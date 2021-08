Wieso immer mehr Senioren nach der Pensionierung weiterarbeiten

Aktiver Ruhestand Anpacken statt rumhängen: Wieso immer mehr Seniorinnen und Senioren nach der Pensionierung weiterarbeiten Illustration: Silvan Wegmann Immer breiter wird diskutiert, was mit den durchschnittlich 15 Jahren Pensioniertendasein anzustellen sei. Angeregt hat die Diskussion der Schweizer Philosoph Ludwig Hasler. Er plädiert für mehr Weltgestaltung und weniger Welten­bummel. Doch wie packt man das an? Vier ältere Personen erzählen. Sabine Kuster 14.08.2021, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Wohnzimmer und Küche aufgeräumt, Kunst stilvoll platziert, die Terrasse erweitert, das Schlafzimmer frisch gestrichen und das Bad nun mit Bodenheizung – hier wohnen Leute mit Zeit, also Pensionierte. Sie optimieren ihr Heim, hüten ausserdem oft Enkelkinder, sind in einer Wandergruppe oder einem Chor. Sie gehen auf Reisen. Durchschnittlich 15 Jahre geht das nach der Pensionierung so – mit Glück und guter Gesundheit länger. Monatlich kommt die Rente.

So war das nicht gedacht, als 1948 das Rentenalter in der Schweiz eingeführt wurde. Die Lebenserwartung der Männer war so hoch wie das Rentenalter: 65. Heute liegt sie 15 Jahre höher. Die Diskussion, was mit diesen Jahren anzustellen sei, läuft schon länger. «Jungbleiben ist auch keine Lösung», hiess das Buch des Psychoanalytikers Peter Schneider und der Journalistin Andrea Schafroth, das letztes Jahr erschien. Ein Jahr davor machte sich der Philosoph Ludwig Hasler stark «Für ein Alter, das noch was vorhat».

Sein Aufruf, mehr aus den Pensionsjahren zu machen, provozierte. Klar, es gibt auch Jobs, wo man bei der Pensionierung ausgebrannt ist und körperlich kaputt. Aber die Mehrheit sei das nicht, sagt Hasler, zwei Drittel der Pensionierten seien unter ihrem Potenzial aktiv. «Sie bringen nur sich selber in Bewegung.»

Reisen und fliegen: Beides wird ­allmählich vulgär

Ludwig Hasler sitzt am Esszimmertisch in seinem Haus in Zollikon. Weit herum sind alle in den Ferien.

«Die Leute verreisen aus Gewohnheit, es gehört zum Lebensstil. Wer aber stets wegzieht, vernachlässigt sein Leben hier. Der Mensch ist doch eher ein Weltgestalter, kein Weltenbummler.»

Ludwig Hasler

Philosoph und Autor Bild: zvg

Mit dem Reisen gehe es wie mit dem Fliegen, bemerkt er, es werde allmählich vulgär.

Hasler selber ist aber kein Stubenhocker. Er habe im August und September 25 Auftritte als Redner in der ganzen Schweiz, erzählt er. Weil er niemandem mehr den Job oder die Frau wegnähme, geniesse er Narrenfreiheit. Vor den Mitgliedern des Schweizer Automobilverbandes werde er sagen, dass er das Auto für eine veraltete Erfindung halte.

«Die dritte Altersperiode ist meine beste», sagt Hasler. Er sei komplett frei, sich zu beschäftigen, und könne trotzdem mehr denn je mitwirken. Er mag das Wort: mitwirken. Und erzählt das Gleichnis der drei Steinmetze, die auf derselben Baustelle fleissig arbeiten und gefragt werden, was sie da tun. Der erste: «Ich verdiene meinen Lebensunterhalt.» Der zweite: «Ich bin der beste Steinhauer weit und breit.» Der dritte: «Ich helfe hier, eine Kathedrale zu bauen.»

Der 76-Jährige will immer noch mitwirken an etwas Grösserem. Nicht aus Wohl­tätigkeit, sondern aus «reziprokem Egoismus», wie er sagt. Es gehe ihm gut, wenn es jenen um ihn herum gut gehe. Er ist überzeugt, dass nur das wirklich glücklich macht. Dasselbe zeigt eine Befragung des Bundesamtes für Statistik 2015, in der die Leute ankreuzten, warum sie unbezahlte Arbeit leisten. Am häufigsten wurden die Gründe genannt: «Mit anderen etwas bewegen», «Menschen helfen» und «Eigene Erkenntnisse und Erfahrungen erweitern».

