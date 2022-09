Federer nimmt Nadals Hand: Es ist die schönste aller Gesten

Abschied Federer Federer machts vor: Warum Männer mehr Händchenhalten sollten Roger Federer spielt auch auf dem Platz der Gefühle virtuos: Als er Nadals Hand ergriff, zeigte er sich so verletzlich wie noch nie. Denn Händchenhalten ist die ehrlichste aller Gesten. Sabine Kuster Jetzt kommentieren 26.09.2022, 16.00 Uhr

Raphael Nadal legte zuerst seine Hand auf Rogers Federers Bein, da griff Federer danach. Laver-Cup und Rogers Abschied am 23.09.2022. Antoine Couvercelle/Freshfocus / Panoramic

Die allermeiste Zeit sind wir uns nur kurz nah. Auch beim Abschied. Ein Kuss, eine Umarmung, ein Handschlag. Wir berühren den anderen Arm, klopfen auf die Schulter, ein schnelles High Five, ein Fistbump. Adieu.

In der Nacht auf Samstag, als Roger Federer sich vom Profitennis und all seinen Tenniskollegen verabschiedete, gab es diese Gesten alle auch – kumpelhafte und etwas innigere. Aber keine war wie jene Minuten, als Federer und Rafael Nadal nebeneinander sassen und heulten, zuerst jeder für sich.

So tun wir das meistens, alleine. Schniefen kaum hörbar im Kino, schluchzen zu Hause ins Kissen, wenn alle gegangen sind und bleiben nicht selten sogar dann für uns und ohne Berührung, wenn innerlich eine Welt einstürzt. Wir stehen, sitzen, liegen da, unfähig, Nähe und Unterstützung von aussen zu suchen. Und wenn niemand kommt, der die Not sieht, bleibt das auch so.

Nun haben uns zwei Einzelsportler vorgemacht, wie man sich Trost selber holen kann. Dass Mann hemmungslos in aller Öffentlichkeit weinen kann, dafür war Federer schon oft ein gutes Beispiel. Aber als er da neben Nadal sass und dieser ebenfalls schluchzte, wandelte er seinen Abschiedsschmerz in Zuneigung um: Er nahm Nadals Hand, nachdem dieser seine auf Federers Bein gelegt hatte.

Eine Geste ohne gesellschaftlichen Zwang

Es gibt viele grosse Gesten für Gefühle, aber das Händchenhalten ist die ehrlichste. Es gibt viele grosse Gesten für Gefühle, aber das Händchenhalten ist die ehrlichste. Denn man muss sich in keiner Situation aus irgendwelcher Gewohnheit oder gesellschaftlichen Zwängen die Hand geben. Händchenhalten ist nie notwendig und deshalb immer ein extra Statement. Es heisst immer «du bist mir nah» und nie «ich tu's, weil es jetzt von mir erwartet wird».

Gerade weil das Händchenhalten in keinem Benimm-dich-Protokoll vorgesehen ist, tun es Männer untereinander eigentlich nie. Schon gar nicht, wenn sie nicht verliebt sind ineinander. So erinnern wir uns auch noch heute, wie 1984 Helmut Kohl und François Mitterrand auf einem Soldatenfriedhof bei Verdun Händchen hielten.

Es heisst, der französische Staatspräsident habe plötzlich das Bedürfnis gehabt, aus seiner Vereinsamung herauszutreten und mit einer Geste den deutschen Kanzler zu erreichen. Vielleicht bedeutet das Händehalten also auch: «Ich will nicht länger allein sein in meinem Schmerz.»

Francois Mitterrand und Helmut Kohl in geteilter Ergriffenheit am 22. September 1984 auf dem Soldatenfriedhof bei Verdun. Getty

Es wäre absurd, alleine dazusitzen

Federer und Nadal drückten mit ihrer Geste vor 20’000 Zuschauern und der halben Welt vor dem Bildschirm jedenfalls nicht nur aus, dass aus Konkurrenten gute Freunde geworden sind. Sie zeigten auch, dass ihnen bewusst war, dass der andere ebenfalls weinte - dass also zwei ergriffen und wehmütig waren.

Wie absurd wäre es da, weiter alleine dazusitzen. Gerade, wenn die halbe Welt zuschaut. Wir hätten uns sonst vielleicht begonnen unwohl zu fühlen, sie einsam im Schmerz zu sehen – auch wissend, dass weinende Männer sich oft schämen.

Stattdessen ging einem das Herz auf in dem Moment, als Nadals Hand zu Federer wanderte und Federer sie ergriff. Da schämte sich keiner, nein, sie hatten weinend sogar noch die Grösse, einander Trost anzubieten und sich welchen zu holen. Punkt Federer/Nadal auf dem Court der Gefühle.

