Ausstellung Mutige Frauen am Auslöser: Fotografinnen aus Belarus zeigen in Heiden Bilder des Widerstands Das Henry-Dunant-Museum in Heiden präsentiert starke Fotografien von elf Frauen, welche die gewaltlosen Demonstrationen gegen das Regime von Alexander Lukaschenko mit der Kamera festhalten. Solidarität und Courage bilden einen intensiven roten Faden durch die eindrücklichen Impressionen aus Belarus. Martin Preisser 30.11.2020, 12.00 Uhr

Frauen beugen sich nicht länger der Staatsmacht: Beginn der Sonntagsmärsche in Minsk im August 2020. Bild: Tanya Kapitonova

«Jede Frau, die mit Blumen auf die Strasse geht, ist eine Heldin», sagt die Fotografin Kseniya Halubovich. Sie ist eine von elf Frauen, deren Bilder aktuell im Henry-Dunant-Museum (in der Dependance Dunant Plaza) zu sehen sind. Blumen stehen für den gewaltlosen Widerstand gegen die letzte Diktatur in Europa, gegen den Terror Alexander Lukaschenkos in Belarus. Die Bilder der Fotografinnen sind Bilder von Frauen, die mitten drin sind mit ihrer Kamera. Bilder von sehr mutigen Frauen, Bilder von engagierten, präsenten Zeitzeuginnen.

«Wir sind unbewaffnet»: Gewaltloser Widerstand in Belarus. Bild: Tanya Kapitonova

Die Ausstellung im Dunant-Museum ist in nur einem Monat entstanden, als Low-Budget-Aktion in Zusammenarbeit mit dem Festival «The Month of Photography in Minsk». Die Bilder hängen daher auch nicht gerahmt oder aufgezogen an der Wand. Als Besucher nimmt man zwischen drei Leinwänden Platz, auf denen von jeder der elf belarussischen Fotografinnen je eine Bilderserie zu sehen ist. Und durch die Anordnung der Leinwände fühlt man sich für einen Moment auch mitten im Geschehen in der belarussischen Hauptstadt Minsk.

Das Gewaltlose ist fast physisch zu spüren

Die Bilder zeigen Frauenpower pur. Die Frauen sind es, die sich erheben für Demokratie und Mitsprache, gegen Gewalt, Einschüchterung und Wahlbetrug, seit Anfang August jedes Wochenende. Beeindruckend ist es, aus diesen Bildern, die ganz nahe an das Geschehen herangehen, die Kraft des gewaltlosen Widerstands fast physisch zu spüren. Starke Frauen sind da zu sehen, die sich unvermummt vor den bewaffneten Einsatzkräften niederknien, ihnen Blumen übergeben oder auf einem Bild sogar mit einem Luftballon einen Polizisten umarmen. Viele der Frauen aller Generationen sieht man in weissen Kleidern, ja sogar in Hochzeitskleidern, oft auch fröhlich und selbstbewusst.

Viele küssen sich, auch das ein Symbol für die solidarische Stärke zwischen den Demonstrierenden. «Belarusian Sundays in Red and White» heisst die Ausstellung. Rot und Weiss, das sind auch die Farben des Roten Kreuzes. Und die Farben der alten, unter Lukaschenko verbotenen Fahne von Belarus. Heute stehen diese Farben als Zeichen des Protests, des Aufbruchs in eine demokratische Zeit nach Lukaschenko.

Rot und Weiss sind die Farben des Widerstands. Bild: Katerina Gordeeva

Berührend und beunruhigend zugleich

Ja, diese Frauen können fotografieren: Schnell, direkt, mit genauem Blick und Hingabe. Oft auch mit ganz poetischen Momenten. Die Bilder im Dunant-Museum berühren und beunruhigen den Betrachter gleichermassen. Beunruhigend ist die latente Gefahr der Eskalation, beunruhigend sind die Spuren von Gewalt. Da sieht man Narben auf einem Brustkorb. Und ein Mann entblösst sich vor den Frauen, um einen schweren Bluterguss an seiner Pobacke zu dokumentieren. Da beängstigen Stacheldraht und Schlagstöcke. Aber der rote Faden durch die Bilder dieser couragierten Frauen am Auslöser ist die Darstellung von Kraft, Solidarität, Mut und Hoffnung. Ein informativer Saaltext druckt zu den Bildern die oft fast tagebuchartigen Notizen der Fotografinnen ab.

«Jede Frau mit Blume ist eine Heldin»: Frauenpower in Minsk. Bild: Violetta Savchits

Mit dieser Ausstellung geht das Dunant-Museum seinem Konzept weiter nach, sich – immer im Sinne Henry Dunants – auch aktuellen Fragen zu widmen. Und mit dem Schicksal von Natallia Hersche hat das Geschehen in Minsk auch einen ostschweizerischen Aspekt. Hersche kommt aus St.Gallen und ist schweizerisch-belarussische Doppelbürgerin. Wegen ihrer Teilnahme an den Demonstrationen ist sie inhaftiert. Die Wiler SP-Nationalrätin und SP-Vizepräsidentin Barbara Gysi setzt sich für sie ein und will dabei ihre Kontakte nutzen, um die Freilassung Hersches zu beschleunigen. Auch Gysi ist von der Kraft der belarussischen Frauen und ihrer speziellen Form des gewaltlosen Widerstands beeindruckt.

Ausstellung «Belarusian Sundays in Red and White» bis 13. 12.2020; Dunant Plaza (Haus Krone, am Kirchplatz 9), Heiden. Mi: 14–19, Sa + So: 11–16 Uhr; www.dunant-museum.ch