Wettbewerb Händedruck des Grauens: Die besten Ostschweizer Kurzfilme 2020 ausgezeichnet Einmal im Jahr küren die Veranstalter des Ostschweizer Kurzfilmwettbewerbs die besten jungen Regietalente der Region. Ein Blick auf die 31 nominierten und 13 prämierten Wettbewerbsbeiträge zeigt: Corona macht auch vor Ostschweizer Jungfilmern nicht Halt. Roger Berhalter 17.12.2020, 12.00 Uhr

Ein ganz normaler, formeller Händedruck... Screenshot: rbe

...kippt in eine Horrorszene. Gesehen im Siegerfilm «Hand in Hand» von Ennio Ruschetti, Rafael Kistler und Noah van Dok. Screenshot: rbe

Es beginnt als langweilige Vertragsunterzeichnung, wie man sie aus den Nachrichten kennt. Die Vertreter zweier Delegationen unterschreiben ein Papier und treffen sich danach zum Händedruck, während die Kameras der Fotografen klicken, um den historischen Moment festzuhalten. Doch dann kippt «Hand in Hand», der Kurzfilm von Ennio Ruschetti, Rafael Kistler und Noah van Dok. Die Hände multiplizieren sich und entwickeln ein Eigenleben, die vermeintliche Nachrichtenszene wird zum Horrorfilm.

«Hand in Hand» hat die fünfköpfige Jury des Ostschweizer Kurzfilmwettbewerbs überzeugt. Der Händedruck des Grauens gewann den ersten Preis in der Kategorie Professionals, wo angehende professionelle Filmemacherinnen und Filmemacher vertreten sind. Hier kann man «Hand in Hand» anschauen, ebenso die anderen prämierten Filme des Ostschweizer Kurzfilmwettbewerbs 2020.

31 Beiträge an einem Abend

Die Preisverleihung fand wegen Corona in digitaler Form statt. Am Mittwochabend wurden alle 31 nominierten Filme per Stream gezeigt. Rund 90 Filmemacherinnen und -macher aus der ganzen Ostschweiz und dem Fürstentum Liechtenstein hatten ihre Beiträge eingereicht. Prämiert wurden die besten Filme in drei Kategorien: Jungfilmer (13 bis 21 Jahre), Musik-Clips, sowie Professionals (ab 22 Jahre). Insgesamt wurde Preisgeld in der Höhe von 9000 Franken verteilt.

Hier kann man die rund zweistündige Preisverleihung noch einmal anschauen:

Die nominierten Filme weisen eine grosse Vielfalt auf. Einerseits formal: Die Beiträge reichen von Trickfilmen über Dokumentarfilme bis zu Mini-Spielfilmen. Aber auch inhaltlich unterscheiden sich die Beiträge stark. Es gibt ruhige Naturaufnahmen, actiongeladenen Schneesport, surreale Fantasien, düstere Dystopien und natürlich viel Musik.

Manuel Stahlberger, Bit-Tuner, Painhead und Panda Lux

Gleich mehrere Ostschweizer Bands waren mit ihren Videoclips im Wettbewerb vertreten, zum Beispiel Manuel Stahlberger und Bit-Tuner mit ihrem Song «Dureringe», die Punkrocker Painhead mit «Harmonies in Gold» und die Popband Panda Lux. Letztere gewannen mit ihrem Videoclip zum Song «Karambolage» den ersten Preis in der Kategorie Musik-Clips. Auch hier war, wie bei «Hand in Hand», der Buchser Filmemacher Ennio Ruschetti beteiligt:

Die Pandemie hat auch vor den Ostschweizer Jungfilmerinnen und -filmern nicht Halt gemacht. Das zeigt sich in mehreren Beiträgen. Am offensichtlichsten in «BadZilla - ein Virus erwacht», wo ein grössenwahnsinniger Chemieprofessor die Hauptrolle spielt. Oder in «2042» von Tobias Zürrer und Eddy Guzma, wo ein junger Mann nach einem Hustanfall abgeführt und isoliert wird. Diese düstere Zukunftsvision gewann in der Kategorie der Jungfilmer den ersten Preis, zusammen mit «Half the Story» von Daniel Hager, Marvin Münger, János Bozi und Simon Hofstetter aus Wängi:

Bei den Professionals hat Corona ebenfalls Spuren hinterlassen. «The Cabin» nutzt das Virusszenario, um mit Horrorklischees zu spielen. «Captain Clap» wiederum ist ein bissiger Kommentar auf die Klatschaktionen der Bevölkerung für das Pflegepersonal vom Frühling.

Der Computer hilft beim Skifahren

Verblüffend ist der Glarner Beitrag «Manöver» von Sämi Ortlieb, Robin Lee, Remco Kaiser und Thomas Schranz. Sie verbinden in ihrem Kurzfilm spektakuläres Skifahren mit Tricktechnik aus dem Computer. So bauen sich die Schanzen jeweils erst kurz vor dem Sprung auf, und wie von Zauberhand erscheinen vor den Skifahrern auf der grünen Wiese Fahrspuren aus Schnee:

Schnee wie von Zauberhand: Der Kurzfilm «Manöver» verbindet actionreiches Free-Skiing mit Tricktechnik. Screenshot: rbe

Alle Siegerfilme sind hier verfügbar.

Die Preisverleihung mit allen 31 nominierten Beiträgen kann man sich hier noch einmal ansehen.