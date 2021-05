In welchen Lebensmitteln stecken Pestizide drin?

Agrarinitiativen Zu Wasser und zu Land: Wo stecken wie viele Pestizide drin? Die wichtigsten Antworten zur Abstimmung vom 13. Juni Im Juni stimmt die Schweiz über ein Verbot von Pflanzenschutzmitteln ab. Wir beantworten acht drängende Fragen zu Pestiziden im Wasser und Lebensmitteln. Niklaus Salzmann 28.05.2021, 05.00 Uhr

Waschen reicht nicht, um allfällige Pestizidrückstände auf Früchten und Gemüse loszuwerden. Bild: Getty

Die Agrarabstimmungen erhitzen die Gemüter. Bürgerinnen und Bürger fürchten, dass Pestizide die Gesundheit und die Umwelt schädigen. Der Bauernverband hält dagegen und warnt vor den Auswirkungen auf die einheimische Landwirtschaft. Dazu acht Fakten.

Im Jahr 2019 hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) 512 Lebensmittelproben auf Pestizidrückstände untersuchen lassen. Bei fast allen Erdbeeren, Pfirsichen und Äpfeln wurde das Labor fündig. Auch beim Wein enthielten 10 von 12 Proben Pestizide.

Beim Hafer liessen sich in 10 von 13 Proben Rückstände feststellen, bei Gerste in 7 von 12. Bei Tomaten, Salat und Spinat waren jeweils 7 von 12 Proben belastet, beim Kohl 2. Besser sieht es bei tierischen Produkten aus: Schweinefett war nur in einem Fall betroffen, Kuhmilch gar nicht. Auch Bio-Babynahrung war frei von Rückständen.

Die gefundenen Verunreinigungen lagen fast alle weit unter den Grenzwerten. Überschritten wurden diese nur bei einem Pfirsich und einem Schweinefett. Das BLV will in einem Monitoring bis 2024 weiter Proben untersuchen.

In anderen Quellen werden manchmal weit höhere Anteile an Lebensmitteln mit zu vielen Rückständen genannt. Das liegt daran, dass gezielt jene Lebensmittel getestet werden, bei denen ein Verdacht besteht.

Zwischen der EU und der Schweiz scheinen die Unterschiede gering zu sein. Im Jahresbericht 2019 des Kantonalen Labors Zürich musste zwar beim Obst und Gemüse aus Europa ein höherer Anteil beanstandet werden als bei demjenigen aus der Schweiz. Im Jahr zuvor war es dagegen gerade umgekehrt gewesen.

Allerdings fanden sich unter den europäischen Erzeugnissen auch drei, welche die sogenannte akute Referenzdosis überschritten. Das bedeutet, dass der Verzehr einer grossen Menge für ein Kleinkind gesundheitsgefährdend sein könnte. Es handelte sich um Cherrytomaten und Quitten aus Europa und um Pfirsich aus Italien.

Viel häufiger sind Probleme laut diesem Bericht bei Lebensmitteln aus Asien. Die Referenzdosis wurde bei Senfkohl und Frühlingszwiebel aus Thailand und 2018 bei Senfkohl aus Vietnam, fermentiertem Senfkohl aus Thailand und getrockneten Gojibeeren aus China überschritten.

Bei der in Frage 1 erwähnten BLV-Untersuchung wurden die gesetzlichen Grenzwerte bei einem Schweinefett aus der Schweiz und einem Pfirsich aus dem Ausland überschritten.

Nicht unbedingt. Zwar werden in Bio-Proben sehr viel seltener und weniger Pestizide gefunden, aber auszuschliessen sind Rückstände nicht. In der BLV-Untersuchung fanden sich in insgesamt 16 Proben von Bio-Früchten, -Gemüse und Getreide in je einer Probe von Tomaten, Gerste und Hafer sowie in einem von zwei Bioweinen Pestizide. Diese können beispielsweise von benachbarten Kulturen stammen, die konventionell gespritzt werden.

