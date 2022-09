Werner Herzog wird 80: Die Autobiografie des deutschen Regisseurs

Würdigung Werner Herzog, der Vermesser der Welt, feiert seinen 80. Geburtstag Er durchquerte Dschungel, wagte sich an Vulkane heran und gleich mehrfach ins Auge eines tobendenden Sturms namens Klaus Kinski. Jetzt legt der vielleicht radikalste Filmemacher seiner Generation die erste Autobiografie vor. Tobias Sedlmaier Jetzt kommentieren 05.09.2022, 05.00 Uhr

Werner Herzog (links) bei den Dreharbeiten zu «Fitzcarraldo» (1979 bis 1981) mit seinen Hauptdarstellern Claudia Cardinale und Klaus Kinski. Bild: Jean-Louis Atlan / Sygma

Irgendwann werden wir vielleicht unseren Kindern erzählen, dass Filmemachen ein richtiges Abenteuer sein konnte. Dass es einst mehr gab als sterile Studios mit grünen oder blauen Hintergrundwänden, aus denen die Schauspielerinnen und Schauspieler in digitale Umgebungen verpflanzt werden. Dass vor der Kamera Schweiss floss und Ekstase zelebriert wurde. Und der Dreh manchmal ein grösseres Drama bot, als der fertige Film zeigen konnte.

Und dann müssen wir auch von Werner Herzog sprechen, dem vielleicht radikalsten und bleibenden Vertreter einer besonderen Art des ethnologisch-mystischen Filmzugangs. Ein Mann, der die Extreme sucht, dabei nicht unbedingt bescheiden, aber doch weltzugewandt geblieben ist. Abgewandelt mit Goethe gesagt: einer mit Wurzeln und Flügeln.

Was Humboldt schriftlich hinterlassen hat, bebildert Herzog. Seine Subjekte sind Menschen, die mit der Natur ringen, ihrer eigenen und der fremden da draussen. In den Dschungeln, die Figuren wie ein «Aguirre» oder ein «Fitzcarraldo», beide Male gespielt von Klaus Kinski, bezwingen wollen.

So wie der junge Werner Herzog selbst, geboren am 5. September 1942 in München, aufgewachsen im oberbayrischen Sachrang, den es, noch mit einem halben Bein in der Jugend steckend, mit ungezähmter Neugier in die weite Welt zog: Griechenland, Ägypten, Mexiko, Japan, eigentlich fast nach überall hin. Oft zu Fuss, das Gehen ist für ihn mehr existenzielle Erfahrung denn reines Fortbewegen.

Vielleicht der vernünftigste Wahnsinnige im Filmgeschäft

Herzog drehte mit Kleinwüchsigen («Auch Zwerge haben klein angefangen») oder Darstellern unter Hypnose («Herz aus Glas»). Er dokumentierte die Entstehungsgeschichte des Internets («Lo and Behold: Reveries of the Connected World») ebenso wie die Höhlenmalereien von Chauvet («Cave of Forgotten Dreams»), zwischendurch inszenierte er Opern.

Pünktlich zu seinem 80. Geburtstag erscheint die Autobiografie «Jeder für sich und Gott gegen alle». Den gleichen Titel hatte Herzog 1974 bereits für seinen Spielfilm über Kaspar Hauser verwendet. Vor zehn Jahren, zum Siebzigsten, wurde bereits eine biografische Annäherung von Moritz Holfeder veröffentlicht, allerdings unautorisiert, dafür mit fantastisch ausgewähltem Bildmaterial.

Herzogs heutige Selbstdarstellung verlässt sich ganz auf Worte, wenn sie unterhaltsam und erhellend Zeugnis ablegt vom vielleicht vernünftigsten Wahnsinnigen im Filmgeschäft. Vieles darin hat der Regisseur an anderen Stellen, in Interviews oder anderen eigenen Schriften, schon einmal gesagt, nun legt er gewissermassen seine offizielle Letztversion vor. Und offenbart sich als jemand, der tief geprägt ist von seiner bayerischen Heimat, seiner Familie, Freunden und Helfern.

«Geheimnisse» und «Geister»: Zwei Worte, die Herzog nutzt, um die vielen Mysterien seiner Kindheit zu beschreiben. Darin treten heroische Figuren auf, etwa der stark vornübergebeugte Knecht «Sturm Sepp» oder «Der Siegel Hans», ein Schmuggler, der die nach ihm fahndende Gendarmerie von den Berggipfeln mit der Trompete verspottet. Das Aufwachsen in der Nachkriegszeit bezeichnet Herzog als «archaisch», diese Jahre wirken traurig und arm, doch zugleich liegt ein eigentümlich freiheitlicher Ruinenzauber über ihnen.

Kein Mann des 20. Jahrhunderts

«Jeder für sich und Gott gegen alle» erzählt auch eine Familiengeschichte, mit der kämpferischen Mutter, den loyalen Brüdern. Der Vater, der seine erste Frau ebenso wie spätere sitzen liess, ist Herzog angeblich zwar «gleichgültig» geblieben. Aber er fungiert doch als Abgrenzungsschablone. Der faule intellektuelle Blender und gleichermassen «authentische» wie «opportunistische» Nazi-Sympathisant steht stellvertretend für Teile einer Generation, die der Regisseur spürbar verachtet, für ihre Engstirnigkeit, ihre Verantwortungslosigkeit, ihre Vernichtungslust.

