Quentin Tarantino wird 60: Ein neuer FIlm kündigt sich an

Würdigung Quentin Tarantino zum 60. Geburtstag: Der grosse Samplemeister der Kinogeschichte Seit Jahren kündigt der Regisseur den Rückzug aus dem Kino nach seinem zehnten Film an. Nun sind erste Informationen bekannt. Für die Regielegende könnte sich mit «The Movie Critic» ein Kreis schliessen. Tobias Sedlmaier Jetzt kommentieren 27.03.2023, 05.00 Uhr

Quentin Tarantino. Bild: Phil Fisk / KEYSTONE

Mit 60 Jahren ist für die meisten Regisseure noch lange nicht Schluss. Im Gegenteil: Viele gelangen erst mit später Reife zu ersten oder neuen Höhepunkten ihrer Schöpfungskraft. Nicht so Quentin Tarantino, der von Alterswerken wenig hält. Bereits vor Jahren hatte er angekündigt, entweder mit 60 Jahren aufzuhören oder insgesamt nur zehn Filme fürs Kino zu vollenden. Seinen Vorsatz wiederholte er mit einer Beharrlichkeit, wegen der man ihn wohl ernst nehmen kann. Den 60. Geburtstag feiert Tarantino am heutigen 27. März.

Pünktlich zum Anlass sickerten kürzlich zum ersten Mal glaubhafte Informationen zu seinem ominösen finalen Projekt durch. Gerüchte und Überlegungen gab es in der Vergangenheit zahlreiche: Eine Fortsetzung von «Pulp Fiction»? Ein dritter Teil von «Kill Bill»? Ein Horrorfilm? Eine Zeit lang standen die Aktien für einen «Star Trek»-Teil nicht schlecht. Ein derb fluchender Captain Kirk zu Blutfontänen an Bord der Enterprise – das wäre ein neuer Ansatz gewesen. Der vor Ideen sprudelnde Tarantino befeuerte selbst regelmässig die Gerüchteküche.

Die filmische Rezeption war stets dabei

Nun scheint es wirklich konkret zu werden: «The Movie Critic» soll das Grande Finale laut «The Hollywood Reporter» heissen. Das Drehbuch habe Tarantino bereits fertig geschrieben. Der Film soll im Los Angeles der 70er-Jahre spielen, also etwa ein Jahrzehnt später als zuletzt «Once Upon a Time in Hollywood» (2019). Möglicherweise steht die enorm einflussreiche Filmkritikerin Pauline Kael (1919–2001) im Zentrum, die dem Kino des New Hollywoods unter anderem mit ihrer Kritik von «Bonnie and Clyde» einen entscheidenden Schub gab und deren Wirken so gefeiert wie gefürchtet war.

Was auf den ersten Blick als merkwürdiges Thema für jemanden erscheint, der mit brutalen Indie-Produktionen wie «Reservoir Dogs» (1992) oder «Pulp Fiction» (1994) reüssierte, könnte einen Kreis schliessen um eine Karriere, die stets auch die filmische Rezeption mit einschloss. Quentin Tarantino hat sich von Anfang an als Freak inszeniert, wenn es um das Kino geht.

Als 20-jähriger arbeitete er in einer Videothek, frass in sich hinein, was an Abseitigem in den Regalen stand, von Kung-Fu-Filmen bis Blaxploitation. Tarantinos enzyklopädische Leidenschaft wird in seinen gestenreichen Interviews sichtbar und jüngst in dem Buch «Cinema Speculation». Man kann sicher sein, dass der Mann in Rente noch einiges über das Kino sagen und schreiben wird.

Von der Macht und Ohnmacht des Kinos

In seinen eigenen Filmen agiert er nicht nur als Archivar, der für späterere Generationen sichtbar machen möchte, was einmal war. In postmoderner Manier greift Tarantino tief in die Bilderschatzkiste der popkulturellen Vergangenheit und mischt das Gefundene zu neuen Geschichten. So entstanden zeitgemässe Hommagen, die verschiedene Genres verbinden und Nischenwerke für ein breites Publikum aufbereiten. Tarantino: Der grosse Sample-Meister des Kinos.

Mit «Inglourious Basterds» wagte er es 2009 schliesslich, die reale Historie umzuschreiben. In seinem vielleicht radikalsten Film fährt Tarantino die ganze B-Movie-Brachialität mit dem Baseballschläger auf, lässt seine Figuren über die «UFA unter Goebbels» dozieren, ehe er schliesslich in einem genialischen Akt Vergeltung an den Nazis übt. Shoshanna (Mélanie Laurent), die jüdische Frau, deren ganze Familie der SS-Scherge Hans Landa (Christoph Waltz in einer Jahrhundertrolle) ermorden liess, sprengt ihr Kino mitsamt der anwesenden NS-Führungsriege in die Luft.

Eine Flammenhölle wütet im Saal, von der schmelzenden Leinwand droht das Gesicht jüdischer Rache. Macht und Ohnmacht des Mediums kommen in nur einer Szene zusammen. Damit jagte Tarantino nicht nur Hitler, sondern symbolisch das ganze glattgebügelte, muffige NS-Bewältigungskino zum Teufel. Diese Form von alternativer Geschichtsschreibung setzte der Regisseur in seinen nächsten Filmen «Django Unchained» und «Once Upon a Time in Hollywood» fort. Der Sklave Django wirft seine Ketten ab, Roman Polanskis Ehefrau Sharon Tate wird nicht von der Manson Family ermordet.

Gerechtigkeit für die Unterdrückten

Ob historische oder fiktionale Figur, das ist bei Tarantino einerlei. Sein Kino erlaubt ihnen eine Ausflucht, eine Erlösung. Oftmals wird als prägendes Kennzeichen eines Tarantino-Films die exzessive Gewalt benannt; das abgetrennte Ohr in «Reservoir Dogs», die blutigen Katana-Kämpfe in «Kill Bill». Doch dabei geht unter, dass seine Filme im Kern Märchen sind (die ebenso die Brutalität kennzeichnet), in denen die Guten belohnt werden. Der Boxer Butch (Bruce Willis) entkommt in «Pulp Fiction» seinen Peinigern, Beatrix Kiddo ist am Ende von «Kill Bill» mit ihrem Kind vereint, die Frauencrew erledigt den Amokfahrer in «Death Proof».

Die Unterdrückten befreien sich, die ungerecht Behandelten obsiegen. Man mag sich Quentin Tarantino als progressiven Moralisten vorstellen. Jedenfalls ist er einer der wenigen Regisseure, die es mit nur neun Filmen geschafft haben, zu einer global bekannten Marke zu werden wie sonst quasi nur Hitchcock. Im nächsten Jahr, spätestens 2025, wird ein Vorspann selbstbewusst und wahrscheinlich letztmalig verkünden: «Der zehnte Film von Quentin Tarantino».