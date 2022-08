Diese Tipps und Tricks sorgen für Abkühlung bei der Hitze

Abkühlung Hitze lass nach - mit diesen Beautyhacks und Tipps wird sie erträglicher Unsere Autorin schwitzt - wie die ganze Schweiz. Ein Ende des Hitzesommers ist nicht in Sicht. Abkühlung ist gefragt, und das nicht nur in der Badi. Mit diesen einfachen, aber wirkungsvollen Tipps lässt sich das Wetter aushalten. Rahel Empl Jetzt kommentieren 05.08.2022, 11.00 Uhr

Eine Hitzewelle jagt die nächste in der Schweiz. Zeit für eine Abkühlung. Shutterstock

Kaum ist eine Welle vorbei, rollt auch schon die nächste an. Damit ist nicht eine lauschige Ferienszene am Strand gemeint, sondern die brutale Realität in der Schweiz. Kommende Woche steht eine weitere Hitzewelle an, und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Es wird ordentlich geschwitzt in der Schweiz. Tagein, tagaus. Gadgets, die für Abkühlung im Alltag sorgen, haben deshalb Hochkonjunktur.

Zum Beispiel Ice Globes. Das sind Massagekugeln aus Glas mit gefrierfester Flüssigkeit, die im Tiefkühler gelagert werden und, über das Gesicht gerollt, für einen tollen Frischekick sorgen und Schwellungen sowie Rötungen entgegenwirken. Das soziale Netz ist gerade total verrückt danach. Wer kein Geld ausgeben möchte, kann aber auch eine halbierte Salatgurke in den Tiefkühler legen. Wenn man dann mit der Schnittfläche übers Gesicht fährt, hat das einen ähnlichen Effekt wie bei den Ice Globes. Diese günstige Alternative trendet gerade auf der Videoplattform TikTok:

Im Tiefkühler sollte man sowieso ein bisschen Platz schaffen. Und zwar für eine Wärmflasche. Die lässt sich im Sommer prima zum Kühlelement umfunktionieren. Die Füsse oder Beine daraufgelegt, sorgt das für eine herrliche Abkühlung zwischendurch. Wer dazu Gesicht und Körper hin und wieder mit Rosenwasser besprüht, ist ziemlich cool unterwegs.

Abwarten - und Pfefferminztee trinken

Menschen, die unter schweren Beinen und geschwollenen Füssen leiden, sollten derweil auf ein Venenspray setzen: Es wirkt abschwellend und regt die Durchblutung an. Auch mit der Wahl der Kleidung kann man der Hitze ein Schnippchen schlagen: Tragen Sie keinesfalls Kleidung aus synthetischen Stoffen. Die Haut kann damit nicht atmen, und so entsteht zusätzliche Hitze. Besser, man setzt auf leichte Blusen und Kleider aus Naturstoffen wie Seide oder Leinen. Und trinkt dazu viel lauwarmen Pfefferminztee. Das im Kraut enthaltene Menthol kühlt den Organismus herunter und hilft gegen Hitzewallungen. Nun heisst es also: Abwarten und Tee trinken, bis dieser brutale Sommer die Fliege gemacht hat.

zvg

Im Sommer bringt Kleidung aus Naturstoffen die nötige Coolness. Maxi-Dress aus Seide, 349 Fr., stories.com.

zvg

Kühlende Venensprays schaffen Abhilfe. 31 Fr., von Susanne Kaufmann. Bei greenlane.ch.

Shutterstock

Lauwarmer Pfefferminztee wirkt dank Menthol Hitzewallungen entgegen.

zvg

Ice Globes kühlen das Gesicht und reduzieren Schwellungen. 24.90 Fr., von Sephora, bei manor.ch.

zvg

Eine mit Rosenwasser gefüllte Sprühflasche erfrischt Gesicht und Körper zwischendurch. 9.50 Franken, the-sage.ch.

zvg

Eine Wärmflasche kann im Sommer prima als Kühlblock für Füsse und Beine herhalten. Von Sänger, zirka 12 Fr., in Apotheken.

Shutterstock

TikTok hat die Salatgurke für sich entdeckt: Tiefgekühlt sorgt sie für eine belebende Gesichtsmassage