Pestizide können unter die Haut von Früchten und Gemüse gehen. Wer sich deswegen Sorgen macht, sollte also auf Bio zurückgreifen und zudem regionale sowie saisonale Produkte wählen, da diese weniger stark für Transport und Lagerung behandelt werden müssen. Waschen bleibt sinnvoll, die Oberfläche kann allerlei Verschmutzungen tragen. Und wer weiss schon, durch wie viele Hände der Apfel im Offenverkauf schon gegangen ist?

Eine Pilotstudie des Wasserforschungsinstituts Eawag zeigte vor zwei Jahren, dass vielerorts im Grundwasser die Grenzwerte für Pestizide und ihre Abbauprodukte überschritten wurden, insbesondere für das Fungizid Chlorothalonil.

Der Verband der Kantonschemiker berichtete im gleichen Jahr, dass in Trinkwasserproben bis zu 19 Abbauprodukte von Pflanzenschutzmitteln gefunden wurden. Drei davon überschritten teils die gesetzlichen Höchstwerte, am häufigsten für Chlorothalonil. Diese Substanz wurde 2020 verboten, der Entscheid wird aber von Syngenta angefochten.

Laut Eawag sind die Grenzwerte beim Trinkwasser sehr tief angesetzt. Die in der Schweiz festgestellten Überschreitungen seien unbedenklich für die Gesundheit. Tatsächlich wurden die Werte einst nicht aufgrund gesundheitlicher Untersuchungen festgelegt, sondern entsprachen schlicht der tiefsten Konzentration, die mit damaligen Methoden zuverlässig gemessen werden konnte. Schwierig abzuschätzen bleiben die sogenannten Kombinationswirkungen, die entstehen, wenn mehrere Giftstoffe zusammenkommen.

Im vergangenen Jahr hat der Bund für zwölf Pestizide die Grenzwerte verschärft. Begründet wird dies aber nicht mit der menschlichen Gesundheit, sondern mit Auswirkungen auf die Lebewesen im Wasser.

Auch beim Gemüse gibt das BLV an, die Mehrzahl der Grenzwerte sei «weit unter dem Wert festgelegt, der für Menschen aus toxikologischer Sicht noch akzeptabel wäre». Ein Überschreiten bedeute also nicht zwingend eine Gefahr für die Gesundheit. Selbst die kombinierte Wirkung mehrerer Pestizide sei demnach unproblematisch, wenn die einzelnen Werte unter den zugelassenen Höchstwerten liegen.

In der Pestizidinitiative ist explizit ein Verbot von synthetischen Pestiziden gefordert. Der Begriff «synthetisch» muss vom Gesetzgeber erst noch definiert werden. Streng genommen umfasst er jeden Stoff, der nicht in der Natur gewonnen, sondern chemisch hergestellt wurde. Das Initiativkomitee versteht den Begriff allgemeiner: «Synthetische Pestizide weisen chemische Zusammensetzungen auf, die in der Natur nicht existieren».

Viele Chemikalien, die nicht in der Natur vorkommen, sind langlebig und kaum abbaubar. Unter den Stoffen, die im Biolandbau verwendet werden, gibt es das Problem der Langlebigkeit hingegen nur bei einem: Kupfer, das vor allem im Bioweinbau eingesetzt wird, reichert sich in Böden an und schädigt diese. Die Trinkwasserinitiative macht im Unterschied zur Pestizidinitiative keinen Unterschied zwischen synthetischen und anderen Pestiziden.

Mit Pestiziden wird auf weniger Platz mit weniger Arbeit mehr Ertrag erwirtschaftet. Laut einer Studie von Agroscope und der Technischen Universität München sind die Erträge im biologischen Anbau 16 Prozent geringer als im konventionellen.

In anderen Studien wird der Unterschied auf 20 bis 25 Prozent geschätzt. Im Bio-Landbau wird versucht, durch biologische Schädlingsbekämpfung, krankheitsresistente Züchtungen und neuerdings technische Mittel wie Sensoren, Drohnen und Roboter aufzuholen.