1 Virus – 100 Schicksale «Bleibt die Bibliothek geschlossen oder kann unser Service weitergeführt werden?»: Antonia Schmid (63), Bibliothekarin aus Niederhelfenschwil (SG) Die Bibliothek «Sproochbrugg» in Zuckenriet musste mit der Schliessung der Oberstufenschule ihre Ausleihe einstellen. Doch Antonia Schmid hielt das Angebot aufrecht. Zita Meienhofer 12.12.2020, 05.00 Uhr

Antonia Schmid (63) wohnt in Niederhelfenschwil. Bild: PD

«Alles ging so schnell: die Bedrohung durch ein Virus, der Lockdown – landesweit angeordnet, die Schliessung der Oberstufenschule ‹Sproochbrugg› in Zuckenriet und somit auch der Bibliothek in diesem Gebäude. Es stellte sich mir die Frage: Bleibt die Bibliothek für unbestimmte Zeit geschlossen oder kann der Bibliotheksservice weitergeführt werden? Und natürlich wollten wir die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich halten. Nach reiflichen Überlegungen und Rücksprachen entstand die Idee der <Briefkastenlieferung>. Die Leserinnen und Leser ‹bestellten› ihre Medien mit einer Reservierung über den Onlinekatalog des Bibliotheksverbundes St.Gallen-Appenzell. Mittwochs verpackten wir die Bücher in Plastiksäcke und ordneten sie nach Wohnort und Strasse. Donnerstags brachten wir unsere Pakete zu den Briefkästen der Lieferadressen und nahmen die zu retournierenden Medien in Plastiksäcken zurück. Diese gingen in einen Keller in Quarantäne. So konnte die Distanz eingehalten und der direkte Kontakt vermieden werden. Schön war, dass wir online mit den Lesenden in regem Austausch bleiben konnten.»