In Haslers Wohngemeinde hat der Verein «Senioren für Senioren» 760 Mitglieder, die sich gegenseitig helfen, aber auch Unterstützung in Schulen anbieten. Ebenso gefragt sind Senioren zum Beispiel in Sportvereinen für die Erledigung von Büroarbeiten.

Hasler hat einen Nerv getroffen. Eine Generationenstiftung wurde wegen seines Buches gegründet, die Mitglieder wollen das Berufsleben neu etappieren: Ab 55 soll man Seniorpartnerin oder -partner werden, Arbeit anders gestalten. Viele KMU seien sehr interessiert daran, dass ihre Fachleute nicht mit 65 ausgemustert würden. «Wie das geht, kann man nur experimentell in jedem Betrieb heraus­finden», sagt Hasler. Eine Frage lautet etwa: Wie sieht das Seniorpartner-Dasein in einer Gipserei aus?

Bemerkenswertes über das Altern verraten auch die statistischen Erhebungen aus der Schweiz: Zwar leistet die Altersgruppe der 65- bis 75-Jährigen am meisten Freiwilligenarbeit (Frauen 3,4 Stunden, Männer 2,6 Stunden/Woche) – doch dann ändert es. Die Altersgruppe 75+ ist in den Institutionen am wenigsten präsent. Und bei der Mitarbeit im Freundes- und Nachbarschaftskreis engagiert sich diese Altersgruppe «nur» noch ähnlich oft wie die 25- bis 45-Jährigen.

Auch Ludwig Hasler ist sich bewusst, dass die Anfragen für Referate in naher Zukunft weniger werden. Auf die glorreiche dritte ­Altersperiode wird unvermeidlich die vierte folgen. «Man muss den Rank finden zu einer eher meditativen Teilnahme am Leben», sagt Hasler. Es gelinge ihm noch nicht lange, aber inzwischen könne er gut im Jetzt leben. Er beobachte die Mauersegler. Seine Sommerkollegen seien das. Oder giesst Pflanzen.

«Ich denke an nichts anderes, und ich bekomme zur einzelnen Pflanze fast ein persönliches Verhältnis.»

Abends befasse er sich mit der Astrophysik. Vergegenwärtige sich, wie Milliarden Sterne in unserer Galaxie unterwegs seien, unendlich mehr in Milliarden weiterer Galaxien. Dass der Wasserstoff, aus dem er bestehe, 12½ Milliarden Jahre alt sei. «Diese Zugehörigkeit zu etwas so Grossem relativiert vieles und beruhigt mich. Eine Zukunft gibt es immer. Auch wenn es nicht meine ist.»

Das Arbeitsleben der Pensionierten

Google schlägt auf die Suchworte «Nach der Pensionierung» als Erstes «… weiterarbeiten» vor. Viele wollen es. Ob Google auch weiss, wie das gelingt?

Wir haben vier Senioren und Seniorinnen gefragt, die es wissen. Sie arbeiten noch immer. Für andere und gleichzeitig mehr denn je für sich selbst.

«Wenn ich heimkomme, mache ich zuerst einen Mittagsschlaf»

«Dass ich jetzt für die Stiftung Aladdin im Spital kranke Kinder besuche, ist das Puzzleteil, das mir noch gefehlt hat in meinem Leben. Eigentlich hätte ich Kinderkrankenschwester werden und nach Afrika zu Dr. Albert Schweitzer gehen wollen. Aber meine Eltern sagten, für diese Ausbildung hätten sie kein Geld. Ich wurde Kleinkindererzieherin, dann Kindergärtnerin und arbeitete später bei Orell Füssli als Buchhändlerin. Ich gab meinen Job mit 60 auf, weil mein Mann krank wurde. Als ich einen Kurs für Trauer- und Sterbe­begleitung machte, hörte ich vom Pfarrer, dass sich die Kinder im Sonntagsschulunterricht schlecht aufführen würden.

Mit Religion hatte ich eigentlich nichts am Hut, aber die ­Herausforderung reizte mich, und so wurde ich nach der ­Pensionierung als Erstes Sonntagschul­lehrerin. Es machte grossen Spass. Dann bewarb ich mich bei der Bahnhofskirche, um beim Empfang zu arbeiten, aber die wollten nur Frühpensionierte. Eine Nachbarin schlug mir vor, mich bei der Stiftung Aladdin zu melden, die den Besucherdienst im Kinderspital organisiert. Ich machte den Einführungskurs und später tolle Weiterbildungen.

