Urs Mannharts neues Buch "Lentille" stellt ins Zentrum eine Kuh

Tierethik Der Schriftsteller Urs Mannhart plädiert für mehr Tierwohl: «Zwei Zitzen für das Kalb, zwei für die Menschen» Urs Mannhart hat das Rätische Grauvieh literaturfähig gemacht. Sein neues, erstaunliches Buch «Lentille» erzählt von einer Kuh dieser Rasse im Berner Jura. Ein Gespräch über die Weisheit der Kühe und darüber, dass den meisten Platz im Stall nicht die Hörner einfordern, sondern die Persönlichkeit der Tiere. Interview: Daniele Muscionico 25.07.2022, 05.00 Uhr

Schön gezeichnet, das Tier, schön beschrieben von Urs Mannhart. Der Autor und Biolandwirt widmet dem Rätische Grauvieh eine Hommage. Arno Balzarini / KEYSTONE

Die Bergahornbäume sind über 400 Jahre alt, das Grauvieh, das unserem Gespräch gleichmütig folgt, ist als Rasse noch viel älter. Der Schriftsteller Urs Mannhart arbeitet auf einem kleinen Hof nordwestlich von La Chaux-de-Fonds, hier lebt auch die Titelheldin seines neuen Buches, die Kuh Lentille. Ihre Geschichte macht betroffen.

Sie legen eine neue Art Heimatroman vor. Ihr Buch über die Kuh Lentille ist sowohl Literatur als auch eine Reportage über die Situation unserer Milchkühe. Sind Sie ein verkappter Biobauer auf dem Kreuzzug für die «Massentierhaltungs-Initiative»?

Urs Mannhart: Ich fände es schön, könnte mein Buch zu einem politischen Diskurs beitragen. Der Umgang von uns Menschen mit nicht-menschlichen Tieren muss sich ändern, und mit einer neuen Ethik werden sich auch die Gesetze anpassen. Der Auslöser für meine literarische Arbeit war aber das Gefühl, dass Lentille nach der schwierigen Abkalbung, die sie erlebt hat, schwer deprimiert war. In einem Kuhgesicht ist wenig zu lesen, ich fand keine Antwort. Das hat mich motiviert, mich mit Tierphilosophie, mit Tierwohlwissenschaft, mit Tierethik zu beschäftigen – und dieses Buch zu schreiben.

Weshalb soll es relevant sein, ob ein Tier, mit menschlichen Worten «deprimiert» sei oder nicht?

In einer verantwortungsvollen Tierhaltung muss es darum gehen, nicht nur einen Nutzen für den Menschen zu gewinnen, sondern den Tieren auch eine angemessene Fürsorge und Pflege zu schenken. Ich muss also wissen, wie es einem Tier geht, was ein Tier braucht, und ich spreche bewusst im Singular, denn Tierwohl – das zeigt die Forschung zum Thema Persönlichkeit bei Nutztieren – ist eine individuelle Angelegenheit.

Urs Mannhart: Gotthelfs Urenkel Bild: Beat Schweizer Er lebt als Autor, Reporter, Biobauer, fühlt sich Tieren verwandt, meidet die Szenen und Städte, zieht seine eigenen Kreise, und er hat damit Erfolg. Urs Mannhart, Jahrgang 1975, geboren im Kanton Bern, lebt aktuell in La Chaux-de-Fonds, hat den Schweizer Heimatroman neu erfunden, war Teilnehmer am Ingeborg- Bachmann-Wettbewerb und erhielt zahlreiche Auszeichnungen wie den Conrad-Ferdinand Meyer Preis. Er sagt: «Eine Kuhherde ist mir oft lieber als eine Stadt. Manchmal denke ich, Kühe sind unserer menschlichen Weisheit meilenweit voraus.» (M.D.)

Sie wollen Nutztiere als Persönlichkeiten behandeln. Hat da der Schriftsteller als Fantast vergessen, was Realität ist?

Ich weiss, es klingt utopisch, alles andere lässt sich aber ethisch nicht überzeugend vertreten. Und es ist ja nicht so, dass weltfremde Wissenschaftler kürzlich im Labor entdeckt haben, dass auch jene Tiere, die wir Menschen, weil uns das passt, «Nutztiere» nennen, individuelle Persönlichkeiten sind. Es handelt sich um ein Wissen, das uns intuitiv zugänglich ist. Sie brauchen sich nur mit einem Schwein anzufreunden, und bald wird es Ihnen schwerfallen, wesentliche Unterschiede etwa zu einem Hund aufzuzählen. Wichtig ist auch zu sehen, dass Forschende nah an der Praxis arbeiten: Sara Hintze etwa, eine Veterinärmedizinerin am Institut für Nutztierwissenschaften in Wien, arbeitet zurzeit an einer Studie zu chronischer Langeweile bei Schweinen. Sie untersucht, wie der Kannibalismus bei intensiv gehaltenen Schweinen reduziert werden kann. Diese Forschung könnte entscheidend dazu beitragen, Stallbauten mit wenig Aufwand so umzugestalten, dass sich die leider weltweit noch immer gängige Praxis des Schwanz-Abschneidens beenden lässt.

Das alles ist mir nun doch etwas zu viel weltabgewandter Tierschutz. Ehrlich, dieser Hof, auf dem wir uns unterhalten, er lässt sich nicht rentabel führen, richtig?

