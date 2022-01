Interview: Schreiben Computer die Bestseller der Zukunft?

Zukunft der Literatur Interview mit Literatursoziologin: Schreiben Computer bald die besseren Bücher? Die Basler Soziologin Carolin Amlinger forscht über die Ökonomie der Literatur und sagt im Gespräch, wie sich der Umgang mit Büchern im digitalen Zeitalter wandelt. Interview: Julian Schütt Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«So schnell wird in der Literatur die Autorin oder der Autor noch nicht von Algorithmen abgelöst», sagt Carolin Amlinger, Soziologin an der Universität Basel. Bild: Roland Schmid (Basel, 26. Januar 2022)

Der Titel («Schreiben») klingt bescheiden, der Untertitel vielleicht abschreckend («Eine Soziologie literarischer Arbeit») und der Umfang des Buches (800 Seiten) mag vollends ein Totschläger sein, aber das Werk sorgt derzeit für Furore, zumindest in Deutschland.

Es erschien im renommierten Wissenschaftsprogramm des Suhrkamp Verlags, und die Kritiken sind enthusiastisch. In der Schweiz dagegen hat die Studie ausserhalb von Fachkreisen noch kaum Beachtung gefunden, obwohl die Autorin Carolin Amlinger als Soziologin an der Universität Basel forscht.

Ihr Buch geht ans Eingemachte, also ans Ökonomische. Wer es liest, kennt nachher den Literaturbetrieb und nicht nur die schönen Seiten, die sich in Romanen oder Gedichtbänden aufschlagen lassen. Nein, wir erfahren vor allem auch, wie die Literatur ein Geschäft ist, an dem sehr ungleich verdient wird.

Ausgerechnet im Bücher-Biotop, oft als musisches Schongebiet verklärt, herrscht der Raubtierkapitalismus, wie ihn ein anderer Soziologe, Jean Ziegler, seit langem brandmarkt. In der Literaturwelt gibt es sie noch, die skrupellosen Profiteure und die Ausgebeuteten. Letztere sind vor allem Autorinnen und Autoren.

Mit vielen von ihnen hat Carolin Amlinger gesprochen. Sie musste die Namen allerdings anonymisieren, weil manche Aussagen zu privat ausfielen. Herausgekommen ist ein Buch, das schlicht unverzichtbar ist für alle, die sich für die Literatur und ihre Branche interessieren.

Die Studie «Schreiben» ist nicht soziologisch geschrieben, sondern geniessbar, mit viel Verve und wenig Jargon. Carolin Amlinger, Tochter einer Winzerfamilie aus dem Mosel-Gebiet, zeigt überzeugend auf, wie der Geist im digitalisierten Literaturbetrieb zwar nicht in die Flasche, aber ins Portemonnaie gelangt.

Nirgends wird die Freiheit, Unabhängigkeit und Gleichheit inniger besungen als in der Dichtung, ob von Friedrich Schiller oder Toni Morrison. Ihre Studie zeigt die Literatur aber vor allem als Ort der Unfreiheit und Ungleichheit. Wie geht das zusammen?

Carolin Amlinger: Das ist die Widersprüchlichkeit, mit der die moderne Literatur fertig werden muss. Literatur ist zum einen autonom, schafft sich ihre eigenen Gesetze, gleichzeitig will sie gelesen werden, braucht also einen Markt. Der Markt schafft Abhängigkeiten und Ungleichheiten, von denen in meinem Buch die Rede ist.

Benennen wir doch eine schreiende Ungleichheit: Muss man es sich, jenseits vom Talent, leisten können, in der Literatur tätig zu sein?

In gewisser Weise schon, denn das Einkommen in diesem Beruf ist unkalkulierbar. Es liegt zwar nicht unter der Armutsgrenze, aber gemäss einer Basler Studie haben 60 Prozent der Kulturschaffenden ein Gesamteinkommen von weniger als 40000 Franken netto im Jahr. Sie sind darauf angewiesen, in ein soziales Netz eingebunden zu sein, das die Risiken auffängt. Früher war es der Mäzen, heute ist es oft der Partner oder die Partnerin, die über ein gesichertes Einkommen verfügen.

Zur Person Bild: Roland Schmid Carolin Amlinger – Literatursoziologin an der Universität Basel Nach einem Studium der Philosophie, Germanistik und Soziologie arbeitete sie unter anderem am Institut für Sozialforschung in Frankfurt. Vor kurzem erschien Carolin Amlingers 800-seitige Studie «Schreiben. Eine Soziologie literarischer Arbeit» im Wissenschaftsprogramm des Suhrkamp- Verlags. Sie ist derzeit Mitarbeiterin im Nationalfonds-Projekt «Halbwahrheiten», in dem Fake News, Verschwörungstheorien und dergleichen untersucht werden. Carolin Amlinger lebt in Basel. (js)

Eine freie Schriftstellerin ist also in der Regel alles andere als frei?

