Zermatt Festival Kein Schweizer Klassikfestival geht höher hinaus Am Zermatt Festival gibt es Konzerte auf 2222 Meter über Meer, Stars und stimmungsvolle Gratiskonzerte. Christian Berzins 12.09.2022, 18.00 Uhr

Das Matterhorn im Rücken, die Musiker vor Augen: Serenade auf dem Kirchplatz in Zermatt. Olivier Maire/ZF

Am Freitagnachmittag drängen sich auf der Zermatter Bahnhof-Strasse so viele Menschen, dass man sich Sorgen machen muss, ob zur gleichen Zeit noch irgendein Tourist in Luzern über die Kapellbrücke schlendert und am Abend den Weg ins KKL finden wird. Araberinnen, Inder, Deutsche und Italienerinnen sind da unterwegs – die einen elegant mit Seidentüchern geschmückt und geschützt, die anderen sportlich ausgerüstet und von der Sonne gezeichnet. Alle haben oder hatten ein gemeinsames Ziel: Den Berg der Berge zu sehen, das Matterhorn.

Doch da gibt es noch ein anderes Spektakel, sitzen doch um 16.30 Uhr vor der Mauritius-Kirche gut 50 Leute, um alsbald zu hören, wie die Bläser des legendären Berliner Scharoun Ensembles zusammen mit ihren Studierenden Beethovens Bläser-Sextett spielen. Anderswo heisst das Flashmob am Zermatt Festival «Matterhorn Serenade».

Bunt gemischtes Publikum bei der Serenade. Olivier Maire/zermatt festival

Das Konzert ist gratis. Wen wundert’s, bleiben die Berggänger verwundert, ja beglückt da stehen. Knapp 200 Leute lauschen Beethoven, die Schlauen haben einen Sitz in «Elsies Wine and Champagne Bar» gegenüber der Kirche reserviert. Auf dem Platz steht auch gleich das Kassenhäuschen des Festivals.

Der Festivaldirektor spielt mit dem Jazzstar

Kammermusik wechselt sich während zehn Festivaltagen mit Sinfonik ab, dazwischen spielt Jazzpianist Thierry Lang Late Night auf, Festivalleiter Patrick Peikert sitzt dann am Bass. Und als Sahnehäubchen gibt’s eine «Raclette Jam Session».

Für gerade mal 35 Franken wird zur Festivaleröffnung um 19.30 Uhr in der Kirche Grosses geboten: Italiens Geigenvirtuose und Barockspezialist Fabio Biondi leitet das Festival Orchestra in einem abwechslungsreichen Barockkonzert. Im Orchester sitzen erneut Studierende, die von den Mitgliedern des Scharoun Ensembles gecoacht werden. Das ist seit 18 Jahren die DNA des Zermatt Festivals, das von zwei Stiftungen grosszügig unterstützt wird: Die neun Berliner Philharmoniker arbeiten intensiv mit den Studenten, gehen mit ihnen auf die Bühne und gehorchen dort den Anweisungen des Abend-Dirigenten.

In diesem Fall ist’s der Geige spielende Biondi, der auf einem Podest stehend und mit Frack gekleidet einem Maestro gleich sein Ensemble führt. Nach einer Orchestersuite fragt man sich scherzend, ob Händel auch Violinkonzerte geschrieben hat, so tollkühn triumphiert Biondi.

Barockmeister als Maestro: Fabio Biondi. zermatt festival

Egal: Die Inspiration scheint gegenseitig gross, Biondi äussert sich erfreut über die jungen Musizierenden: «Die sind extrem gut vorbereitet und zudem äussert flexibel. Kommen Sie morgen Beethoven hören, dann werden sie das erleben.»

Kein Geringerer als Christian Gerhaher sang sich in einem Lamento von Jan Dismas Zelenka dann in J. S. Bachs Kantate «Ich habe genug» in freudvolle Seelenabgründe. Am Sonntag legte der Meisterbariton gleich zwei grosse Liedzyklen oben auf der Riffelalp drauf.

Abendkonzert in der Mauritius Kirche mit Studenten, Solist und Mitgliedern des Scharoun-Ensembles. ZF

Bereits am Samstagmorgen ist dieser magische Ort unser Ziel. Um 10.24 Uhr geht’s mitsamt zwei Hundertschaften Ausflüglern, Wanderern und Berg-Guckern hinein in die Gornergratbahn … und hoch bis Riffelalp, in 10 Minuten zu Fuss oder in 5 mit einer schmucken Bahn schliesslich zur Kapelle. Um 11 Uhr bietet hier der irische Pianist Finghin Collins ein dramaturgisch hochraffiniertes, extrem forderndes 70 Minuten dauerndes Programm, das von der Morgenröte bis in die tiefe Nacht einen Bogen schlägt.

Danach gibt’s einen teuren Cappuccino und 30 Minuten Matterhornblick gratis dazu. Schliesslich fährt die Bahn zurück. Für Muntere ist der Weg nach Zermatt auch zu Fuss zu machen: «Wanderschuhe sind beim Konzert willkommen», heisst es im Generalprogramm. Man fühlt sich sowieso sehr willkommen am Zermatt Festival, erhält man doch mit Sitz in einem der 21 Partnerhotels 20 Prozent auf die sowieso äusserst günstigen Festivalkarten. Und Familien bringen ihre Kinder bis 16 Jahren gratis mit ins Konzert. Noch Wünsche?

Zermatt Festival & Academy: bis 18. September.