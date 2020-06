Interview «Wir wollen künstlerisch einen Schritt vorwärtskommen»: Mitten in der Coronakrise erhält das TAK Liechtenstein ein eigenes Schauspielensemble Das TAK Liechtenstein zeigt jedes Jahr Gastspiele mit internationalen Stars aus Klassik, Pop und Schauspiel. Jetzt plant Intendant Thomas Spieckermann mehr: Er gründet ein eigenes Schauspielensemble. Julia Nehmiz 11.06.2020, 05.00 Uhr

Seit fünf Jahren Intendant des TAK Liechtenstein: Thomas Spieckermann. Bild: Urs Bucher

Das Liechtensteiner Theater am Kirchplatz, kurz TAK, in Schaan ist eines der grossen Gastspielhäuser in der Region. 1970 gegründet, entwickelte sich aus dem Mehrzweckhaus eine beachtete Kulturinstitution der Region Liechtenstein-Vorarlberg-Ostschweiz – immer als Gastspielhaus, auch wenn immer wieder Eigenproduktionen gezeigt wurden. Jetzt, mitten in der Coronakrise, erhält das TAK zum ersten Mal ein eigenes, kleines Schauspielensemble.

Andernorts werden Ensemble verkleinert, Sie bauen eines auf. Wie kommt das?

Thomas Spieckermann: Seit ich vor fünf Jahren hier angefangen habe, machen wir regelmässig Eigenproduktionen, meist zwei pro Saison. Diese sind ein wichtiges Fundament im Spielplan, und sie stiessen auf gute Resonanz. Und da kamen bald die Gedanken auf, wie man das weiterentwickeln kann, wie wir auch künstlerisch einen Schritt vorwärts kommen.

Und dazu braucht es ein eigenes Ensemble?

Das hat auf jeden Fall Vorteile: Wir können mit denselben Künstlerinnen und Künstlern kontinuierlich arbeiten und auf der gemeinsamen Arbeit aufbauen. Und ich hoffe, dass wir unser Haus damit weiter vernetzen im Land und der Region, mit dem Publikum und mit den Künstlerinnen und Künstlern.

Das Ensemble ist klein, ein Oberspielleiter, eine Schauspielerin, zwei Schauspieler.

Die vier plus zwei Gäste sind auch nur für viereinhalb Monate engagiert, in dieser Zeit bringen wir drei Eigenproduktionen heraus. Wenn es gut läuft, führen wir das weiter.

Haben Sie Pläne, das Ensemble später auszubauen?

Pläne nicht, aber Träume. Doch da stossen wir natürlich schnell an Grenzen, gerade auch was die Finanzierung angeht. Wer weiss, vielleicht ergibt sich noch eine Möglichkeit? Doch wir nehmen jetzt die erste Saison in Angriff und schauen, wie es läuft, dann sehen wir weiter.

Die TAK-Eigenproduktion «In einem finsteren Haus» von Neil LaBute feierte im September 2018 Premiere, Regie führte Oliver Vorwerk, der jetzt Oberspielleiter des TAK wird. Bild: Ilja Mess

Warum haben Sie nur eine Frau ins Ensemble geholt?

Das resultierte aus den Stücken, die wir zeigen wollen, die sind männerlastig. Für unsere Eigenproduktionen wollte ich das Thema Macht und die Auswirkungen von Macht samt Resignation darüber.

Wie können Sie eigentlich Ihr kleines Ensemble finanzieren? Haben Sie ein extra Budget bekommen?

Nein, wir verfügen über denselben Schauspieletat wie in den Jahren zuvor. Die Rechnung ist einfach: Wenn wir mehr selber machen, brauchen wir weniger Gastspiele. In den vergangenen Jahren hatten wir acht bis zehn Gastspiele gezeigt. Nächste Spielzeit machen wir drei Schauspielproduktionen und eine Musiktheaterproduktion selber und laden sieben Gastspiele ein.

Bei der TAK-Eigenproduktion «Heilig Abend» führte der ehemalige St.Galler Schauspieldirektor Tim Kramer Regie. Bild: Julian Konrad

Auch Ihr Haus wurde von der Pandemie getroffen, Sie schlossen den Spielbetrieb noch vor dem Lockdown. Wie sind Sie durch die Krise gekommen?

Wir mussten viele Gastspiele und Konzerte absagen, neue Termine suchen, viele Tickets rückerstatten. Wie sich der Lockdown finanziell auswirkt, kann ich erst sagen, wenn unsere Jahresrechnung vorliegt. Doch strukturell kommen wir gut über die Runden, es wird keine Defizite geben, die ins Mark schneiden. Natürlich bleiben für die nächste Spielzeit Restfragezeichen im Raum, niemand weiss, wie die Situation im Januar oder Mai nächsten Jahres sein wird. Aber unsere Gäste haben bereits signalisiert, dass sie, wenn es notwendig sein sollte, die Inszenierungen den Schutzmassnahmen anpassen können. Wir suchen einfach mit allen gemeinsam nach Lösungen.