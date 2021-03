10 Jahre Fukushima Der Fukushima-Schock sass tief und veränderte die Energiepolitik in der Schweiz grundlegend – global betrachtet sieht das anders aus Getty Images, 20. Februar 2012 Vor zehn Jahren erbebte das Land, eine riesige Welle aus dem Meer flutete weite Teile Japans und brachte die Brennstäbe im Kraftwerk Fukushima zum Schmelzen. Das hatte Folgen für die Energiepolitik, vor allem in der Schweiz und in Deutschland – bis heute. Bruno Knellwolf 06.03.2021, 05.05 Uhr Merken Drucken Teilen

Es ist ein normaler Frühlingstag am 11. März 2011. Noch gehen die Angestellten beim Kernkraftwerk Fukushima ihrer gewohnten Arbeit nach. Plötzlich erschüttert sie ein Erdbeben der Stärke 9,0. In Fukushima schalten sich die Reaktoren wegen des schweren Erdbebens automatisch sofort ab. Die externen Stromleitungen zu den Kraftwerken sind unterbrochen, aber die Notstrom-Dieselaggregate funktionieren in allen 15 Kernkraftwerkblöcken und halten den Betrieb aufrecht.

Auch der Grund des Pazifiks bebt. Er türmt eine 23 Meter hohe Wasserwand auf, die auf die Küste der Pazifikländer zurast. Eine halbe Stunde nach dem Beben flutet der Tsunami über das Kraftwerk, überschwemmt die Meerwasserpumpen, die elektrischen Schaltanlagen, die Notstromdieselanlage und die Batterieräume.

Ein Reaktor erzeugt auch noch viel Wärme, wenn er abgeschaltet ist, und muss deshalb weiter zuverlässig gekühlt werden. Das funktioniert gemäss dem Nuklearforum Schweiz bei den meisten Reaktoren, und sie werden den Tag schadlos überstehen.

Doch bei den Blöcken 1 bis 4 in Fukushima-Daiichi hat der Tsunami die Notstromversorgung ausser Kraft gesetzt. «Die Generatoren und ihre Schaltanlagen standen unter Wasser. Die Pumpe für die Containmentkühlung war ebenfalls lahmgelegt», sagt Horst-Michael Prasser, Professor für Kernenergie der ETH Zürich, der vor zehn Jahren der Schweiz den Unfall erklärt hat. Die Erhitzung der Brennstäbe ist ohne Kühlung nicht zu stoppen, die Stäbe in den Reaktoren schmelzen.

Dem Erdbeben allein hätte das Kraftwerk widerstanden

Die Sicherheitssysteme haben sich zum Teil gegenseitig behindert, die Katastrophe in den Blöcken 1 bis 4 war nicht zu stoppen. «Die Schuldfrage ist tricky», sagt Prasser. Die Fukushima-Arbeiter hätten den Druck sofort aus dem Kessel lassen müssen und vielleicht die Wasserstoff-Explosion verhindern können. Sie sind strikt nach Regelbuch vorgegangen, das alte Kernkraftwerk der ersten Generation, das in diesen Tagen vom Netz hätte genommen werden sollen, zerfällt.

Am 11. März 2011 kommt es nach dem Erdbeben und dem Tsunami zu einer Kernschmelze mit nachfolgender Explosion im Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi. Bild: Getty (14. März 2011)

Dem Erdbeben allein hätte das Kraftwerk widerstanden, der Tsunami und die Explosion in drei Reaktorgebäuden aber sind zu viel. Aus den zerstörten Reaktorgebäuden treten beträchtliche Mengen radioaktiver Stoffe aus. Die Betreiber können die Kontamination der Umgebung nicht verhindern.

Rund 18 000 Menschen sterben in Japan an diesem 11. März 2011. Allerdings nicht wegen der Katastrophe im Atomkraftwerk, sondern wegen des Erdbebens und des Tsunamis. 130 000 Häuser werden komplett zerstört, eine halbe Million Gebäude sind beschädigt.

Dem Atomunfall folgt die Katastrophe. Zwar stirbt bis heute nur ein Mensch an direkten Folgen der Strahlung, aber 300 Quadratkilometer Land muss evakuiert, 165000 Menschen müssen umgesiedelt werden. Das belastet die entwurzelte Bevölkerung sozial und psychisch unglaublich. Bilder der berstenden Reaktoren und der durch den Tsunami zerstörten Gebiete erschüttern die Welt.