Tiere so zu halten, dass es ethisch zu vertreten ist, und gleichzeitig einen wirtschaftlichen Nutzen zu erzielen, ist tatsächlich ein grosses Kunststück. Hier auf dem Hof von Michaël Rodriguez hatten wir letztes Jahr viel Glück mit den Ackerkulturen, der Buchweizen wuchs prächtig und brachte einen schönen Ertrag...

...von dem allerdings lediglich ein einzelner Mensch leben kann. Der Künstler in Ihnen hat sich in ein wunderbares Sujet verliebt, der Biolandwirt, der Sie auch sind, müsste Ihnen sagen: Hallo Herr Mannhart, Sie sind ein Märchenonkel.

Finanziell ist alles enorm knapp, das stimmt. Ein ethisch vertretbarer Umgang braucht viel Zeit, das zeigt sich beim Melken: Hier auf dem Hof bereiten wir die Kuh aufs Melken vor, dann holen wir das Kalb. Das Kuhkind steht links der Mutter und trinkt, ich hocke rechts der Kuh und melke. Von Hand. Zwei Zitzen für das Kalb, zwei Zitzen für den Menschen. Das ist wunderschön, das respektiert die Bedürfnisse der Tiere, und es ist enorm aufwendig. Mir ist klar, mit der heute üblichen Milchviehhaltung hat das wenig bis nichts zu tun. Aber die heute übliche Milchviehhaltung hat ethisch ein massives Problem. Das bedeutet nichts anderes als: Tierprodukte müssen dramatisch teurer werden, und die Menschen, die sich um nicht-menschliche Tiere kümmern, haben Anrecht auf einen anständigen Lohn.

Das Pfahlbauer-Rind lebt wieder in der Schweiz In der Kuhpersönlichkeit «Lentille» leben uralte Vorfahren, die zurückreichen sollen bis zum Torfrind der Pfahlbauer. Die Räter, Kelten, Alemannen, Walser haben durch Kreuzung das Rätische Grauvieh als Rinderrasse geprägt. Man sagt, dass die Rasse ein «Kreuzungsprodukt der Völkerwanderung» sei.

Bis ins 19. Jahrhundert war es in der Schweiz überall dort anzutreffen, wo heute das Braunvieh («Swiss Brown») lebt. Verdrängt von ihren «leistungsstärkeren» Konkurrentinnen, starb die Population schliesslich ganz aus. In den Achtzigerjahren begann die Stiftung Pro Specie Rara, die sich um Biodiversität und tiergenetische Ressourcen einsetzt, den Schweizer Grauvieh-Bestand durch Exporte aus dem Tirol neu aufzubauen.

In den Alpengebieten ist das leichtere, kleinere und gehörnte Tier inzwischen wieder verbreitet. Der Bestand ist gemäss Pro Specie Rara steigend. Auf dem Hof von Michael Rodriguez leben acht erwachsene Kühe und fünf Jungtiere. Er verfüttert ausschliesslich Gras und Heu, Rätisches Grauvieh braucht kein Zusatzfutter, es ist genügsam und anspruchslos. (M.D.)

Beschreiben Sie Ihre Titelfigur, wer ist Lentille, was ist sie für ein Tier?

Sie ist die Jüngste in der Herde, sehr athletisch, bewegungsfreudig, wach. Es hat allerdings gedauert, bis ich mit ihr in Kontakt kam. Im Laufhof kam stets zuerst Amina auf mich zu. Sie hält sich für die Wichtigste und will endlos massiert werden. Amina muss nur kurz mit dem Horn ihre Dominanz andeuten, und schon ist Lentille weg. Als ich Lentille später beobachtete, wie sie sich kratzte, wie sie möglicherweise den Juckreiz nicht stillen konnte, habe ich nachgeholfen. Seitdem ist das Vertrauen da. Lentille hat gemerkt, dieser Mensch interessiert sich für mich. Inzwischen ist sie auch innerhalb der Herde selbstsicher geworden.

Wie gingen Sie mit der Versuchung um, das Tier zu vermenschlichen?

Ja, das Anthropomorphisieren – die Tierphilosophie zeigt auf, dass wir keine andere Wahl haben. Um wissenschaftlich arbeiten zu können, brauchen wir kluge Fragen und die erhalten wir leider meist nicht vom Tier.

Sie haben über das Zirpen der Grillen geschrieben, über einen Luchs, nun über Rätisches Grauvieh. Steckt in Ihnen die Ambition eines La Fontaine, das Tier als Metapher für den Menschen?

Mich faszinieren Tiere aus einem Grund: Ich weiss, dass ich selbst ein Tier bin, während mir mein Geist vorgaukelt, ich sei etwas anderes.

Als Plädoyer für die Massentierhaltungs-Initiative, was ihr Essay fraglos ist, haben Sie mit Lentille auch Philosophisches geschürft. Verraten Sie uns etwas davon, ohne dass wir alle Ihr Buch lesen müssen?

Mir war es wichtig, aufzuzeigen, dass Tiere Persönlichkeiten sind. Was die Kuhhaltung betrifft, kam ich zur Überzeugung: Nicht die Hörner brauchen im Stall den meisten Platz, sondern die Privatsphäre, die Aura.

Urs Mannhart: Lentille. Aus dem Leben einer Kuh. Matthes & Seitz, Berlin, Reportagen.