Filmporträt «Schokolade ist gut, Olli»: Der Thurgauer Clown Olli Hauenstein wird von seinem Sohn porträtiert Diego Hauenstein hat einen Film über seinen Vater, den Clown Olli, gedreht. Eine wichtige Figur im Film ist auch Ollis Ehefrau Ulrike Hauenstein. Der Streifen erzählt ein spannendes, aber auch anstrengendes Künstlerleben und hat es an die Solothurner Filmtage geschafft. Martin Preisser 21.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Filmregisseur Diego Hauenstein aus Sommeri hat für den Film über seine Eltern auch viele Ängste überwinden müssen. Bild: Paul Sonntag

«Ich hätte am Kronleuchter hängen bleiben müssen», heisst Diego Hauensteins Film. Sein Vater, Clown Olli Hauenstein (67), blieb aber nicht hängen, sondern stürzte hinunter und brach sich den Arm. Das Publikum lachte. Es war nicht das einzige Mal, dass die Zuschauer einen Unfall auf der Bühne schlicht als gelungene Clown-Nummer missverstanden. Vierzig Jahre ist Olli aus Sommeri schon Clown, aufhören kann und will er nicht. Clown ist man sein ganzes Leben. Seine Frau Ulrike (70) möchte aber kürzertreten, Ollis Künstlerleben wird ihr mit zunehmendem Alter immer beschwerlicher.

Diego Hauenstein freut sich sehr, dass es sein Dokumentarfilm nach Solothurn geschafft hat. In der Sparte Langfilm Nachwuchs («Opera prima») könnte bestenfalls ein mit 20'000 Franken dotierter Preis winken. «Aber auch ohne Preis, schon allein die Teilnahme an den Filmtagen verhilft mir zu mehr Wahrnehmung», sagt der 31-jährige Filmregisseur, der momentan noch an der Filmakademie im deutschen Ludwigsburg studiert.

Der Film ist auch ein Stück Abnabelung von den Eltern

Einen Film über den eigenen Vater und die eigene Mutter, die starke Frau, die hinter dem Clown steht, zu drehen, ist mutig. «Der Film ist ein Stück weit auch eine Abnabelung und Ergebnis eines langen Prozesses», sagt Diego Hauenstein, der sich mit seiner Sicht auf das Leben der Eltern und die Karriere von Olli auch freischwimmen musste. Der Thurgauer Regisseur, der heute in Berlin lebt, schildert den Entstehungsprozess des Films:

«Eigentlich war zuerst ein Kurzfilm über einen fiktionalen Clown angedacht, dann entwickelte sich das Projekt immer mehr Richtung Dokumentarfilm.»

Mit einem handfesten Ehekrach, der aber inszeniert ist, lässt der Sohn den Film über die Eltern starten. «Man kann immer loslassen», sagt Clown Olli Hauenstein später im Film, aber eigentlich kann er es eben nicht. Trotz der Hexenschüsse, die ihm immer wieder die Grenzen aufzeigen. «Von den ganz grossen Krisen der beiden habe ich nichts mitbekommen», sagt Diego Hauenstein. Seine Mutter Ulrike habe geweint, als sie den Film das erste Mal gesehen habe. Vater Olli sei zwar erst mal mit verschränkten Armen dagesessen, aber auch berührt gewesen. Den Sohn einen Film über das eigene Leben machen zu lassen, da mussten auch die Eltern loslassen lernen.

Ohne Illi hat sich Olli wieder neu erfinden müssen

Die Zeit der grossen Clowns ist vorbei. Und auch Olli, Kulturpreisträger des Kantons Thurgau 2017, hat sich immer wieder neu erfinden müssen. Das zeigt der Film, mit vielen Szenen aus Ollis früheren Programmen, sehr facettenreich. Olli, weltweit berühmt geworden im Duo Illi und Olli (mit der ungarischen Clownin Illi Szekeres), musste sich nach der beruflichen wie privaten Trennung von Illi als Clown allein durchschlagen. Olli ohne Illi, das ging in der Schweiz zuerst gar nicht. Erfolge als Solokünstler feierte Olli Hauenstein am Anfang mit «Piano & Forte» vor allem im Ausland.

Das Duo Illi und Olli war im Zirkus Knie, später im Zirkus Roncalli erfolgreich, wo Ulrike Olli kennenlernte: «Der Einzige, der bei Roncalli nicht locker war, war Olli», erzählt sie. Wie sich die beiden verliebten (Olli brachte Ulrike immer Schweizer Schokolade mit), lässt Olli im Film lieber seine Frau erzählen. «Sie hat die bessere Erinnerung.»

Regisseur Diego Hauenstein ist ein berührender Film über seine Eltern gelungen, aber auch über die herausfordernde Welt, als Clown sein Leben zu bestreiten. In vielen Interviews, zu denen sich der Sohn oft nach «einigen Achterbahnen der Gefühle» aufgerafft hat, spürt man aber auch die Verbundenheit des Paares Hauenstein.

Ulrike, die emotionalere, die das Herz auf der Zunge hat, und Olli, der eher kontrolliert argumentierende. «Natürlich haben auch meine Eltern ihre festen Konflikte, wie jedes Paar, aber der gemeinsame Humor verbindet die beiden, sie sind ein starkes Team», sagt der Sohn. Obwohl er die Mühen des Künstlerdaseins als Kind und Jugendlicher miterlebt hat, ist er selbst Künstler geworden. Clown wollte er allerdings nie werden. Fünf Jahre hat sich der Regisseur Zeit gelassen, Hürden und Zweifel überwunden und sich aus der Nähe zu den Eltern Stück für Stück filmisch emanzipiert.

Clown ist man bis an sein Lebensende

«Schokolade ist gut, Olli», sagt seine Frau Ulrike, stets dabei, Olli vor den Auftritten aufzubauen, ihm moralisch Unterstützung zu geben. Ulrike will es jetzt ruhiger haben, mit siebzig nicht mehr jeden Tag, im Winter oft auch bei Eis und Schnee, nachts zurück vom Auftrittsort nach Sommeri. Olli will weitermachen. Clown ist man eben bis ans Lebensende. Zuletzt hat man ihn 2019 mit dem Programm «Footit et Chocolat» im Theater Konstanz erlebt, wo der Clown im Zirkuszelt am See auch zum Schauspieler und Theaterregisseur wurde.

Erstmals wurde der Film an einer Vorpremiere im Januar 2020 im Kino Roxy Romanshorn gezeigt. Vor vielen Freunden von Olli und Ulrike. Bis dahin hat der Clown nicht so recht daran geglaubt, dass seine und die Geschichte seiner Frau das Publikum interessieren würde. «Er hat ein Stück weit das Zepter loslassen müssen», sagt Diego Hauenstein. Der Film ist sehenswert, kurzweilig und humorvoll, lässt einen die Figuren spüren und ganz unmittelbar in die Clown- und Zirkuswelt eintauchen. Eine einfühlsames Porträt, für dass sich ein Online-Besuch bei den Solothurner Filmtagen auf jeden Fall lohnt.

Zu sehen vom 21. bis 24. Januar (kostenpflichtig): www.solothurnerfilmtage.ch/de/solothurn-2021/programm/ich-hatte-am-kronleuchter-hangen-bleiben-mussen; www.diegohauenstein.com