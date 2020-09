Zeit für eine Bestandesaufnahme: Das St.Galler Kulturzentrum Lokremise feiert den ersten runden Geburtstag

Bild: Tobias Garcia Seit zehn Jahren sind im ehemaligen Lokdepot Theater, Kunst, Kino und Gastro unter einem Dach vereint. Es ist der schönste urbane Ort der Stadt, doch nicht alles läuft rund.

Es gibt keinen urbaneren Ort in St. Gallen als die Lokremise. Zumindest keinen schöneren urbanen Ort. Wer’s nicht glaubt, soll sich einmal auf die Holzterrasse setzen, eingefasst von der haushohen Glasfront des sichelförmigen Gebäudes. Hier ist das St. Gallen von gestern weit weg. Keine Spur mehr vom pittoresken Charme des Klosterviertels. Hier riecht das kleine St. Gallen nach morgen und nach Grossstadt.

Es war denn auch ein grosser Wurf, als der Kanton das ehemalige Bahngebäude übernahm und nach einer Volksabstimmung 2008 zum Kulturort umbaute. 2010 eröffnete die Lokremise in ihrer heutigen Form. Theater, Kunst, Kino und Gastronomie unter einem Dach: Das hatte es zuvor nicht gegeben und gibt es bis heute nicht im ganzen Land. Dieses Spartenübergreifende, das Nebeneinander von Kinovorstellungen, Theateraufführungen, Kunstausstellungen und Gourmetmenüs ist in der Lokremise einzigartig.

Das Kinok ist von seinem alten Standort in St. Fiden in die Lokremise gezügelt. «Der Umzug war ein Glücksfall», sagt Andreas Stock vom Kinok-Team. «Früher kam vor allem ein cinephiles Publikum zu uns, heute erreichen wir Leute aller Altersgruppen aus der ganzen Ostschweiz.» Vier bis sechs Filme pro Tag laufen im Kinok ­­– an 365 Tagen im Jahr. So lockt das Kinok heute doppelt so viel Publikum an wie noch vor zehn Jahren. Braucht es da bald einen zweiten Kinosaal? Stock bezeichnet diese Idee als Utopie.

«Ein zweiter Kinosaal ist für uns kein Thema. Es gibt dringlichere Kulturanliegen in der Stadt: die Sanierung des Kunstmuseums oder ein Literaturhaus zum Beispiel.»

Vom Abriss bedroht und von freien Theatergruppen entdeckt Von links: Manuela Wirth, Iwan Wirth und Ursula Hauser von der Galerie Hauser & Wirth. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 27.3.1998) Zur Geschichte der Lokremise (gen, bk.) 1911 war die Lokremise fertig gebaut. Das grösste noch existierende Ringdepot der Schweiz bot bis zu 21 Dampflokomotiven Platz. 1988 waren längst andere Zeiten angebrochen und dem ungenutzten Depot drohte der Abriss – zeitweilig plante die Post dort ein neues Paketzentrum.



Es waren freie Theatergruppen, welche die leerstehende Lokremise für eine erste kulturelle Nutzung erschlossen: 1992 zeigte Open Opera dort «Jeanne d’Arc» von Arthur Honegger, 1994 die Theatergruppe Pupille «Clockwork Orange». 1997 wurde die IG Kulturremise gegründet, welche eine kulturelle Nutzung der Lokremise verlangte.



Doch erst die von Ostschweizern gegründete und heute international tätige Galerie Hauser & Wirth, brachte das Potenzial des ehemaligen Lokdepots als Kulturort so richtig zum Vorschein. Sie zeigte dort ab 1999 weit herum beachtete Ausstellungen von international renommierten Künstlern wie Paul McCarthy, Roman Signer oder Jason Rhoades. Schon im Herbst 2004 zog Hauser & Wirth wieder aus mit der Begründung, die räumlichen und klimatischen Bedingungen hätten sich als nicht ideal erwiesen.



