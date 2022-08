Diversity am Lucerne Festival

Zwischenruf Ich und Eros divers zwischen Himmel und Erde Die Themen von klassischen Musikfestivals werden immer politischer werden, Lucerne Festival gibt den Ton an. Ist das gut? Christian Berzins 1 Kommentar 12.08.2022, 05.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Typisch Davos Festival: Mit dem Plakat provokativ aufs Festivalthema «Flunkern» gelenkt.

Ich liebe Festivalthemen. Im Ernst. Damals, als sie beim Lucerne Festival noch «Identität», «Sprache» oder «Metamorphosen» hiessen, liessen sich die Mahler-, Beethoven- und Brucknersinfonien, die jahraus- jahrein rauf- und runtergespielt werden, unter immer neuen Aspekten hören. Es war mir bisweilen völlig egal, ob da Claudio Abbado, Nikolaus Harnoncourt oder Andris Nelsons dirigierte, Hauptsache ich konnte in meinen Sitz versunken an das Festivalmotto denken: Mal war es das Ego, das da eine Gewaltssinfonie von 70 Minuten Spieldauer erschaffen hatte, mal sprach daraus die Kraft des Eros, dann der Glaube – oder die Macht.

Ob Mahler, Bruckner oder Beethoven, ob Abbado, Harnoncourt oder Nelsons: Ich dachte beim Lucerne Festival über Jahre vor allem an das Festivalmotto, an Macht, Eros, Glaube oder an (m)Ich. Georg Anderhub / KUL

Gerne erinnere ich mich auch ans Jahr 2015 als das Thema «Humo r» (der Abstand zwischen «o» und «r» war ein Witz) lautete und es mit dem Lachen trotz Till Eulenspiegels lustigen Streichen nicht so richtig klappen wollte, man wie immer 40 todernste Tage erlebte. Doch kurz vor Festivalschluss lachte plötzlich der ganze Saal, da ein Zuschauer kurz vor Erscheinen des Dirigenten um 19.34 Uhr donnerlaut in die Mucksmäuschenstille hinein niesen musste.

Für Festivalredner, Programmessay-Schreiber, Kritiker und Pausenplauderis waren die abstrakten Themen ein Steilpass zu prächtigen Schwurblereien. 2016 drehte der Wind, der Zeitgeist prägte das Thema: «Primadonna» war angesagt. Nun dirigierten 25 Frauen die grossen Sinfoniekonzerte im KKL, der Intendant gab sein Amt für ein Jahr ab … dream on: Fast die Hälfte der damals stolz portierten 11 Dirigentinnen durften bloss am Erlebnistag kurze Auftritte ablegen. Es war ein Jammerjahr, wurde einem doch bewusst, dass in der langen Amtszeit von Michael Haefliger bloss zweimal eine Dirigentin – und noch dazu dieselbe – am Festival aufgetreten war (1999 und 2015).

«Die Zerbrechlichkeit der Geometrie» heisst das Festivalmotto des berühmten Festivals «Carinthischer Sommer». Warum nicht. Solange das Festivalthema niemanden beleidigt, ist es ok, es kann im besten Fall das eine oder andere Konzerte prägen oder einem 1000-mal gespielten Werk eine neue Farbe geben. Weniger gut ging das mit den harmlosen Themen des Gstaad Menuhin Festival: «Music in Motion», «Zwischen Himmel und Erde» oder «Fire and Sun» hiess es da. 2022 lautet das Thema «Wien», was die Programmierung von Musik Mozarts, Schuberts und Beethovens erklärt.

Spass beiseite. Der Gstaader Intendant verspricht nach Jahren der Motto-Nichtigkeiten für die Zukunft Themen, die sich mit gesellschaftlichen Problemen beschäftigen. Vielleicht kann man bald zum Motto «Klima» die «Vier Jahreszeiten» hören: von Vivaldi, Verdi, Haydn und Max Richter. Vielleicht besser man hat doch kein Motto, wie es das Verbier Festival seit Jahren stoisch pflegt?

Bei kleineren Festivals, wie etwa dem Boswiler Sommer oder dem Davos Festival, wo jedes Programm handgemacht ist, gereichten die Themen bisweilen tatsächlich zu einem roten Faden, der sich an jedem Abend hören liess.

Das Plakat des Davos Festivalzum Thema «Aequalis» bez

«Aequalis» hiess es letztes Jahr in Davos und man zeigte mit vielerlei «Diversity»-Bezügen auf, wie weit es noch ist, bis zur Gleichheit zwischen den Geschlechtern sei. Immer war da ein Augenzwinkern, auch wenn die Plakate des Festivals eine deutliche Sprache zeigen, «Requiem auf das Patriarchat» verhiessen. Und auch dieses Jahr sorgen die bunten Plakate für Aufsehen, spielen mit viel Witz mit dem Festivalthema «Flunkern».

Lucerne Festival surft 2022 erneut virtuos mit dem Zeitgeist, heisst doch das Festivalthema «Diversity»: Man hebt wieder eine kunterbunte Aussenseiter-Schar an Musikern und Musikerinnen aufs Podest.

«Diversity» heisst das Thema von Lucerne Festival. lf

Der «Tages-Anzeiger» spottete, dass die ausgewählten Künstler nur ins Programm dürften, weil sie mit ihrer Hautfarbe ins Marketingkonzept passen würden und 2023 nicht mehr vorkommen würden. Aber genauso wie mit den zwei Dirigentinnen vor dem Festivalthema «Primadonna» findet man auch schwarze Musiker in der Lucerne-Festival-Vergangenheit: Die Wiener Philharmoniker gastierten 2003 im KKL mit Jazz-Legende Bobby McFerrin, dem schlechtesten Dirigenten, der je am Festival aufgetreten war. Das Thema damals hiess: «Ich».

1 Kommentar Jean-Jacques Illi vor 4 Minuten 1 Empfehlung Das Festivalmotto des Lucerne Festivals ist mir egal, solange Konzerte von hoher Qualität präsentiert werden. Mit den Festivalmottos der letzten Jahre kann/konnte ich mich immer weniger identifizieren. Aber das macht nichts aus. Mit den politically correct Mottos werde ich einfach nicht mehr abgeholt. Wichtig ist mir ein herausragendes Konzerterlebnis mit Verwandten und Freunden im KKL. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen