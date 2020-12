1 Virus – 100 Schicksale «Ich bin mit einem dunkelblauen Auge davongekommen»: Martin Sailer (49), Betreiber des Kleintheaters Zeltainer aus Unterwasser (SG) Im April wolle er seine 17. Saison starten, das Coronavirus hat es verhindert. Nach der verkürzten Spielzeit – sie begann im Mai – zeigt sich Martin Sailer für das kommende Jahr optimistisch. Martin Sailer 12.12.2020, 05.00 Uhr

Martin Sailer (49) wohnt in Unterwasser. Bild: Merlin Photography

«Im März war schnell klar, dass ich meine 17. Spielzeit nicht im April starten kann. Alle Personen, die schon Plätze reserviert hatten, mussten wir persönlich kontaktieren. Ende Mai kam dann die Meldung, dass wir wieder spielen dürfen. Zwei Tage später stellten wir im Eilzugstempo die Container und das Zelt. Am 10. Juni erfolgte der Saisonstart mit Philipp Fankhauser. Die Vorstellung war ausverkauft.

Ich bin froh, durfte ich bis am Saisonende im Oktober immerhin über 40 Anlässe durchführen – mit Schutzkonzept und ohne nachgewiesene Infektionen. Dann hatte ich nebst sehr viel Pech und einer finanziell alles andere als lukrativen Saison auch Glück. Kurz nachdem wir alles abgebaut hatten, brach die zweite Welle so richtig heftig über die Schweiz herein und es wurden noch einschneidendere Massnahmen verhängt. Sicher immer zu Recht. So kam ich mit einem dunkelblauen Auge davon und hoffe, dass Ende April 2021 meine 18. Saison starten kann – wie auch immer. Auf die Kultur, die uns so guttut.»