Unsere Kultur-Bestenlisten 2021: Die besten Krimis - Zwei haben richtig überrascht

Unsere Kultur-Bestenlisten 2021: Die besten Krimis 16.12.2021

Bisher wenig bekannte Namen führen unsere Krimi-Tipps an. Man nimmt die Bücher auf gut Glück zur Hand – und wird total überrascht: Der Schotte Liam McIlvanney erzählt eine spannende, psychologisch tiefgründige Mörderjagd. Mit einer fantastischen Auflösung. Derweil die Deutsche Frauke Buchholz in ihrem Erstling (!) einen packenden Plot mit dem realen Hintergrund der indigenen Bevölkerung Kanadas verbindet. Sie kennt die Reservate selber. Natürlich hat es in den Top Ten auch einige der «üblichen Verdächtigen», wie den Isländer Ragnar Jónasson, der an die Qualität seiner kürzlichen Trilogie anknüpft, Håkan Nesser, Hjorth & Rosenfeldt sowie den unverwüstlichen John Le Carré. Und dass mit dem Luzerner Peter Weingartner ein Schweizer dabei ist, freut uns. Der wird bei aller stilistisch-gedanklichen Verspieltheit auch als Krimi­autor immer besser!