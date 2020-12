Eine Rutschbahn für den Rosenberg: Die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa zu Gast in der ersten Folge des Palace-Fernsehens

Reportage

Live-Musik als Droge: Wie sich ein Konzertbesuch im St.Galler Palace in Pandemiezeiten anfühlt

Ist es verwegen oder gar unvernünftig, in der aktuellen Situation ein Konzert zu besuchen? Das Palace in St.Gallen ist eines der wenigen Kulturlokale, in denen noch Live-Musik spielt – wenn auch unter strengen Auflagen. Eindrücke von einem Freitagabend mit Maskenpflicht, Jazzrock und Biertrinken im Sitzen.