Eine bis zu 23 Meter hohe Flutwelle überspülte die Ostküste Japans. Bild: AP (26. Mai 2011)

In der Schweiz sass der Schock tief und veränderte viel

Tatsächlich ist das Atomkraftwerk in Fukushima ein zu wenig nachgerüsteter Oldtimer, der sich nicht mit den Kraftwerken in der Schweiz vergleichen lässt. Auch wenn die inzwischen abgestellte Anlage in Mühleberg einen praktisch typgleichen Reaktor hatte. ETH-Professor Strasser:

«Eine Anlage muss immer so weit wie möglich dem neusten Stand der Erkenntnisse auf dem Gebiet der nuklearen Sicherheit angepasst werden. Solche Nachrüstungen werden bei uns gemacht, in Fukushima wurde das versäumt.»

Viel gelernt habe man von der Kernschmelze in Three Mile Island 1979 in den USA. Danach seien gefilterte Druckentlastungen, Wasserstoffent­lastungen und zusätzliche Einspeisemöglichkeiten für Kühlwasser entwickelt worden, die in der Schweiz ­lange vor Fukushima nachgerüstet worden seien. Gebunkerte Notstandssysteme gehören zum Standard der Schweizer Kraftwerke, obwohl sie nur zur sogenannten Generation 2 zählen. Ein ­Unfall wie in Fukushima, wo es 2011 keine Notstandssysteme gibt, wäre in der Schweiz nicht möglich gewesen, meint Prasser.

Doch im März 2011 sitzt der Fuku­shima-Schock tief, auch in der Schweiz und Deutschland. Schon im Mai 2011 entscheidet sich der Bundesrat für

den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie, im Juni stimmen dem ­National- und Ständerat zu, und bereits im Mai 2017 wird im Energiegesetz verankert, dass in der Schweiz kein neues Kernkraftwerk mehr gebaut werden darf.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zieht dem Atomstrom den Stecker, obwohl die deutschen Kraftwerke wie auch jene in der Schweiz in Fachkreisen als die sichersten der Welt gelten. Nur Japan sieht trotz Fukushima keinen Grund, aus der Kernenergie auszu­steigen.

Bei der Tschernobyl-Katastrophe 1986 waren radioaktive Stoffe bis in

die Schweiz gelangt, beim Fukushima-Unfall ist das nicht so. Weite Räume

um Fukushima sind verstrahlt, seit 2014 werden laufend evakuierte Gebiete wieder freigegeben. Gemäss dem Nuklearforum Schweiz wurden 2019 die Schulen in den freigegeben Gebieten wieder eröffnet, auch wichtige Zugstrecken sind wieder in Betrieb.

Nach der Katastrophe werden die Menschen in einem 20-Kilometer-Radius um Fukushima wegen der Strahlung evakuiert. Bild: EPA (12. Mai 2011)

Im März 2020 wurden erstmals Ge­biete der Städte Futuba, Okuma und Tomioka wieder freigegeben, ­obwohl die ­Prognosen der Entwicklung der ­Strahlenbelastung anfangs noch ­weniger schlecht ­waren. Dennoch ­kehren viele Menschen nicht mehr ­zurück, aus Angst vor der Strahlung und weil die Infrastruktur noch nicht überall wieder aufgebaut ist. Der Kern von Fukushima wird noch länger Sperrzone bleiben.

Sperrzone Fukushima: Seit 2014 werden Teilgebiete wieder freigegeben. Die Arbeiten an der AKW-Ruine sind aber noch lange nicht abgeschlossen. AP (11. Juni 2011)

Weniger radioaktive Abfälle und sicherer: Wie Bill Gates die Atomenergie rehabilitieren will

Bill Gates hat die Kernenergie in seinem neuen Buch «Wie wir die Klimakatastrophe verhindern» wieder ins Spiel gebracht. Wenn man das Klima retten wolle, könne man auf die Atomkraft nicht verzichten. «Die klimaschädlichen Emissionen müssen bis 2050 auf netto null herunter», verlangt Gates und warnt vor Klimafolgen wie Hitze und Trockenheit.

Den Weg zu null CO 2 -Emissionen sieht er im Fortschritt und in der Elektrisierung. «Autos fahren elektrisch, Wärmepumpen laufen mit Strom, selbst Wasserstoff, der weite Teile der Industrie auf Treibhausgas-Diät setzen kann, lässt sich aus elektrischer Energie erzeugen», schreibt Gates. Und Strom dafür muss auch die Atomkraft liefern.

