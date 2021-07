Alkohol: Wieso immer mehr Menschen alkoholfreie Drinks vorziehen

Alkoholfreie Alternativen im Alltagstest



Schweizer Detailhändler bieten in ihrem Sortiment eine Vielzahl an alkoholfreien Alternativen an. Vom «Kindersekt»-Hersteller Rimuss etwa gibt es jetzt den «Bianco Dry», der nicht aus Traubensaft, sondern entalkoholisiertem Schaumwein besteht. Er schmeckt trockener und spritziger als seine Kindergeburtstags-tauglichen Gefährten. Auch der traditionelle Schaumwein-Hersteller Feixenet hat einen alkoholfreien Cava im Angebot, der zwar etwas flach wie sein Original mit Alkohol schmeckt, sich jedoch gut für sommerliche Mixgetränke wie Hugo oder Aperol Sprizz eignet. Sehr zu empfehlen, da er einem Prosecco oder Cava mit Alkohol in kaum etwas nachsteht: Torres Natureo Sekt alkoholfrei.

Als Aléro-Alternative eignet sich hervorragend der Orange Spritz-Sirup von Monin. Er schmeckt fast wie das Original mit Alkohol, lässt sich mit alkoholfreiem Prosecco mixen und kann bei Schweizer Getränkehändlern bestellt werden.

Auch alkoholfreies Bier hat einen grossen Sprung in Qualität und Geschmack gemacht. Fast jede mittelgrosse und grosse Schweizer Brauerei hat jetzt mindestens eins, meist mehrere alkoholfreie Biere im Sortiment. Zu empfehlen: das alkoholfreie India Pale von Schützengarten (herb und fruchtig) und das Bio-Bier Gran Alpin senza von Coop (feinherb).

Spirituosen: Wer alkoholfreie Spirituosen kauft, darf nicht erwarten, dass diese wie ihre Originale schmecken. Dazu fehlt ihnen einfach ein zu wichtiger Bestandteil – der Alkohol. Sie sind aber geschmackvoll und lassen sich gut zu Cocktails vermixen. Neue Geschmäcker erlauben auch Neugier. Viel Spass beim Ausprobieren!