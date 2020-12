Coronamassnahmen «Es ist einschneidend»: Wie Ostschweizer Museen die Zwangsschliessung durch den Bund beurteilen Die neuen Covid-19-Massnahmen des Bundes treffen auch die Museen. Sie müssen vom 22. Dezember bis 22. Januar schliessen. Die meisten Institutionen reagieren wenig überrascht und verhältnismässig gelassen. Doch die finanziellen Konsequenzen bereiten ihnen Sorgen. Roger Berhalter, Christina Genova 18.12.2020, 18.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der St.Galler Stiftsbibliothek entgehen durch die einmonatige Schliessung wertvolle Einnahmen.



Bild: Arthur Gamsa

Die Stiftsbibliothek St.Gallen wäre über die Festtage grundsätzlich geöffnet gewesen. «Die Weihnachtsferien sind für uns jeweils eine besucherstarke Zeit, in der wir auch viele Führungen anbieten», sagt Stiftsbibliothekar Cornel Dora. Zumindest sei dies in normalen Jahren so.

Jetzt sei die Ausgangslage jedoch eine andere. Führungen durch die Stiftsbibliothek sind wegen der Covid-19-Massnahmen des Bundes schon seit Wochen nur noch eingeschränkt möglich, und die Besucherzahlen sind laut Dora seit Ende Oktober stark zurückgegangen:

«So betrachtet, bedeuten die neusten Verschärfungen für uns keine grosse Veränderung mehr.»

Stiftsbibliothekar Cornel Dora. Bild: Ralph Ribi

Es sei die gleiche Situation wie im ersten Lockdown im März. «Erneut schmerzhaft», kommentiert Dora die Lage, denn die Stiftsbibliothek sei im Vergleich zu den meisten anderen Museen stärker von den Einnahmen aus den Eintritten abhängig.

Das Ziel müsse nun aber sein, möglichst schnell aus dieser Situation herauszukommen:

«Die Stiftsbibliothek ist Teil der Gesellschaft, deshalb müssen auch wir unseren Beitrag leisten und solidarisch sein, damit es bald allen wieder besser geht.»

Auch das Appenzeller Volkskundemuseum in Stein wäre über die Festtage bis auf wenige Ausnahmen geöffnet gewesen. Zwar seien die Besucherfrequenzen während der Wintermonate jeweils nicht so hoch wie in der touristischen Hochsaison von April bis Oktober, sagt Geschäftsführerin Sandra Nater. Dennoch bezeichnet sie die neuen Massnahmen des Bundes als einschneidend. «Wichtig ist für uns, dass die Kurzarbeit verlängert wurde.» Sie hoffe auch, dass das Museum Ausfallentschädigung aus dem Härtefonds erhalte:

«Wir können das finanziell nicht mehr aufholen.»

Denn zusätzlich zu den Eintrittstickets würden nun auch die Einnahmen aus dem Museumsshop wegfallen.

Sandra Nater, Geschäftsführerin Appenzeller Volkskundemuseu, Stein. Bild: PD

Noch im September und Oktober seien die Besucherzahlen hingegen sensationell gewesen, so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Doch: «Im November und Dezember mussten wir einen extremen Besucherrückgang verzeichnen», sagt Nater.

Die Aufrufe des Bundes, zu Hause zu bleiben und die Kontakte zu reduzieren, hätten offenbar Wirkung gezeigt. So seien die Gruppenangebote des Museums – etwa das beliebte Selberkäsen in der Alphütte – schon seit dem ersten Lockdown im Frühling kaum mehr gebucht worden.

«Wir müssen nun im Kollektiv denken und die Massnahmen mittragen», sagt Sandra Nater. Es sei wohl besser, eine Weile ganz zu schliessen und dafür nachher möglichst schnell wieder in einen Normalbetrieb zu starten:

«Das ständige Auf und Ab der letzten Monate war auch für unsere Mitarbeitenden schwierig.»

Beschränkungen galten im Kunstmuseum Thurgau schon seit dem Frühling. Jetzt schliesst die Anlage ab Sonntag ganz.

Bild: Andrea Stalder (Warth, 11. Mai 2020)

Markus Landert, Direktor des Kunstmuseums Thurgau, reagiert verhältnismässig gelassen auf die jüngsten Massnahmen des Bundes. Das Kunstmuseum Thurgau und das Ittinger Museum hätten diesen Sonntag ohnehin bis Anfang Januar geschlossen, unabhängig von Corona. Jetzt werden sie einfach etwas länger zu bleiben.

Markus Landert, Direktor Kunstmuseum Thurgau. Bild: Andrea Stalder

«Das ist für uns nicht dramatisch, wir sind in einer privilegierten Situation», sagt Landert mit Verweis auf die Tatsache, dass das Museum kantonal finanziert ist. Die ursprünglich geplanten Veranstaltungen im Januar habe man schon länger abgesagt. Zudem seien der Dezember und Januar jeweils besucherschwache Monate.

Die Beschlüsse des Bundesrates hätten ihn nicht überrascht, sagt Landert. «Klar hätten wir's gerne anders.» Doch trage man die Massnahmen gegen das Coronavirus selbstverständlich mit.

Die aktuelle Ausstellung «Welt am Draht» im Kunstmuseum St.Gallen bleibt mindestens bis 22. Januar geschlossen.

Bild: Arthur Gamsa

«Es ist ein Akt der Solidarität», sagt Roland Wäspe, Direktor des Kunstmuseums St.Gallen über die bevorstehende Schliessung der Museen: «Leben zu retten muss jetzt Priorität haben.» Zwar sei das Kunstmuseum wegen seiner grossen Flächen ein sehr sicherer Ort. Doch man verstehe, dass der Bundesrat jetzt nicht differenzieren könne zwischen kleinen und grossen Institutionen.

Roland Wäspe, Direktor des Kunstmuseums St.Gallen.

Bild: Ralph Ribi

Wäspe weist darauf hin, dass man in der Ostschweiz im Gegensatz zu Kantonen wie Bern und Wallis noch lange das Privileg hatte, offen zu bleiben. Trotzdem seien die Besucherzahlen in den normalerweise gut frequentierten Monaten September und Oktober um einen Drittel eingebrochen.

Ganz auf Kunst verzichten müsse man über die Feiertage jedoch nicht, sagt der Museumsdirektor und empfiehlt einen Spaziergang zu den vielen Kunstwerken im öffentlichen Raum. Auch online habe das Museum einiges im Angebot. Da die erste Ausstellung des neuen Jahres aus der eigenen Sammlung bestückt werde, habe die Schliessung auf die Planung keine weiteren Auswirkungen. Wäspe ist überzeugt, dass die aussergewöhnliche Situation der Pandemie auch ihr Gutes haben werde:

«Es wird grossartige Kunst entstehen.»