zu den Ur-Insekten. Seit der Saurierzeit haben die Springschwänze praktisch unverändert überlebt. Jetzt aber schmilzt ihnen das Eis weg. «Bis zur Jahrhundertwende wird vom Rhonegletscher je nach Klimaszenario nur noch wenig übrigbleiben», sagt Glaziologe Andreas Bauder. «Gletscher, die nicht oberhalb von 3500 Metern ihr Einzugsgebiet haben, werden bis ins Jahr 2100 mehrheitlich verschwunden sein.»

Glaziologe Andreas Bauder. René Fuchs

Die Sonne scheint an diesem heissen Frühsommertag unentwegt auf die Gletscheroberfläche. Das Eis taut und die Rinnsale und Gletscherbäche werden im Tagesverlauf grösser. Selbst die Bohrlöcher für die Messstangen füllen sich sofort mit Schmelzwasser und der Wasserdruck beeinträchtigt die Arbeiten des ETH-Teams.

Der Klimawandel, der fehlende Winterschnee und die zahlreichen natürlichen und umweltbedingten Ablagerungen auf der Eisfläche hinterlassen ihre Spuren. «Die Gletscheroberfläche wird immer dunkler und absorbiert somit noch mehr Sonnenlicht», sagt Bauder.

1856 reichte der Rhonegletscher bis nach Gletsch auf knapp 1800 m hinunter. Nun endet der typische Talgletscher oberhalb eines steilen Felshangs auf 2200 Meter in einem See. Die Gletscherfläche oberhalb der Eisgrotte, die vom Hotel Belvédère aus am Furkapass besucht werden kann, ist durch weisse Schutztücher (Geotextilien) überdeckt. Damit kann der Schmelzprozess um bis zu zwei Drittel verlangsamt werden.

Noch können sich die Gletscherflöhe in ihrem schwindenden Zuhause anpassen. «Auch wenn sie vermehrt vom Schmelzwasser mitgerissen werden, überleben sie», hat Sattler bei Forschungsarbeiten festgestellt. Zudem schmieren sie sich beim Putzen mit einer öligen, wasserabweisenden Substanz ein. Wird die Behausung überflutet, zieht diese Substanz eine Luftblase um den Körper mit. Das Atmen ist gewährleistet und das Insekt wird an die Oberfläche getrieben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen