Muskeln oder Lippenstift - Selbstvermarktung im Literaturbetrieb

Zwischenruf Muskeln und Lippenstift in der Literatur – so what, NZZ? Die Kritik an der Selbstvermarktung in der Literaturbranche wird einseitig auf dem Buckel von jüngeren Schriftstellerinnen geäussert. Jüngstes Beispiel: Ein Artikel in der NZZ am Sonntag. Hansruedi Kugler 04.07.2022, 20.00 Uhr

Cover mit Joël Dicker im «Magazine du Temps». Seraina Kobler, Porträt eines Fotografen. zvg Cover mit Joël Dicker im «Magazine du Temps». Seraina Kobler, Porträt eines Fotografen. zvg

Da sind die Stereotype also wieder – und steigen wie Untote aus dem Grab der abwertenden Geschlechter­klischees heraus. Sie «lächeln mit tiefroten Lippen, zeigen Bein, Föhnfrisur». So beschreibt die «NZZ am Sonntag» in ihrer aktuellen Ausgabe die Art der Selbstvermarktung der Schweizer Schriftstellerinnen Claudia Schumacher, Seraina Kobler und Christine Brand. Genauer, die Art, wie sich die Autorinnen auf Twitter und Instagram über ihre vorderen Plätze auf der Bestsellerliste freuen. So, dass man denken könnte: «Autorin zu sein – was für ein Lifestyle!»

Dass ohne Aufmerksamkeit im Literaturbetrieb wenig bis nichts geht, ist keine bahnbrechende Erkenntnis. Jeder Vorschaukatalog eines Verlags braucht Porträtfotos seiner Autorinnen und Autoren. Ob klassische Buchbesprechung oder Porträt in der «Schweizer Illustrierten»: Auch der Medienmarkt giert nach Bildern. Wer Romane verkaufen will, kann sich dem schlecht entziehen.

Lustigerweise bebilderte die NZZaS ihren Artikel mit einem Porträtfoto, das von einem Zeitungsfotografen für eine Buchbesprechung gemacht worden ist. Zeigt Seraina Kobler darauf so viel Bein, dass es der Rede wert wäre? Es ist einfach ein authentisches Sommerbild einer Frau in ihrer Lebensumgebung. Mehr nicht. Harmlos. Und dass Claudia Schumacher sich auf Fotos geschminkt zeigt, ist auch keine Bemerkung wert.

Der unselige Zwang zum zugespitzten Thesenjournalismus

Aber ein Text, der dies in eine Reflexion über Marktmechanismen einbaut, löst garantiert eine Empörungswoge aus. Zumal die These, Selbstvermarktung schade dem Ansehen der Literatur, schon öfters zum Sturm in sozialen Medien und wüsten Wortgefechten geführt hat. Wahrscheinlich ist es der Zwang zum Thesenjournalismus, der zu häufig Journalisten und Journalistinnen ins Elend allzu sportlicher Zuspitzungen und peinlicher Einseitigkeiten stürzt.

Als ob Autoren nicht auf die Leser schauen würden

Vor Jahren erwähnte der Literaturkritiker des «Tages-Anzeigers» Martin Ebel das Marketing für die Bestsellerautorin Sally Rooney, die diese «wie ein aufgeschrecktes Reh mit sinnlichen Lippen» zeige. Nun hat in der NZZaS eine Frau, die Literaturkritikerin Martina Läubli, die Lippenstift-Schublade gezogen. Leider tappte Läubli dabei in die Einseitigkeitsfalle: Denn dass der Genfer Bestsellerautor Joël Dicker mit knappem T-Shirt und betontem Bizeps als harter Kerl auf dem Cover des «Magazine du Temps» posiert, müsste mindestens erwähnt werden.

Läublis Lob, als frühere Journalistinnen seien die drei Autorinnen vertraut mit Storytelling, kann man auch anders lesen. Über die Autorinnen schreibt sie nämlich: «Sie haben eine Geschichte und sind sich im Klaren darüber, was sie erzählen wollen – und was bei den Lesern ankommt.» Haben etwa andere Autoren nichts zu erzählen? Läubli verschweigt, dass nicht nur Krimiautoren, sondern auch Autoren wie Arno Camenisch mit seiner Bündner Comédie humaine oder Lukas Hartmann mit seinen historischen Romanen auf die Lesenden schauen.