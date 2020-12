1 Virus – 100 Schicksale «Die Doppelbelastung als Krisenmanager an zwei Fronten war anstrengend, aber lehrreich»: Felix Keller (45), Leiter des Regionalen Führungsstabs St.Gallen-Bodensee Zusammen mit dem Zivilschutz hat Felix Keller in St.Gallen innert kurzer Zeit ein Coronakonsultationszentrum aufgebaut. Daniel Wirth 12.12.2020, 05.00 Uhr

Felix Keller (45), Leiter des Regionalen Führungsstabes St.Gallen-Bodensee Bild: Ralph Ribi

«Als Geschäftsführer des kantonalen und städtischen Gewerbeverbands St.Gallen hatte ich im Lockdown alle Hände voll zu tun. Mein Telefon klingelte heiss. Den Gewerbetreibenden stellten sich viele drängende Fragen, wie sie mit der ausserordentlichen Situation umgehen sollten.

Gleichzeitig erhielt ich als Leiter des Regionalen Führungsstabes vom Kanton den Auftrag, innert kurzer Zeit in der Stadt St.Gallen ein Coronakonsultationszentrum aufzubauen. Das taten wir mit dem Zivilschutz in der grossen Halle 9 der Olma-Messen. Die Doppelbelastung als Krisenmanager an zwei Fronten war anstrengend, aber lehrreich.

Seit März bis heute machte ich insgesamt vier Coronatests. Alle waren negativ. Ich liess mich testen, weil ich zum einen Respekt vor einer Ansteckung hatte, zum anderen aus Verantwortung gegenüber der Gesellschaft.»