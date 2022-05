Ab ins Grüne Kulturgeschichte des Parks: Wo sich die schönsten Stadtoasen der Schweiz befinden Keystone / Ennio Leanza Einst waren sie in Europa Jagdreviere für den Adel, seit der Industrialisierung sind sie Erholungsorte für alle. Jetzt, Ende Mai, ist die perfekte Zeit für eine frühsommerliche Reflexion über unsere Stadtoasen. Die kultigste befindet sich in New York. Hansruedi Kugler 3 Kommentare 26.05.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Vielleicht lag noch Simon and Garfunkels sanftmütige Ballade «Bridge over Troubled Water» in der Luft. Dreissig Jahre nach ihrem Benefizkonzert 1981 vor 500 000 Leuten für den von der Schliessung bedrohten Central Park war es jedenfalls Liebe auf meinen ersten Blick. Und weil Verliebtheit meist totale Naivität voraussetzt und euphorische Überwältigung auslöst, wirkt der Central Park im Herzen von Manhattan wie ein LSD-Trip.

Paradies mitten in New York: Das grandiose Viereck des Central Park in Manhattan, gebaut zwischen 1857 und 1873. Alexander Spatari/Getty

Wenigstens auf jene, die ihn zum ersten Mal live erleben. Und wenn man das vier Kilometer lange und 860 Meter breite Viereck mit dem Fahrrad erkundet, unter Bäumen radelt, an Rikschas vorbeisaust und von Rennrädern auf den geschwungenen Velowegen überholt wird, an Teichen rastet und ungläubig die absurd hohe Rundum-Wolkenkratzerkulisse betrachtet – ja der wird diesen Park für den Rest seines Lebens ins Herz schliessen. Ganz ohne LSD.

Am Anfang steht die Vertreibung aus dem Paradies

Dass Miloš Forman seinen Hippie-Kinohit «Hair» mit ekstatisch choreografiertem Tanz und Gesang 1979 genau hier beginnen liess, ist deshalb naheliegend.

Und führt geradewegs in die Illusion. Denn eine solche Hippie-Szene gab es im Central Park nur im Film, und die dortige Naturoase ist im Grunde auch nur reinstes Kulturland, ist wie alle Stadtparks bloss eine verwirklichte Wunschfantasie: Ein menschengemachtes Paradies, allerdings mit gewaltigem Aufwand. Kommt hinzu: Für dieses Freizeit- und Erholungsparadies mussten ab 1857 viele Menschen vertrieben werden.

Nicht nur Schweinefarmer und Knochensieder mussten gehen. Zynischerweise auch die erste afroamerikanische Gemeinschaft in New York, die 1825 gegründet worden war, noch zwei Jahre vor der Abschaffung der Sklaverei im dortigen Bundesstaat. Seneca Village nannte sich das Dorf, das mit mehreren Kirchen und Schulen eine emanzipatorische Vision befreiter Sklaven verkörperte. So beschreiben es jüngere Historiker. Vom Dorf sind jedoch nur noch wenige Fundamentsteine im üppigen Gras des Parks zu sehen.

In europäischen Stadtparks muss man den Adel verdrängen

Typisch USA also? Ausbeutung und Vertreibung als Fundamente einer demokratischen Kultur? Und das in diesem urdemokratischen Park, der im Gegensatz zu vielen europäischen Stadtparks immer schon allen Menschen offenstand? Denn besucht man diesseits des Atlantiks einen Stadtpark, fühlt man sich oft wie ein Fremdling, wie ein Eindringling: zweitklassig, bloss geduldet.

Schliesslich waren die meisten dieser Pärke ehemals dem Adel reserviert – egal ob in Paris, München oder Wien. Erzherzog Maximilian machte sein Jagdrevier, den Prater in Wien, 1766 der Öffentlichkeit zugänglich. Ludwig XVI. öffnete sein Jagdrevier, den Bois de Boulogne in Paris, im Jahr 1783. Der Englische Garten in München wurde 1789 von einem Militärareal in einen öffentlichen Park verwandelt. Man könnte die Liste ewig verlängern.

Bevor Bürger und Proletarier rein durften, waren viele europäische Stadtpärke dem Adel reserviert: Meist genutzt als Jagdrevier. Keystone

Als historisch bewusster Schweizer Direktdemokrat spaziere ich darin nie frei von Unbehagen – und rette mir das Vergnügen in diesen Stadtoasen mittels Einbildung: Hier habe das Volk adlige Privilegien abgeschafft und sich den Freiraum erobert, der ihm zusteht. Also: Stadtparks als Belege lebendiger Demokratisierung, als Speerspitzen einer aufklärerischen Emanzipation. Oder hört man vielleicht im Wiener Prater noch nervöses Pferdegetrappel und Hundegeheul der Treibjagden voriger Jahrhunderte? Im Englischen Garten in München noch die Soldaten in ihrem martialischen Truppenübungen?

Paradebeispiel für zeitgenössische Sommerfrische: Der Münchner Englische Garten ist im Sommer eine riesige Badehose-Wiese. Shutterstock

So sattgrün die Bäume und Wiesen, so fröhlich die Frisbee-Spielerinnen und Biertrinker auch heutzutage anzusehen sind: Unsere Erholungsräume haben einen doppelten historischen Boden.

Die Schweiz braucht keine Parks, weil das Land bereits Paradies ist

In der Schweiz ist natürlich fast alles anders. Erstens hatten wir nie grossspurige Adlige mit gigantischen, privaten Jagdrevieren vor ihren Schlössern. Zweitens brauchen auch Städter hier meist nur fünf bis zehn Minuten, schon sind sie vom Zentrum am grünen Stadtrand oder in den vielen Schrebergärten, den privaten Oasen. Drittens ist sowieso die ganze Schweiz ein einziges Landschaftspark-Paradies. Wozu müssten wir auch wie im Central Park einen riesigen Jacqueline-Kennedy-See ausbaggern, wo wir doch alle zwanzig Kilometer einen Bieler-, Hallwiler- oder von mir aus wenigstens einen Katzensee in der Landschaft vorfinden.

Aber halt: Prahlen sollten wir auch nicht. Denn die Schweiz ist trotz allem kein so reines Paradies. Wenn der nächtliche Central Park in den 1970er Jahren ein düsterer Ort von Kriminalität und Drogensucht war, brauchen wir nicht überheblich zu werden. Man muss sich nur den Zürcher Platzspitz in den 1980er-Jahren vor Augen führen. Der Park gleich hinter dem Landesmuseum war die grösste offene Drogenszene Europas. Nach der Räumung war jahrzehntelang der Stadtpark im beschaulichen Chur der grösste öffentliche Drogenumschlagplatz der Schweiz.

Noch vor 32 Jahren war der Platzspitz in Zürich der grösste Drogenumschlagplatz Europas. Keystone

Beruhigungspille und Verschnaufpause fürs Proletariat

Adelsjagden und Drogenelend muss man in heutigen Stadtparks nicht mehr fürchten. Aber Ehrfurcht ist ein Gefühl, das ich gerne empfehle. Dazu legt man sich auf eine Wiese und stellt sich vor, als Fabrikarbeiterin oder Maurer im 19. Jahrhundert im Industriequartier zu leben: Überfüllte Wohnung, russgeschwängerte Luft, körperlich harte Arbeit, keine Ferien, nur die Strasse als Spielplatz für die Kinder. Berlin, Wien, London, New York, ja sogar in Zürich musste Grün her. Im 18. Jahrhundert hatte der Adel dem Bürgertum den Zugang zu den Adelspärken gewährt, nun musste dem Proletariat eine sonntägliche Verschnaufpause gegönnt werden. Es war auch eine Beruhigungspille für die aufmüpfige Arbeiterschicht.

Man muss deshalb nicht gleich melancholisch werden, sondern kann die Vereinigung von zivilisatorischer Ordnungskraft und natürlichem Chaos der Vegetation in Stadtpärken bewundern. Und wenn man wieder mal im Central Park in New York Velo fährt, hält man beim Strawberry Fields an und verneigt sich vor John Lennon, der gleich nebenan 1980 ermordet worden ist.

Lausanne

MJBC

Für sein neues Kunstmuseum Mudac hat die Stadt am Lac Leman den perfekten Standort gewählt: Gleich neben dem Bahnhof und fünf Minuten vom Botanischen Garten. Der Parc de Milan ist ein Geheimtipp: Eine karge Schönheit, verborgen auf einem bewaldeten Hügelchen gleich unterhalb des Bahnhofs.

Bern

Flavia Castelberg

Ja, auch unsere Hauptstadt hat einen Botanischen Garten. Der liegt auf Sichtweite des Kunstmuseums, am gegenüberliegenden Ufer der Aare. Seit 1860 ist er eine Oase in der Stadt, sagt die Universität, zu der dieser Park gehört. Eintritt frei – wie bei allen in diesem Artikel vorgestellten Erfrischungsorten.

Lugano

zvg

Das soll eine Oase sein? Sieht doch eher aus wie eine verlassene Burg im Niemandsland. Umso beeindruckender: Dieses grüne Hügelchen findet man mitten in Lugano, zehn Gehminuten oberhalb des grandiosen Neubaus LAC Lugano Arte e Cultura am See. Perfekte Erholung: Meist ist dort sonst niemand, wie auf diesem Foto.

Zürich

Keystone

Tempi passati: Drogenabhängige liegen hier normalerweise nicht mehr herum. Der Platzspitz gleich hinter dem Landesmuseum neben dem Zürcher Hauptbahnhof ist seit Jahren so rausgeputzt wie die Schweizer es erwarten. Einzig der klobige Betonanbau am Landesmuseum kann einem die Erholung vergällen.

Basel

Keystone

Okay, wer zur Fondation Beyeler rausfährt, nutzt den dortigen Park zum Ausschnaufen. Ist aber vom Stadtzentrum zu weit weg. Alle anderen Kunst-, Theater- oder Cartoonfans setzen sich ans rechte Rheinufer oder nehmen das 3er Tram bis zum prächtigen Kannenfeldpark, der wie viele Basler Pärke früher ein Friedhof war.

Neuenburg

zvg

Vom Universum ins Kleinod: Nach dem Besuch beim literarischen Geistesriesen Friedrich Dürrenmatt im gleichnamigen Centre oberhalb Neuenburg trinkt man am besten gleich auf dem Weg zurück in die Stadt einen Eistee im wunderschönen Botanischen Garten. Es sind nur fünf Minuten Fussweg

Luzern

Imago

Wer einen See hat, braucht keinen Stadtpark. Luzern ist diesbezüglich komfortabel ausgestattet. Wer im Abendkleid oder Smoking nach dem Brahms-Konzert im KKL Stadtoasenerholung sucht, dem genügen wenige Schritte zum nächsten Bänkli – schon saugt man die frische Luft des Vierwaldstättersees ein.

St.Gallen

Joachim Kohler

Viel Schatten gibt es vor dem Hotspot des Kulturtourismus in St.Gallen zwar nicht. Aber die Bänkli bei der Stiftsbibliothek bieten einen ehrwürdigen Blick auf Kathedrale und eine perfekt gemähte Wiese. Während den Festspielen auf dem Platz geht man allerdings besser ein paar Schritte zum Stadtpark beim Kunstmuseum.

zvg

Das Naheliegende meidet diese fabelhaft feinfühlige und originelle Romanbiografie. Nichts einfacher wäre es gewesen, einen Thriller über Andrew Greens mühsamen Kampf für den Central Park zwischen 1855 und 1873 zu schreiben. Schön chronologisch. Verdient hätte er es. Ohne sein juristisches und organisatorisches Talent wäre der Central Park nämlich womöglich gescheitert.

Jonathan Lee erzählt Greens Leben jedoch von seiner Ermordung im Jahr 1903 her. Was ihm einerseits ermöglicht, ein üppiges Bild New Yorks zur Jahrhundertwende zu zeichnen. Anderseits das Lebensganze eines schwulen Mannes zu beschreiben, der zwar hoch angesehen war, den seine unterdrückte Neigung jedoch sozial isolierte.

Andrew Green

Jurist und Mitbegründer des Central Parks PD

Der Central Park spielt in diesem Roman eine Nebenrolle – und wird dennoch über dramaturgische Umwege zum Kern, was eine besonders kunstvolle Verschränkung ergibt. Die Romankapitel tragen jeweils die Namen der Eingangstore zum Park. Diese sind nicht grossen Männern der US-Geschichte gewidmet, sondern dem Streben und den Tätigkeiten der Menschen, die den Park besuchen. Miner’s Gate, Stranger’s Gate, Artist’s Gate, Farmer’s Gate – Jonathan Lee findet zu jedem Thema so markante wie psychologisch grossartig beschriebene Lebensetappen von Andrew Green. (hak)

Jonathan Lee: Der grosse Fehler. Roman. Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence. Diogenes, 370 Seiten.