Gebaut werden Atomkraftwerke der Generation 3

Schon seit Jahren arbeitet er mit seiner Firma Terra Power an neuen Kernenergielösungen, an Kraftwerken der vierten Generation. Zurzeit werden nur Atomanlagen der dritten Generation gebaut, bei denen der Reaktor mit Wasser gekühlt wird. Druck- und Siedewasserreaktoren sowie vermehrt auch kleine wassergekühlte modulare Reaktoren, Small Modular Reactors (SMR). ETH-Professor Michael Prasser sagt:

«Diese Generation 3 ist entwickelt worden, um grosse Freisetzungen von radioaktiven Stoffen bei Störfällen zu verhindern. Sicherheitstechnik mit Gurt und Hosenträgern.»

Michael Prasser

ETH-Professor und Kernkraft-Experte Keystone

Bill Gates denkt eine Generation weiter, in der nicht Wasser als Kühlmittel eingesetzt wird, sondern geschmolzene Metalle wie Natrium oder Blei. Gates’ Firma macht Versuche mit ­Natrium und mit Salzschmelze. Sie können mit Anlagen erneuerbarer Energie kombiniert werden. «Salzschmelze kann nicht nur in Reaktoren gebraucht werden, sondern wird auch bei Hochtemperatur-Sonnenkollektoren benutzt, die mit Spiegeln gebündelte Sonnenenergie tagsüber speichern. Die gespeicherte Sonnenenergie wird in der Nacht genutzt, um eine Turbine anzutreiben», sagt Prasser.

Auf ähnliche Weise könnte Kernkraft mit erneuerbaren Quellen kombiniert werden. Der Reaktor kann durchgängig bei Vollleistung laufen. Ist viel erneuerbare Energie im Netz, dann wird die Salzschmelze aufgeheizt. Wenn bei den Erneuerbaren Flaute ist, kann mehr Energie abgegeben werden.

Der ETH-Professor hält Gates’ Idee für gut. Allerdings schränkt er ein, dass alle die verschiedenen Typen der Generation 4 erst im Versuchs- und Prototypenstadium seien. Zudem verspricht diese Generation zwar weniger radioaktiven Abfall und die Nutzung dieses Abfalls zur Energiegewinnung.

Prasser sagt aber, dass auch diese Generation nicht ohne radioaktive Spaltprodukte auskomme. Die Idee des Waste-Burner, der alle Bestandteile des Abfalls rezykliert, funktioniere nicht, eine Endlagerung sei auch bei der vierten Generation nötig. Auch wenn die Halbwertszeit des Abfalls, der nicht rezykliert werden kann, deutlich kürzer sei. Die Endlagerung hält er unabhängig vom Reaktortyp für technisch machbar.

Elektrifizierung führt zu einem grossen Speicherproblem

«Wenn wir die Erde erhalten wollen, müssen wir auch die Kernenergie nutzen», sagt Prasser. Wenn wir ganz auf fossile Treibstoffe verzichten, muss die erneuerbare Energie extrem ausgebaut werden, und dann eskaliert das Speicherproblem. «Das hat aber einen riesigen zusätzlichen Umwelteinfluss», sagt der ETH-Professor. Es sei schon eine Herausforderung, die Mobilität zu elektrifizieren.

Wenn auch noch für die Netzstabilisierung grosse Energiespeicher gebaut würden, werde sich die Nachfrage nach Rohstoffen wie Kobalt und Lithium vervielfachen. So ist keine Energiegewinnung ohne Risiko und Umwelteinflüsse. Wie Gates hält Prasser die Kombination von gut gemachter Kernenergie mit erneuerbaren Energien für richtig.

In der Schweiz und in Deutschland hat die Fukushima-Katastrophe die Kernenergie vorläufig erledigt. Global sieht die Situation anders aus, auch wenn der Stromanteil der AKW auf 11 Prozent gesunken ist. Einige Länder sind neu in die Kernenergie eingestiegen, weltweit sind 441 Reaktoren in Betrieb. 53 Kernkraftwerke der Generation 3 sind zurzeit in Bau, vor allem in China, Indien, Südkorea, Russland und Grossbritannien. Auch in Japan werden wieder zwei neue Atomkraftwerke gebaut.