Energiesparen: Diesen Irrtümern dürfen Sie nicht verfallen

Hätten Sie's gewusst? Das sind die häufigsten Irrtümer, wenn es ums Sparen von Energie geht

Je kürzer das Programm desto besser? Nein, Energie gespart wird so nicht. Bild: Pius Amrein

Wer Strom, Gas und Wasser spart, der schont nicht nur das Haushaltsbudget, sondern auch die Umwelt. Doch auch die folgenden weitverbreiteten Irrtümer sollten wir uns lieber sparen.

Das klingt logisch, stimmt aber in der Regel nicht. Laut dem deutschen Industrieverband Körperpflege und Waschmittel sind «Kurzwaschprogramm meistens nicht sparsamer, sondern arbeiten oft mit viel Wasser und höherem Energieeinsatz, um ein gutes Waschergebnis zu erzielen.» Eine Waschmaschine benötigt die Energie nämlich nicht nur zum Drehen der Trommel, zum Pumpen des Wassers und zum Schleudern der Wäsche, sondern auch zum Aufheizen des Wassers und genau das kostet im Vergleich am meisten Energie. «Daher sparen länger dauernde Waschprogramme Energie ein, wenn gleichzeitig die Waschtemperatur abgesenkt wird.» Wer Energie einsparen möchte, sollte also lieber ein ECO-Programm wählen, denn das wäscht wirklich besonders energiesparend.

Energiesparlampen heissen so, weil sie im Vergleich zu den guten alten Glühbirnen weniger Strom verbrauchen. Die aktuellen LEDs (lichtemittierende Dioden) begnügen sich aber in der Regel mit noch weniger Strom. Das Umrüsten kann sich also durchaus lohnen. Wer ganz genau wissen will, wie viel Energie ein Leuchtmittel verbraucht, kann auf die Verpackung schauen. Dort ist nicht nur die Energieeffiziensklasse aufgeführt, sondern auch der ganz konkrete Stromverbrauch dieses Leuchtmittels in Kilowattstunden pro 1000 Stunden Leuchtdauer. Somit lassen sich die Leuchtmittel nun ganz konkret vergleichen.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte vorsichtshalber den Netzstecker ziehen, denn viele Elektrogeräte verbrauchen selbst dann noch etwas Strom, wenn sie gar nicht benutzt werden. Der Verbrauch kann sich so ganz schön summieren. Nicht nur Lampen, die mit Vorschaltgeräten betrieben werden, sind betroffen, sondern auch moderne Ladegeräte für Handys, Tablets und anderes Digitalequipment. Wer nicht jedes Mal den Netzstecker ziehen möchte, kann zu Steckdosen mit An- und Ausschalter oder zu einer Zeitschaltuhr greifen. Spezielle Modelle lassen sich auch mit einer Fernbedienung vom Strom trennen.

Manch einer taut den Gefrierschrank erst dann ab, wenn das Eis darin so dick geworden ist, dass die Schubkästen festfrieren. Doch es lohnt sich, den Gefrierschrank öfter mal aufzutauen, denn schon eine Eisschicht von wenigen Millimetern macht sich bemerkbar. Wenn Sie einen Gefrierschrank abtauen, verbraucht das Gerät 15 bis 45 Prozent weniger Strom im Jahr. Geräte mit sogenannter No-Frost-Funktion vereisen übrigens gar nicht erst, so dass man sich das Abtauen sparen kann.

Diesen gedanklichen Fehler machen viele Sparfüchse: Abends vor dem Zubettgehen schnell noch die Tür zu einem ungeheizten Raum öffnen und schon profitiert dieser von der warmen Luft und ist so vor Schimmelbildung geschützt. Doch leider ist das genaue Gegenteil der Fall: Auf diese Weise strömt die warme Luft, die relativ viel Feuchtigkeit enthält, in das kalte Zimmer und schlägt sich an den kalten Wänden und Einrichtungsgegenständen ab. Der Schimmelbildung sind so im wahrsten Sinne des Wortes Tür und Tor geöffnet. Die Flüssigkeitsmengen, die beim Leben in einem Haus zusammenkommen können, werden oft unterschätzt. Das deutsche Fraunhofer Institut für Bauphysik hat das einmal durchgerechnet: Demnach gibt ein Mensch bei nur leichter Aktivität durch Atmen und Schwitzen bei 20 Grad Raumlufttemperatur ganze 30 bis 60 Gramm Wasser pro Stunde in die Raumluft ab. Ein mittelgrosser Gummibaum kommt immerhin noch auf 10 bis 20 Gramm pro Stunde.