Neben der Freiheit zum Schreiben gesellt sich eine negative Freiheit, die Freiheit von sozialen Sicherheiten. Gewissermassen ist die typische Autorin also zu frei. Sie ist eine prekär lebende Akademikerin, die auf Nebeneinkünfte angewiesen ist. Nicht jede Autorin kann das soziale Risiko der literarischen Tätigkeit auf sich nehmen.

Leute aus wenig privilegierten, kulturfernen Schichten sind also die Ausnahme in der Literatur, obwohl sie von anderen Realitäten erzählen könnten?

Eine Autorin, mit der ich gesprochen habe, die in einem Arbeitermilieu aufgewachsen ist und heute nebenher kreatives Schreiben unterrichtet, hat es auf den Punkt gebracht: An Schreibhochschulen werden oft jene gefördert, die eigentlich gar keine Förderung benötigen. Das sind junge Autorinnen und Autoren, die schon vertraut mit literarischem Schreiben sind, die bereits wissen, wie sie auftreten oder welchen Stil sie bedienen müssen. Wer aber nicht zwischen Büchern aufwächst, hat es schwer. Man muss dann erst eine neue Sprache und einen neuen Lebensstil erlernen. Sich als Autor erfinden.

Ein Lebensstil? Muss man sich heute richtig «kuratieren» und richtig vernetzt sein, um in der Literatur ernstgenommen zu werden?

Eine junge Autorin meinte, die erste Zeit nach ihrem Début fühlte sich bloss an, als ob sie eine Schriftstellerin «spielen» würde. Es ist wie eine Rolle. An Hochschulen für kreatives Schreiben lernt man heute nicht nur das literarische Handwerk. Man lernt auch, einen individuellen Stil auszubilden, eine eigene Originalität zu entwickeln.

Hätten ein Robert Walser oder eine Mariella Mehr heute noch eine Chance, also Autoren, die eigenbrötlerisch, unangepasst schreiben und eben nicht immer die korrekten Schritte auf dem Literaturparkett hinlegen?

Erfolg beruht ein Stück weit auch auf Unangepasstheit. Ein Autor erzählte mir, gerade diejenigen seiner Werke seien am erfolglosesten gewesen, die er am meisten auf den Publikumsgeschmack ausgerichtet habe und in denen er die Erwartungen der Kritik am ehesten zu erfüllen glaubte. Man kann vermeintlich alle Regeln des Literaturmarktes befolgen und hat doch keinen Erfolg. Ein kleiner Regelverstoss gehört schon dazu. Denn der Buchmarkt folgt der Währung des Neuen.

Nach der Lektüre Ihres Buches habe ich das Gefühl, die Ausbeutung und Selbstausbeutung in der Literatur nimmt im digitalen Wandel noch zu, aber die Illusion über das Schreiben als «schöpferisch» freier Tätigkeit hält sich unbeirrt.

Alle befragten Autorinnen und Autoren betonten, aus einem «inneren Drang» schreiben zu müssen. Sie können nicht anders, als ihrem Bedürfnis nachzukommen. Das hat mich selbst überrascht, wie mächtig diese Illusion noch ist. Ein Autor sagte mir, Freiheit sei, nicht zu sehen, wie abhängig man ist.

Carolin Amlinger: Schreiben. Eine Soziologie literarischer Arbeit. Suhrkamp Verlag 2021. 800 Seiten. Bild: zvg

Die Zahl der literarisch Schreibenden nimmt trotz der bescheidenen ökonomischen Aussichten noch zu. Worauf führen Sie das zurück?

Ein Lektor meinte kürzlich, er werde im Verlag von Manuskripten überschüttet, er habe das Gefühl, jede und jeder wolle ein Buch schreiben. Es gebe bald mehr Schreibende als Lesende. Das hängt mit dem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und Selbstreflexion zusammen. Wir alle wollen einer sinnhaften Tätigkeit nachgehen, wollen uns selbst verwirklichen. Wenn die Erwerbsarbeit zur eigenen Identität wird wie beim Schriftstellerberuf, dann steigt eben auch die Akzeptanz prekärer Arbeitsverhältnisse.

Werden in der Literatursparte zu viele Anreize geschaffen?

Es gibt sehr viele Förderprogramme und Auszeichnungen für junge Schreibende. Einigen, mit denen ich gesprochen habe, fiel der Einstieg in die Literatur nicht schwer. Das Début war schnell untergebracht. Das zweite Buch fand vielleicht sogar einen grossen Publikumsverlag. Und das suggeriert eine berufliche Kontinuität und Sicherheit, die eine Illusion ist. Denn im Alter wird es schwierig, sichtbar zu bleiben auf dem Buchmarkt. Das liegt nicht zuletzt am Literaturbetrieb, der auf Novitäten und auf neue Stimmen setzt. Das wird selten reflektiert. Das Alter wird zum Diskriminierungsfaktor.

Sie zeigen an verschiedenen Stellen in Ihrem Buch, dass neben dem Alter auch das Geschlecht im Literaturbetrieb nach wie vor für Diskriminierungen sorgt.