Wir sprechen uns ab, wenn wir mit einem Kind nicht klarkommen. Das passiert mir fast nie. Aber einmal dauerte es lange, bis das Eis gebrochen war. Ein Bub, der vom Vater mit heissem Wasser verbrüht worden war, fuhr den Ärzten und auch mir immer wieder mit dem Rollstuhl in die Beine. Ich schlug vor, ein Wettrennen zu machen. Weil ein Bein vor dem Rollstuhl gestreckt aufgebahrt war, sagte ich, schau, so gewinnst du immer! Er freute sich so. Beschimpfungen kannte er schon, er brauchte unbedingt ein Erfolgserlebnis.

Es ist wunderbar, dass ich jetzt meine Erfahrungen aus dem Berufsleben vertiefen kann. Früher ging ich dreimal pro Woche zwei Stunden zu den Kindern, jetzt noch einmal. Es bewahrt mich vor dem Einrosten. Und es ist wahnsinnig schön, ein Neugeborenes in den Armen zu halten und ihm Wärme zu geben.

Aber wenn ich heimkomme, muss ich zuerst einen Mittagsschlaf machen. Und Abendeinsätze mache ich keine mehr, der Hin- und der Rückweg dauert je eine Stunde. Wenn ich dann nicht mehr mag, kommt wieder etwas auf mich zu. So war es bis jetzt immer. Viele sind als Grosseltern mit dem Kinderhüten glücklich. Das habe ich auch gemacht, aber es hört irgendwann auf. Und was dann? Wenn man nicht weiss, was man tun soll, muss man halt schnuppern gehen irgendwo. Man sollte nicht warten, bis die anderen auf einen zukommen.»

«Es ist eine Genugtuung, helfen zu können»

«Die Jahre nach der Pensionierung gehören zu meinen besten. Vorher dezimierte der Stress die Freude an der Arbeit. Jetzt berate ich die Leute immer noch in Geldgeschäften, aber ich stehe nicht mehr unter dem Erfolgsdruck der Bank. Es ging mir schon immer um den Erfolg der Kunden. Aber die Bank wollte auch Geld verdienen. Jetzt berate ich nur noch Seniorinnen und Senioren in einem speziellen Treuhandbüro für ältere Leute.

Mein Lohn ist bescheiden, denn oft arbeiten wir zum Sozialtarif, und manche Mandate sind gratis. Jene, die Finanzberatung oder Hilfe beim Ausfüllen der Steuererklärung oder bei administrativen Arbeiten am nötigsten hätten, haben kein Geld dafür. Manchmal erledigen wir den gesamten Zahlungsverkehr, ­beantragen Ergänzungsleistungen und Hilflosenentschädigungen und schreiben sogar Vorsorgeaufträge.

Oft machen das die Kinder, aber nicht alle haben Kinder, und manchmal fehlt das Vertrauen. Bisher arbeitete ich an zwei Tagen pro Woche, seit Juli noch an einem. Viele beneiden mich ­da­rum. Ich muss sagen, dass es auch Glück ist, in einem kleinen Treuhandbüro mitarbeiten zu können, denn eine eigene neue Firma hätte ich nach der Pensionierung nicht gegründet. Die Inhaberin hat mich angefragt. Sie war früher meine Arbeitskollegin und hat sich selbstständig gemacht.

Es ist eine Genugtuung, anderen helfen zu können. Daneben hüte ich die Enkel mit meiner Frau zusammen, jasse mit Freunden oder gehe schwimmen und wandern – Abwechslung macht das Leben süss.»

«Mein Keller ist noch immer nicht aufgeräumt»

«Der Keller, den ich endlich aufräumen wollte, wenn ich pensioniert bin, ist noch immer voll. Ich merkte: Das Rentnerleben ist nicht die Zeit, in der man anpackt, was man vorher schon nie gemacht hat. Ich glaube, Leute, die sich nur über ihren Beruf definiert haben, fallen in ein Loch. Ich hatte die Ausbildung zum Schifffahrtskapitän schon vorher gemacht, jeweils einmal pro Woche fuhr ich auf dem Greifensee.

