1 Virus - 100 Schicksale «Das Maskentragen wurde mit der Zeit sehr anstrengend, ich finde es aber sinnvoll»: Iva Matanovic (17), FMS-Schülerin aus Buchs (SG) Iva Matanovic hatte während des ersten Lockdowns zusammen mit ihren Freunden eine Skatehalle gestaltet und eingerichtet, die ihnen zur Verfügung gestellt wurde. Michael Braun 12.12.2020, 05.00 Uhr

Iva Matanovic aus Buchs geht zurzeit an die Fachmittelschule in Sargans. Bild: Michael Braun

«Am Anfang dieses Jahres hatten auch wir an der Fachmittelschule (FMS) Fernunterricht, welchen ich sehr mochte. Ich konnte später aufstehen und war früher zu Hause. Ich musste aber mehr für die Schule lernen und selbstständig arbeiten. Dadurch wurde ich selbstständiger. In den Turnverein und in den Blauring konnte ich weiterhin gehen. Darüber war ich sehr froh. Das Maskentragen wurde mit der Zeit sehr anstrengend, ich finde es aber sinnvoll.