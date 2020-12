1 Virus – 100 Schicksale «Wirklich traurig war es am Tag des geplanten Schlussabends»: Urs Koller (52), Sandkünstler, Bildhauer und Kulturschaffender aus Rorschach (SG) Erstmals nach 21 Jahren musste Urs Koller das beliebte Sandskulpturen-Festival am Rorschacher Bodenseeufer absagen. Internationale Künstler zeigen dort normalerweise ihr Können vor viel Publikum.

Jolanda Riedener 12.12.2020, 05.00 Uhr

Urs Koller, Gründer des Sandskulpturen-Festivals in Rorschach.

Bild: PD

«Normalerweise stehen im August und September am Rorschacher Bodenseeufer Skulpturen aus Sand. Nicht in diesem Jahr. Das waren besondere Tage für mich. Sie haben eine gewisse Leere mit sich gebracht. Nach 21 Jahren im Sommer plötzlich Zeit zu haben, die fehlenden Freunde aus aller Welt, die sonst die Arionwiese quirlig gemacht haben – es fühlt sich sehr speziell an. Wirklich traurig war es aber am Tag des geplanten Schlussabends, als ich schweren Herzens allein um die Wiesen spazierte. Es ist ein Riesenanliegen von mir, das Sandskulpturen-Festival 2021 durchzuführen. Ich werde im Februar die Lage checken. In welcher Form und mit welchen Mitteln das Festival stattfinden kann, ist aber noch völlig offen.»