Dem abwesenden Vater wird der abenteuerlustige und fleissige Grossvater Rudolf entgegengesetzt, ein Mann des 19. Jahrhunderts. Er leitete auf der griechischen Insel Kos archäologische Ausgrabungen im Geiste des Troja-Entdeckers Heinrich Schliemann und wurde im Alter wahnsinnig. Es ist wohl nur eine halbe Koketterie, wenn Herzog im Zuge einer Kritik an der von ihm verhassten Psychoanalyse schreibt: «Ich halte das 20. Jahrhundert in seiner Gesamtheit für einen Fehler.»

Werner Herzog mit Schutzanzug an einem Vulkankrater in seinem Film «Into the Inferno» www.imago-images.de

Während das filmisch gerne regulierende Deutschland mit dem Autodidakten, akademischen Aussenseiter und unabhängigen Filmemacher stets etwas fremdelte, wurde Herzog in den Vereinigten Staaten zu einer popkulturell markanten Figur. Das liegt auch an seiner Selbststilisierung als Charakterkopf, mit der englischen Aussprache, die zu seinem Markenzeichen wurde. Mit seinem schleppenden, raunenden Herzog-Sound kommentierte er viele seiner Filme aus dem Off, die Wirkung ist die des Propheten vom Berge.

Dass Herzog seit den Care-Paketen, die von den G. I.s in seiner Kindheit verteilt wurden, und einem prägenden Aufenthalt in jungen Jahren ein Faible für vieles Amerikanische entwickelt hatte, tat ein Übriges für seine Beliebtheit. In den 90er-Jahren wanderte er aus und drehte in Hollywood mit Stars wie Nicolas Cage («The Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans») oder Nicole Kidman («Queen of the Desert»), spielte an der Seite von Tom Cruise in «Jack Reacher». Jüngst trat er in der «Star Wars»-Serie «The Mandalorian» auf.

Sagenhafte Produktionskämpfe in Südamerika

Herzogs Filme waren immer Hindernisse, die überwunden, Grenzgebiete, die erobert werden mussten: «Ich wollte immer Aussenposten halten, die von allen anderen schon fluchtartig verlassen worden sind.» So wie an den Vulkanen Nordkoreas oder Indonesiens in der sehenswerten Netflix-Dokumentation «Into the Inferno» und in den Urwäldern Lateinamerikas.

Auf den dortigen Bergen und Strömen focht Herzog seine beiden sagenhaftesten Produktionskämpfe aus, gegen alle natürlichen, finanziellen, emotionalen Schwierigkeiten – und gegen seinen tobsüchtigen Hauptdarsteller: Klaus Kinski. In «Aguirre, der Zorn Gottes» liess er 1972 einen Trupp Konquistadoren nach der güldenen Stadt El Dorado suchen; ein Abenteuer, das für seine Figuren nicht heil enden kann. 1982, zehn Jahre später, ahmt der Film «Fitzcarraldo» den Grössenwahn seiner Hauptfigur nach, die ein Flussschiff über einen Berg hieven will, um mitten im Amazonasgebiet ein Opernhaus zu errichten.

Beide Filme sind mit dem Wort Wahnsinn nur unzutreffend umschrieben, doch viel Glück und die mitreissende Beharrlichkeit Herzogs retteten sie vor dem Untergang. Auch wenn das Projekt um ihn herum zusammenzubrechen drohte, das Geld ausging, die Witterungen und Kinski um die Wette wüteten oder der Regisseur um ein Haar ein Flugzeug bestiegen hätte, das später abstürzte – Herzog stand stoisch im Zentrum des Sturms.

Mit fast mechanischer Furchtlosigkeit stemmte er sich gegen das kreative Chaos, das er gleichsam für seine fiebrigen Filme benötigte. Dabei konnte er nie genau erklären, wie und was er da tat. Er tat es einfach, wie ein geduldiger Mönch mit denkwürdigem Organisationstalent. Über das Dampfschiff in «Fitzcarraldo» schreibt er: «Ich weiss, es ist eine grosse Metapher, aber Metapher für was, kann ich nicht sagen.»

Klaus Kinski wirft mit heissen Kartoffeln

Klaus Kinski war Herzog bereits früh aufgefallen. Mitte der 50er-Jahre wohnten beide in der gleichen Pension in München. Damals war Herzog ein 13-jähriger Bub und Kinski ein doppelt so alter Schauspielneuling, der sich für ein göttliches Genie hielt, Badezimmer komplett zerlegte oder einem Kritiker beim Abendessen heisse Kartoffeln ins Gesicht warf. Dieser hatte es gewagt, ihn lediglich als «grossartig» zu bezeichnen.

Doch Herzog vermochten solche Ausbrüche nicht zu erschüttern, er nahm sie als Naturphänomen: «Es war eher, wie man einen vorüberziehenden Tornado bestaunt, der eine Schneise der Verwüstung hinterlässt.» Dass Kinski überraschend hilfsbereit sein konnte und mit seinem Engagement die gesamte Produktion pushen konnte, zeigt nicht zuletzt Herzogs Film «Mein liebster Feind.»

Was denkt ein Mann, der die halbe Welt gesehen hat und uns andere Kulturen und Denkweisen nahegebracht hat wie kaum ein Zweiter, über die Zukunft? Im letzten Kapitel seiner Biografie imaginiert Herzog eine apokalyptische Welt ohne «tiefe Bildsprache», eine radikale «Abkehr von Gedanken, Argumenten und Bildern». Dann lässt er das Buch mitten im Satz abbrechen. Hoffentlich ahnend, dass Geschichten, wie diejenigen, die er zu erzählen weiss, noch nicht fertig erzählt sind.

Werner Herzog: Jeder gegen jeden und Gott gegen alle. Hanser, 352 Seiten.