Alter und Geschlecht – das multipliziert sich dann. Wenn man weiblich und alt ist, wird es noch schwieriger. Aber das strukturiert den Literaturbetrieb seit je. Man hört sehr wenig darüber, wie man eine Autorinnenlaufbahn bis ins Alter aufbauen kann.

Wird der Literaturbetrieb wenigstens demokratischer, seit autoritäre Verleger verschwinden, ebenso elitäre Lektoren und Kritiker?

Tatsächlich hat der Literaturmarkt eine Phase durchgemacht, in der grosse multinationale Mischkonzerne wie etwa Bertelsmann dominieren. Dort herrschen höhere Renditeerwartungen als bei unabhängigen Verlagen mit starken Verlegern an der Spitze. Das ist aber kein Ausdruck der Demokratisierung. Die professionelle Literaturkritik hat wirklich an Reputation eingebüsst. Stattdessen kommt eine digitale Laienkritik auf und ermöglicht ein plurales, vielfältiges und sehr breit geführtes Gespräch über Bücher. Da demokratisiert sich die Literatur. Ich nehme also sehr widersprüchliche Bewegungen wahr und mag nicht kulturpessimistisch vom Niedergang der Literatur reden. Manchmal folgt dem Rückschritt ein Fortschritt, und manchmal ist der scheinbare Fortschritt ein Rückschritt.

Apropos Konzerne: Bei Amazon diente Jeff Bezos ausgerechnet das schöngeistige Buch als Experimentierfeld, wie Sie sagen, um den digitalen Kapitalismus in neue Sphären zu führen und noch profitabler zu machen.

Ja, wobei man nicht vergessen darf, dass dieses oft verklärte Buch seine Verbreitung immer schon dem Kapitalismus verdankte, weil es da erst für breitere Schichten produziert werden konnte. Literatur muss eine Ware sein, wenn sie ein Gut für alle sein will. Die Digitalisierung wird in der Literatur oft mit Skepsis betrachtet, nicht zuletzt wegen Amazon. Jeff Bezos hat bewährte Strukturen aufgebrochen, er hat etwa Honorarsystem und Buchpreiskalkulation unterwandert. Durch seine Machtstellung kann er den Verlagen seine Bedingungen diktieren.

Wohin steuert der Literaturmarkt? Hin zu immer noch mächtigeren Mischkonzernen?

Nein, es zeichnet sich ab, dass die Hochphase der globalen Mischkonzerne vorbei ist. Eine rein renditeorientierte Verlagspolitik erwies sich letztlich als wenig profitabel. So gewinnen unabhängige Verlage wieder an Strahlkraft. Der Kampa Verlag aus Zürich ist ein gutes Beispiel.

Werden Computer bald die grossen Bestseller schreiben?

Theoretisch könnten sie das. Die KI, also künstliche Intelligenz, die in den Verlagen derzeit eingesetzt wird, ist aber noch eine, die vor allem programmierte Regeln sehr gut umsetzen kann. Man könnte damit zwar Me-Too-Produkte schaffen, also erfolgreiche Bestseller adaptieren. Aber wirklich Neues und Einzigartiges computergestützt zu generieren, ist sehr viel schwieriger.

Sie gehen also nicht davon aus, dass das kreative schriftstellernde Subjekt mehr und mehr von Algorithmen abgelöst wird?

Vorläufig kommt Literatur noch nicht ohne eine Autorenfigur aus. Gerade das belletristische Buch ist noch stark abhängig von der Person, die es geschrieben hat. Das zeigt etwa der Trend zur autofiktionalen Literatur. Man berücksichtigt wieder stärker die persönlichen Kontexte der schreibenden Individuen. Ich habe also den Eindruck, dass die schreibende Person nicht verschwindet, sondern im Gegenteil wieder präsenter wird.

Sie haben eine faszinierende und überaus marktkritische Dissertation übers «Schreiben» geschrieben und das Buch gleich an einer Top-Adresse, im Wissenschaftsprogramm des Suhrkamp Verlags, untergebracht. Sie sind doch der beste Beleg dafür, dass der heutige Literaturmarkt Qualität sehr wohl noch erkennt und wertschätzt.

Ich denke, mein Buch ist vor allem ein Symptom für einen Perspektivwechsel. Wir sollten Literatur nicht nur in ihrer selbstvergessenen autonomen Sphäre gelten lassen und beurteilen. Das Ziel meines Buches ist es, auf die Bedingungen zu schauen, wie Literatur entsteht und ermöglicht wird. Dazu gehören auch die Markt- und Ausschlussmechanismen. Wir müssen diese Debatte noch stärker führen, wie Verlage Bücher auswählen, wie Literatur gefördert wird, wie Jurys Preise vergeben. Damit dann nicht nur die immergleichen Autoren Preise erhalten. Es ist schon einiges in Bewegung. Der Literaturbetrieb wird diverser, und mein Buch ist Teil dieser Bewegung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen