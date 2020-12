1 VIRUS – 100 SCHICKSALE «Wir haben viele Lebensmittel verschenkt»: Christian Koller (47) führt das Gasthaus Hirschen in Gais (AR) in vierter Generation Im Frühling durfte Christian Koller von einem Tag auf den anderen keine Gäste mehr bewirten. Er nutzte die freie Zeit auch, sich Gedanken zur Zukunft seines Betriebs zu machen. Mea McGhee 12.12.2020, 05.00 Uhr

Christian Koller führt den «Hirschen» in Gais seit 1999 mit seiner Frau Marianne. Bild: Mea McGhee

«Als wir im Frühling von einem Tag auf den anderen schliessen mussten, haben wir viele Lebensmittel verschenkt. So konnten wir mit Salatsaucen und selbstgemachter Glace den Leuten eine Freude machen. Während des Lockdown hatte ich so viel freie Zeit wie noch nie. Das war ungewohnt. Wir räumten den Estrich und arbeiteten viel im Garten. Meine Frau und ich gingen häufig in die Natur, genossen dabei ein Picknick und machten uns Gedanken zur Zukunft des Betriebs. Während des Lockdown entschieden wir, die Gartenwirtschaft zu vergrössern. Das hat sich gelohnt. Es war eine riesige Freude, als wir den «Hirschen» wieder öffnen durften und die Gäste zurückkehrten. Viele genossen es, wieder einzukehren und zeigten uns auch ihre Freude. Das hat mich berührt. Es ist schwierig, langfristig zu planen – zum Beispiel Spezialitätenwochen. Die Situation erfordert Flexibilität. Wir müssen wohl noch lange mit dem Virus leben. Momentan kaufe ich Lebensmittel eher defensiv ein, falls wir erneut schliessen müssen.»