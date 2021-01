Open Air «Mein Optimismus ist rational begründet»: Der Veranstalter des Poolbar-Festivals in Feldkirch rechnet mit einem (fast) normalen Open-Air-Sommer Die Organisatoren des Poolbar-Festivals treiben trotz Corona die Ausgabe 2021 voran: Das Festival im alten Hallenbad in Feldkirch soll auf jeden Fall stattfinden, vom 8. Juli bis 15. August. OK-Präsident Herwig Bauer gibt sich im Interview zuversichtlich. Schon 2020 hat er das Festival durchgeführt, und auch für diesen Sommer sind die Headliner schon gebucht. Roger Berhalter 08.01.2021, 12.00 Uhr

Draussen im Park statt drinnen im Alten Hallenbad: Stimmungsbild vom Poolbar-Festival 2020 unter Coronabedingungen, mit nummerierten Sitzplätzen und Abstand. Bild: PD/Matthias Rhomberg

Wer heute aus der Schweiz nach Feldkirch fährt, muss in Quarantäne. Im Juli wollen Sie aber wieder Schweizer Festivalgäste begrüssen. Wie soll das gehen?

Herwig Bauer: Ich gehe davon aus, dass in Österreich all jene, die zu den Risikogruppen gehören, in zwei Monaten geimpft sein werden. Damit werden die Spitäler massiv entlastet, und das ist ja das Hauptziel aller bisherigen restriktiven Anstrengung. Lockdowns sind dann nicht mehr nötig. Das Poolbar-Festival wird diesen Sommer auf jeden Fall stattfinden. Die Frage ist nur, in welcher Form.

Herwig Bauer, Veranstalter des Poolbar-Festivals in Feldkirch.

Bild: Urs Bucher

Woher nehmen Sie Ihren Optimismus? Immerhin leidet die Kultur mit am stärksten unter der Pandemie.

Das stimmt, dabei hat unsere Branche sehr sichere Schutzkonzepte entwickelt. Aber die österreichische Regierung ignoriert das komplett, anstatt es anzuerkennen und daraus zu lernen. Das Poolbar-Festival hat im vergangenen Sommer auch unter Coronabedingungen hervorragend funktioniert. Mein Optimismus ist also durchaus rational begründet.

Sie mussten das Festival aber verkleinern und nach draussen verlegen, damit es bewilligt wurde. Ist das finanziell aufgegangen?

Ja. Wir hatten zwar weniger Publikum und somit weniger Einnahmen. Aber die Ausgaben für die Infrastruktur und die Künstlergagen waren tiefer. Deshalb lief es finanziell gar nicht so schlecht.

Sie haben für 2021 schon die meisten Headliner gebucht, wie Sie in einer Medienmitteilung schreiben. Wer wird in der Poolbar auftreten?

Das können wir wohl erst im März bekannt geben, wenn die Rahmenbedingungen klarer sind. Es ist noch zu früh für den Vorverkauf, wir würden sicher nur wenige Tickets absetzen.

2020 traten fast nur Österreicher Bands bei Ihnen auf. Werden 2021 wieder internationale Bands spielen?

Ja. Im Musikbusiness sind die Einschätzungen sehr unterschiedlich: Manche Agenturen berichten von ängstlichen Künstlern, die alle Auftrittspläne auf 2022 verschoben haben. Andere sind zuversichtlich, dass internationale Touren bald wieder möglich sind. Wir planen jedenfalls wieder grosse Konzerte im Alten Hallenbad, auch lautere. Und wir haben ein paar ruhige Headliner im Programm, deren Auftritt wir zur Not nach draussen verlegen könnten.

Das Festivalgelände 2020 mit seiner Open-Air-Bühne von oben: In der linken oberen Ecke das Alte Hallenbad von Feldkirch, wo die Poolbar-Konzerte normalerweise stattfinden. Bild: PD/Matthias Rhomberg

Was wäre für Sie das schlimmste Szenario?

Natürlich kann die Pandemie eine unerwartete Entwicklung nehmen und alles wieder anders kommen. Dann packen wir einfach unser letztjähriges Konzept aus, adaptieren und verbessern es – und auch dann wird der Poolbar-Sommer 2021 ein guter sein. Gut wird das Festival auf jeden Fall!

Werden Sie auch den «Poolbar Generator» wieder durchführen, in dem jedes Jahr das Design und die Architektur des Festivals ausgetüftelt werden?

Ja, wir haben den Anlass allerdings auf Ende März verschoben. Der «Poolbar Generator» ist wie ein grosses Labor, in dem Studentinnen und Studenten alles Gestalterische des Festivals entwickeln.



Was wünschen Sie sich für die kommenden Monate?

Ich freue mich auf eine Zeit, in der die Menschen wieder mehr das Gemeinsame geniessen, anstatt sich in hitzigen verbalen Gefechten zu verlieren. Wir sollten uns auch wieder mehr der konstruktiven Gestaltung unserer Zukunft widmen. Klimawandel und andere Pandemien stehen vor der Tür.

