Software überführt russischen Soldaten des Kriegsverbrechens

Algorithmen im Krieg Ausgerechnet eine russische Software überführt eigenen Soldaten des Kriegsverbrechens Die Gesichtserkennung gilt als Gefahr für die Freiheit. Viele wollen sie verbieten. Doch im Ukraine-Krieg werden damit Gräueltaten aufgeklärt. Adrian Lobe 03.06.2022, 05.00 Uhr

Dank Künstlicher Intelligenz Täter und Opfer aufspüren. Die Ukraine setzt im Krieg auf eine Software zur Gesichtserkennung. Getty

Vor wenigen Tagen veröffentlichte die «New York Times» einen Bericht, der anhand von Zeugenaussagen und ­Videos belegt, wie russische Fallschirmjäger ukrainische Zivilisten in dem Kiewer Vorort Butscha exekutieren. Auf den Bildern einer Über­wachungs­kamera ist zu sehen, wie neun Männer in gebückter Haltung von zwei bewaffneten Soldaten über eine Strasse geführt werden.

Über Wochen hatten die Reporter im Rahmen ihrer Recherche in detektivischer Kleinstarbeit Beweise für mögliche Kriegsverbrechen gesammelt. Sie haben Zeugen befragt, Chatprotokolle ausgewertet und ­Munitionsverpackungen fotografiert. Die Identität der Opfer konnten sie schliesslich über russische Social-­Media-Plattformen bestimmen.

Das Netz mit seinen Milliarden Fotos und Videos ist nicht nur für Ermittler, sondern auch für Journalisten eine Fundgrube. Jeden Tag werden allein auf Instagram 95 Millionen Fotos hochgeladen. Die Chance, dass sich auf diesen Bildern der eine entscheidende Hinweis findet, ist gross. Der US-Kongress hat die grossen Plattformen Tiktok, Twitter, Youtube und Meta deshalb dazu aufgefordert, Uploads zu archivieren, um Beweismaterial für mögliche Menschenrechtsverbrechen zu sichern. Die Welt erlebt nicht nur den ersten «Tiktok-Krieg», sondern auch das grösste Beweisaufnahmeverfahren der Geschichte.

Russische Software entlarvt eigene Soldaten

Das russische Online-Medium «iStories», das in Russland wegen der angeblichen Verbreitung von Falschinformationen blockiert wird, hat anhand eines Social-Media-Fotos die Identität eines Mitglieds der russischen Fallschirm­jägereinheit enthüllt. Der Investigativ-Journalist Christo Grozev vom renommierten Recherchenetzwerk Bellingcat hat die Information auf Twitter bestätigt. Es ist also von einer hohen Glaubwürdigkeit auszugehen.

Die Suche geht so: Als Ausgangsmaterial dienen Pressebilder mit unbekannten Soldaten oder Fotos auf sozialen Medien mit anonymen Militärs. Wenn es von derselben Person im Internet ein anderes Bild gibt, das mit ihrem Namen versehen ist, lassen sich die Krieger relativ einfach identifizieren. Soldaten verlieren so ihre Anonymität und werden zu Personen mit Namen und Adresse.

Um russische Militärs oder Geheimdienstagenten aufzuspüren, durchforsten Journalisten beispielsweise das Netz unter anderem mit FindClone, einer Gesichtserkennung aus einer russischen Softwareschmiede, die Fotos mit Profilen des russischen Facebook-Pendants VKontakte abgleicht. Mit Hilfe einer Demoversion von FindClone konnten Journalisten des Technik-Magazins «Wired» einen russischen Soldaten identifizieren, der in der Ukraine in Gefangenschaft geriet. Es dauerte keine fünf Minuten, da stiessen die Rechercheure auf ein Profil in VKontakte – samt Geburtsdatum und Fotos von Familienangehörigen. Ausgerechnet eine russische Software entlarvt einen Soldaten des eigenen Landes.

Auch die ukrainische Regierung setzt Gesichtserkennungsalgorithmen ein. Sie nutzt die Software der US-Firma Clearview AI, um Leichen russischer Soldaten zu identifizieren und Familienangehörige zu informieren. Mit der Software, die von Tausenden US-Regierungsbehörden eingesetzt wird, lassen sich per Knopfdruck Gesichter suchen. Clearview AI hat nach eigenen Angaben eine biometrische Datenbank von zehn Milliarden Fotos aufgebaut, die sie aus Plattformen wie Facebook, Instagram und Twitter abgesaugt hat. Dagegen wirkt die Datenbank des FBI mit rund 640 Millionen Fotos fast schon mickrig.

Clearview AI galt lange als Inbegriff des Bösen. Die New Yorker Firma sieht sich mit zahlreichen juristischen Verfahren konfrontiert und musste jüngst wegen Datenschutzverstössen in Grossbritannien ein Millionenbussgeld bezahlen. Doch jetzt, wo ein souveränes Land überfallen wird, erscheint die Technologie in neuem Licht.

Der Krieg hat viele Tabus gebrochen: Überzeugte Pazifisten rufen nach Waffenlieferungen, und Datenschützer, die gestern noch Gesichtserkennung aus dem öffentlichen Raum verbannt sehen wollten, denken um. Denn: KI ist eine wirksame Waffe gegen Kriegsverbrecher: Sie identifiziert in riesigen Datensätzen gesuchte Gesichter, entlarvt so Täter und gibt Opfern einen Namen.