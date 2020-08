«Zufälle machen oft das beste Bild»: Eine Führung mit der Modefotografin Esther Esther Haase durch ihre Ausstellung in Konstanz

Die renommierte deutsche Fotografin Esther Haase porträtierte Angela Merkel und Karl Lagerfeld und fotografiert für internationale Modemagazine. In der Leica-Galerie Konstanz zeigt die 54-Jährige ihre liebsten Aufnahmen aus 20 Jahren. Darunter sind nicht nur glamouröse Fotomodelle und Seniorinnen sondern auch Brustkrebspatientinnen.

Christina Genova 04.08.2020, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Fish & Chips with the Queen» stammt aus einer Modestrecke zum Thema «Brexit». Bild: Esther Haase

Modell Emma im blauen Fransenkleid und Sonnenbrille von Gucci verdrückt gerade eine Portion Fish and Chips, im Hintergrund geht die Queen mit ihrem Corgi Gassi. Die scheinbar zufällige Szene wurde – samt Queen-Double Mary – von Esther Haase inszeniert. Das Foto erzählt eine Geschichte, wie das bei vielen Bildern der renommierten Modefotografin der Fall ist.

Esther Haase. Bertold Fabricius

Die Wahl-Londonerin bewegt sich bei ihrer Arbeit zwischen Reportage und inszenierter Fotografie. Haase hat Emma und die Queen vor zwei Jahren für eine Modestrecke in der Lifestyle-Beilage der «Welt am Sonntag» zum Thema Brexit abgelichtet. Das Foto ist Teil von Haases Ausstellung in der Leica-Galerie Konstanz. Sie zeigt dort ein paar ihrer liebsten Aufnahmen aus den letzten 20 Jahren.

Haase, die für internationale Modeunternehmen und bekannte Magazine arbeitet, aber auch schon Angela Merkel oder Karl Lagerfeld vor der Linse hatte, erzählt während einer Führung lebendig und mit viel Temperament Geschichten zur Entstehung ihrer Bilder und über ihre Arbeitsweise.

Bloss nicht stillstehen

Nicht immer laufen die Fotoshootings so ab, wie geplant, so auch bei jenem mit Emma und der Queen. Der Besitzer des Fish-and-Chips-Ladens, wo die Fotos eigentlich geplant waren, zog im letzten Moment seine Einwilligung dafür zurück, Haase musste draussen fotografieren. Zum Glück: Die Fotos vor den heruntergelassenen Rollläden seien tausendmal besser geworden als im Laden drin, sagt die 54-Jährige: «Zufälle machen oft das beste Bild. Meine Kunst besteht darin, den Zufall aufzustöbern.» Das gilt auch für das Foto, das Haase 1998 für den «Stern» auf Kuba geschossen hat – ihr erster grosser Auftrag nach Abschluss der Kunsthochschule Bremen.

«The Splash Olga», Miami, 1999: Esther Haases Fotos strahlen Dynamik und Lebensfreude aus.

Esther Haase

Es war an einem Abend in Havanna und eigentlich hatte die Fotografin mit ihrem Team den Tag schon abgeschlossen, als sie an einer Bäckerei mit einer tiefblauen Wand vorbeikam. Haase wollte sie unbedingt fotografieren: «Es gab nur wenig Licht aber ich sagte mir: Dann arbeiten wir genau damit.» Entstanden ist ein atmosphärisch dichtes Bild, welches das Modell mitten in der Bewegung zeigt. «Move» lautet auch der Titel von Haases Soloshow. Das hat mit ihrer Arbeitsweise zu tun:

«Das Besondere an meiner Fotografie ist, dass sie aus der Bewegung kommt.»

Das bedeutet, dass während des Shootings sowohl sie, als auch das Modell nie stillstehen. Diese Lust an der Bewegung liegt in Haases Kindheit begründet. Sie betrieb Eiskunstlauf als Wettkampfsport und nahm schon mit vier Jahren Ballettunterricht.

Seniorinnen inszeniert wie Fotomodelle

Vor ihrer Ausbildung zur Fotografin studierte Haase in Köln Tanz und arbeitete danach zwei Jahre als Tänzerin am Theater in Bremen: «Fotografieren ist wie Tanzen. Wenn man die Technik beherrscht, kommen Liebe und Intuition dazu.» Die Theaterwelt beeinflusst die Fotografin bis heute: «Das Set ist wie die Bühne eines Theaterstücks.»

«Let's go, Eny and Esther» entstand 2020.

Esther Haase

Esther Haase versteht es aber nicht nur, glamouröse Modells ins beste Licht zu rücken. Für ein Spendenprojekt einer Berliner Spitexorganisation fotografierte sie pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren wie Fotomodelle: «Wir haben sie aus ihren Rollstühlen herausgeholt.» Zum Beispiel Hannah Braun, die sie im Negligé und Pelz, mit knallrot geschminkten Lippen und Fliegerbrille inszenierte.

Das berührendste Bild der Ausstellung ist jedoch ein Aktbild aus Haases Fotobuch «Amazonen» über Frauen, die Brustkrebs hatten. Das Schwarz-Weiss-Foto zeigt Lina, die dort, wo sich ihre linke Brust befand, nur noch eine grosse Narbe trägt. Ein Bild, das Stärke und Verletzlichkeit vereint.

Bis 23.10., Gerichtsgasse 14, Konstanz. https://www.leica-galerie-konstanz.de