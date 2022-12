125-Jahre-Jubiläum Das Schweizer Sackmesser: Ein Begleiter für alle Lebenslagen Nicht nur Offiziere oder Astronauten sind froh darum: Das Sackmesser war schon bei manch Notfall der rettende Helfer. Dieses Jahr feierte es seinen 125. Geburtstag – an die grosse Glocke gehängt wurde das nicht. Ein Besuch in den Produktionshallen im schwyzerischen Ibach. Silvia Schaub 30.12.2022, 05.00 Uhr

In der Natur ist das Sackmesser von Victorinox für viele unverzichtbar. Shutterstock

Manchen hüpft das Herz allein schon, wenn sie den Klang des Aufschnappens hören. Dann, wenn die Klinge des Sackmessers einrastet – und für alle möglichen Taten bereit ist. Hört man sich nach der persönlichen Beziehung zum Sackmesser um, kann fast jede und jeder eine Geschichte erzählen. Das Interessante: Alle tun es mit strahlenden Augen und einer gewissen Verklärtheit. Da schwingen Freiheit und prickelnde Herausforderungen mit. Was wurden mit dem Sackhegel nicht alles für heldenvolle Taten vollbracht. Und sei es nur, wenn es darum ging, einen Holzstecken für die Bratwurst über dem Feuer zu schnitzen.

Mit dem Sackmesser in der Hosen- oder Handtasche fühlt es sich irgendwie souverän an, ein bisschen verwegen, mutig, ja und fast ein bisschen abenteuerlich im Stile von «Mac Gyver», dem Serienheld, der allerlei Probleme mit Taschenmessern lösen muss.

Nun feiert dieses Allzweck-Tool aus dem Hause Victorinox also seinen 125. Geburtstag. Das Erstaunliche: Es hat auch in unserer digitalen Welt nichts von seiner Faszination eingebüsst. Ein Phänomen, wenn man es genau betrachtet, wo uns doch sonst allerlei Apps und Bücher Lebenshilfe jeder Art bieten. Vielleicht liegt es am Ort, wo diese Messer hergestellt werden? Also begeben wir uns an den Fuss des Kleinen und Grossen Mythen ins schwyzerische Ibach. Schroff stehen die Felspyramiden hinter dem Dorf, als wollten sie es beschützen. Und ragen sie nicht fast wie Messer empor?

Der Gründer wollte es immer noch besser machen

In den Produktionshallen von Victorinox riecht es nach Metall, Öl – und harter Arbeit. Fast fühlt man sich wie in Chaplins Film «Modern Times». Es zischt und faucht, stampft und dampft. Der Lärm der unzähligen Riesenmaschinen, die aus knapp drei Millimeter dicken Stahlbändern Klingen in unterschiedlichen Grössen schneiden, ist ohrenbetäubend.

Für fast jeden Arbeitsschritt gibt es eine Maschine. Die meisten wurden im Haus entwickelt und hergestellt. Darauf ist man bei Victorinox stolz. Auch auf das Recycling-System, das schon seit 40 Jahren dafür sorgt, dass möglichst wenig Abfall produziert wird. «So können wir 95 Prozent recyclierten Stahl wiederverwenden», erklärt unsere Führerin Marika Farkas. Dank der Abwärme werden zudem die Fabrik- und Büroräume wie auch rund 120 Wohnungen beheizt.

Auch wenn vieles vollautomatisch ausgeführt wird, braucht es nach wie vor die flinken Hände der Mitarbeitenden. Besonders bei den Serien in geringen Stückzahlen – und bei der Qualitätskontrolle. Unter strengen Blicken wird jede Funktion getestet und jedes noch so kleine Teilchen blitzblank poliert, bevor jährlich zehn Millionen Schweizer Taschenmesser (und doppelt so viele Berufsmesser) die Produktion in Ibach verlassen. Schliesslich sollen diese Messer ewig halten. Und das tun sie auch – ausser sie werden versehentlich in einen Fluss geworfen oder müssen am Flughafen in einer Box entsorgt werden.

Für Gründervater Karl Elsener galt: «Gute Dinge können immer noch besser gemacht werden.» So wird er im Buch «Swiss Brands» von Roland Müller und Gregory C. Zäch zitiert.

Karl Elsener

Schweizer Messerschmied und Victorinox-Gründer PD

1884 eröffnete Elsener die Messerschmiede im Schwyzer Talkessel und stellte anfangs neben Haushaltmessern auch Malerspachtel oder Hühneraugen-Messer her. Später begann er, erste Soldatenmesser für die Schweizer Armee zu fertigen. 1897 liess er sein eigenes, viel leichteres Modell unter dem Namen «Offiziers- und Sportmesser» gesetzlich schützen.

Das war der Grundstein für die Erfolgsgeschichte von Victorinox und dem heute als «Original Swiss Army Knife» bekannten Multifunktionstool. Das typische Emblem aus Kreuz und Schild und der Name kamen erst später dazu. Letzterer leitet sich von Elseners Mutter Victoria und dem benutzten rostfreien Stahl Inox ab.

Angespannte Zeiten sind an sich gute Zeiten

Inzwischen sitzen wir mit Carl Elsener, CEO in vierter Generation, im Sitzungszimmer mit dem Kreuz an der Wand und stellen fest: Die Werte des Firmengründers halten sich noch immer. Ist das das Erfolgsgeheimnis des Taschenmessers? «Gute Produkte und eine überlegte Strategie», fasst der Chef zusammen, in dessen Hosentasche stets ein Classic und ein Traveller stecken.

Victorinox-Chef Carl Elsener in der Stanzerei seiner Firma. Pius Amrein

Selbstverständlich hat Victorinox auch schon schwierige Zeiten erlebt. Nach 9/11 sei der Umsatz über Nacht um 30 Prozent eingebrochen, so Elsener. Auch die Pandemie wirkte sich auf die Verkaufszahlen aus. «Wir haben in guten Zeiten Reserven gebildet und können in schlechten Zeiten in neue Produkte oder den Ausbau investieren.» So eröffnete man im letzten Jahr das neue Distributionszentrum in Seewen SZ. Dennoch: Angespannte Zeiten sind für Victorinox an sich gute Zeiten.

«Sind die Leute verunsichert, überlegen sie sich, was sie im Notfall brauchen.» Und da ist das einzige Tool, das einen aus unerwarteten, kniffligen Situationen herausholt, eben ein Sackmesser. Und die Frage nach der Faszination? Es braucht weder Strom noch eine Anleitung, sondern einfach die Fantasie und das Geschick der Benutzerin oder des Benutzers.

Von ursprünglich bis cool: Unsere liebsten Sackmesser

Das Handliche – Spartan

Taschenmesser von Victorinox: Modell Spartan zvg

Eines der beliebtesten Sackmesser ist das Spartan, ein eher schlichtes Modell. Es bietet etwas mehr als die einfachsten Ausführungen von Victorinox, ist jedoch mit seinen zwölf Werkzeugen dennoch jederzeit und überall einsatzbereit. 21 Franken

Das Coole – Off-White

Taschenmesser von Victorinox: Modell Off White zvg

Ein grosser Coup ist Victorinox mit dem internationalen Modelabel Off White gelungen. Das Off-White-Modell soll an antike Steinwerkzeuge erinnern, die einst zum Schneiden, Bohren oder Häuten verwendet wurden. Das Material der Schale ist aus Corian, einem mineralisch-organischen Verbundwerkstoff, und fühlt sich wie echter Stein an. 449 Franken (Limited Edition)

Das Praktische – Classic

Taschenmesser von Victorinox: Modell Classic Zvg / zvg

Aller guten Dinge sind in diesem Fall sieben. Mehr als Klinge, Nagelfeile, Pinzette, Schere, Schraubendreher, Ring und Zahnstocher braucht ein Sackmesser nicht. Deshalb ist das Classic-Modell wohl das erfolgreichste und meistverkaufte. Es gibt's in allen Farben und es passt in jede Handtasche. 19 Franken

Das Umfassende – Swiss Champ

Taschenmesser von Victorinox: Swiss Champ zvg

Egal, was passiert oder gerade repariert werden muss: Das Swiss Champ mit seinen 33 Funktionen hat bestimmt das richtige Werkzeug. Vom Fischentschupper über den Hülsenpresser bis zur Stech-Bohr-Ahle – definitiv das perfekte Allzweck-Tool für In- und Outdoor-Abenteurer. 89 Franken

Das Ursprüngliche – Replica 1897

Taschenmesser von Victorinox: Modell Replica 1897 zvg

Zum 125-Jahr-Jubiläum hat Victorinox das Original Schweizer Taschenmesser wieder aufleben lassen. Die Replica 1897 gibt es in einer limitierten Edition und im speziellen Retro-Design mit Vulkanfiberschalen und der «Elsener Schwyz»-Prägung auf der grossen Klinge. 399 Franken