Stracks meldete das Theater St. Gallen sein Interesse an einer Nutzung des Industriedenkmals an. Philipp Egli, zwischen 2001 und 2009 Leiter der Sparte Tanz am Theater St. Gallen, wollte seine Kompanie öfter zeigen, als es die Auslastungskalkulationen des Grossen Hauses erlaubten. Schon im November 2004 kam es in der Lokremise zur Tanzproduktion «Schlafende Hunde wecken». Da stiegen Tänzerinnen und Tänzer in warmen Mänteln durchs Fenster, schälten sich wie Hausbesetzer aus Schlafsäcken am Boden: Die Faszination aller Beteiligten am Spielort Lokremise, seiner Architektur und urban bewegten Kulisse war geweckt.



Dass auch die anderen Sparten hier Fuss fassen wollten, liegt nahe. 2005 mietete das Theater von den SBB die Hälfte des Rundbaus. Im Provisorium folgten Stücke wie Becketts «Warten auf Godot» oder die Opern-Uraufführung «Night.Shift» von John Wolf Brennan und mehrere Tanzstücke, lustvolle Experimente, bei denen oft warme Kleidung nötig war. Der rohe Charme des Gebäudes machte es wett.



Für das heutige Kulturzentrum wurden die Weichen am 30. November 2008 gestellt: Nach einer Zitterpartie im Vorfeld sagte das Stimmvolk des Kantons St. Gallen mit 57,8 Prozent recht deutlich Ja zu den 22,6 Millionen Franken für den Kauf und die Umnutzung der Lokremise zum Kulturort.





Mondlandschaften vertragen sich schlecht mit Denkmalschutz

Das Kunstmuseum hat in der Lokremise seit zehn Jahren einen zweiten Standort mit völlig anderen Dimensionen und Möglichkeiten. Die begehbare Mondlandschaft etwa, die der deutsche Künstler Olaf Nicolai 2018 in der Lokremise aufbaute, wäre im Museum undenkbar gewesen. Fast 60000 Besucherinnen und Besucher hat die Kunstzone seit 2010 angelockt, 10000 davon allein im Jahr 2013. Mittlerweile sei sie vom Kunstmuseum nicht mehr wegzudenken, sagt Medienverantwortliche Gloria Weiss. Die Kunstzone sei «eine urbane st.-gallische Erfolgsgeschichte».

Gemeinsame Produktionen sind das I-Tüpfelchen

So toll das klingt: Es läuft keineswegs alles rund in der Lokremise. Erstens machte die Pächterin des Restaurants, die PSG Gastro AG, unlängst Schlagzeilen, als deren Geschäftsführer wegen einer Abhöraffäre verurteilt wurde. Ende Jahr kommt es nun zu einem Pächterwechsel, ab 2021 ist das Restaurant in neuer Hand. Zweitens kritisiert die freie Szene schon seit Jahren, dass sie in der Lokremise kaum zum Zug komme, da die Räume zu teuer oder ausgebucht seien. Und drittens gibt es trotz der verschiedenen Sparten im Haus nur wenig Spartenübergreifendes; im Lokremisenalltag spannen Theater, Kunst, Kino und Gastronomie nur sporadisch zusammen.

«Das liegt nicht zuletzt an den unterschiedlichen Planungszyklen der Institutionen», gibt Mirjam Hadorn zu bedenken, die Geschäftsführerin der Stiftung Lokremise. Am langfristigsten plane das Kunstmuseum, auch das Theater lege sich lange im Voraus auf einen Spielplan fest. «Für ein gemeinsames Projekt muss man weit in die Zukunft planen, damit die Qualität stimmt.»

Die Lokremise als schwerfälliges Gebilde? Hadorn differenziert: Man pflege die Eigenständigkeit der einzelnen Institutionen. Ein spartenübergreifendes Projekt sei sozusagen das I-Tüpfelchen und lasse sich «nicht einfach ins Tagesgeschäft integrieren». Die nächste Kooperation entsteht bereits: 2021 planen das Kunstmuseum und das Theater eine gemeinsame Produktion.