Ich kam auf die Idee, nachdem ich mit einem Freund auf einem der Schiffe dort gespielt hatte. Wir traten zum Jux als Traumschiff-Kapitäne auf, und zum Spass sagte ich zum Geschäftsführer: «Jetzt brauche ich nur noch ein Schiff.» Ein Jahr später rief er an und sagte, ein Ausbildungsplatz sei frei. Nach der Pensionierung machte ich die Prüfung für das grössere Schiff auf dem Greifensee und das Dampfschiff.

Die theoretische Prüfung über die Verordnungen und Gesetze war das Schlimmste – teilweise komplett unnützes Wissen auf 800 Seiten. Drei Monate lang jede Woche eine Prüfung. Ich hab mit eisernem Willen geschafft, das alles in mich hineinzustopfen. Ich klebte überall Zettel hin, und am Abend vorher fragte mich meine Frau ab. Für 40 richtige Antworten genehmigte ich mir ein Glas Wein.

Den Druck, den ich als Chefredaktor beim Fernsehmagazin «Tele» hatte, möchte ich nicht mehr. Die Personalentscheide auch nicht. Jetzt kann ich mir meinen Druck selber machen, wenn ich will. Ich organisiere auch Leserreisen, jetzt gerade eine mit Meteo-Moderatorin Sandra Boner auf den Hurtigruten. Ausserdem habe ich einen Schweizer Pickleball-Verein gegründet in Küsnacht ZH.

Das ist eine amerikanische Sportart zwischen Badminton und Pingpong. Ich könnte noch mehr machen, aber manchmal sage ich auch Nein. Ich bin viel freier jetzt und frage mich, ob ichs wirklich machen will. Pläne schmiede ich keine, man weiss im Alter nie, wie es weitergeht. Ich weiss nur, dass ich in drei Jahren als Kapitän aufhören muss, 73 ist die Altersgrenze. Bis dahin geniesse ich das Gefühl, wenn es ohne Passagiere manchmal ist, als gehöre der ganze See mir und das Boot dazu. Abends herrschen manchmal Stimmungen wie in der Karibik mit vielen ­Vögeln und anderen Tieren.»

«Ich geniesse meine Freizeit auch, wenn ich weiterarbeite»

«Nur zu Hause sein und mich alt fühlen wäre nichts für mich. Manche meiner Freunde sagen, sie hätten genug gearbeitet und wollten jetzt ihre Freizeit geniessen. Ich habe das Glück, gesund zu sein, und geniesse meine Freizeit, auch wenn ich weiterarbeite. Es gibt vieles, was nicht funktionieren würde, wenn es Senioren und Seniorinnen nicht erledigen würden. Ich mache immer noch gelegentlich Vertretungen an der Kantonalen Schule für Berufsbildung, wo ich Deutsch, Englisch und Allgemeinbildung unterrichte. Als die Pandemie kam, musste ich auch mit dem digitalen Unterricht umgehen lernen.

2014 hat uns am Open Forum in Davos eine Frau angesprochen, die Freiwillige für die Mongolei suchte. In jener Berufsschule in einer Provinzstadt, wo wir ein halbes Jahr später hinreisten, hatten vorher noch keine Ausländer gearbeitet. Ich unterrichte die Englischlehrerinnen in Englisch. Sie konnten nie ins Sprachgebiet reisen und haben deshalb Mühe mit der Aussprache.

Viele Schülerinnen und Schüler wohnen in Wohnheimen, weil ihre Eltern mit ihren Herden weit entfernt sind. Mein Mann ist Bauingenieur und renoviert mit den Schülern die sanitären Anlagen und flickt auch sonst alles Mögliche. Das Material, andere Ausgaben und die Reise bezahlen wir selber.

Für mich ist diese Arbeit nicht nur ein Geben, sondern auch ein Nehmen. Zum Beispiel hat mich die Einstellung der Mongolen zum Tod beeindruckt. Er ist viel präsenter als hier in unserer abgesicherten Lebensweise. Und ich realisiere, wie viele für uns selbstverständliche Dinge an einem anderen Ort weniger vorhanden sind.

Reisen, damit man sagen kann, da und dort bin ich gewesen, interessiert mich wenig. Erst wenn man sich Zeit nimmt und mit den Leuten zusammenarbeitet, versteht man eine Kultur – zumindest teilweise.»