Reportage «Wir sind ausgehungert!»: Wie Publikum, Veranstalter und Künstler die ersten Kino- und Theatervorstellungen in der Ostschweiz nach dem Lockdown erlebten

Seit diesem Wochenende finden Theater, Kino und Konzerte wieder statt. Wie sehen die Schutzmassnahmen aus, wie reagieren Publikum und Veranstalter? Die Kulturredaktion war vor Ort.

Bettina Kugler, Julia Nehmiz und Martin Preisser 07.06.2020, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Es ist einfach nur ein Freudentag»: Matthias Peter, Leiter der Kellerbühne, begrüsst das Publikum nach den langen Wochen des Lockdowns.

Bild: Michel Canonica

(map) Die Kellerbühne St.Gallen hat statt des ursprünglich geplanten Saisonendes ein kleines, feines Nach-Lockdown-Programm auf die Beine gestellt, schnell und spontan. Das Duo Goran Kovačević und Peter Lenzin eröffnete am Samstag diesen lang ersehnten Neustart: Endlich wieder Live-Musik, endlich wieder lebendiger Austausch zwischen Künstlern und Publikum. Eine Achterbahn der Gefühle sei die Coronazeit gewesen. Der stets begeisternde Akkordeonist Goran Kovačević sagt, ihm sei es in der Kellerbühne beim ersten Live-Ton nach dem Lockdown kalt den Rücken heruntergelaufen:

«Ich glaube, ich habe noch inniger gespielt als sonst.»

Auch der wunderbar wendige Saxofonist Peter Lenzin gibt zu: «Ich war auf Entzug.» Üben für sich alleine könne er nur bis zu einem gewissen Grad, dann brauche er das Publikum, um wirklich alles geben zu können.

Endlich wieder Live-Musik: Eine Atmosphäre der Befreiung war auch beim Kellerbühnen-Publikum zu spüren. Ein speziell herzlicher Empfangsapplaus, ein begeistertes Mitfiebern: Musik ist Lebensmittel, man braucht sie wie die Luft zum Atmen, an diesem Abend mit viel Sicherheitsabstand. «Wollt Ihr noch?», fragten Lenzin und Kovačević nach der zweiten Zugabe. «Wir sind ausgehungert», rief jemand im Publikum. Prompt gab es noch eine Zugabe.

Peter Lenzin und Goran Kovačević machten mit ihrem glutvollem Live-Programm die Lockdown-Zeit ganz schnell vergessen. Bild: Michel Canonica

Leise und ein wenig melancholisch geriet der Start dieses Abends voller Emotionen. Dann aber gab es beim Duo nach einem perfekten Astor-Piazzolla-Stück kein Halten mehr. «Wir sind noch nicht eingerostet», scherzten Kovačević und Lenzin. Nein, sie waren es nicht mit ihren flinken Fingern und ihrem langen Atem an Akkordeon und Saxofonen. Balkan- und Gipsy-Lebenslust oder Musik aus Aserbaidschan, und nochmals Argentinisches von Astor Piazzolla, oder ein Dialog serbischer mit israelischen Klängen: Virtuos, voller Herzblut gespielt, mit farbigster Klangpalette, haargenau auf die Instrumente abgestimmt, Grenzen sprengend, Emotionen anfeuernd, die Verschmelzung findend.

Ein wundervoller, exklusiver Abend vor vierzig Fans. Das hiess an diesem ersten Nach-Lockdown-Abend in der Kellerbühne aber ausverkauft. Jeder Besucher wurde mit seiner Adresse registriert. Mehr als vierzig durften nicht hinein. Und wer wollte sich bei so viel glutvollem Live-Erleben da nicht an die Abstandsregeln, ans geordnete Hinaus- und Hineingehen oder an das Bier ohne Glas halten, das man für einmal nur sitzend trinken durfte? Matthias Peter, der Leiter der Kellerbühne, sagte zur Begrüssung:

«Es ist einfach nur ein Freudentag.»

Und so hat es wohl jeder in diesem Kulturraum erlebt. Rein organisatorisch war dieses Konzert auch ein Testlauf für die neue Saison ab September, die mit der Corona-Erfahrung nie mehr so ablaufen wird wie in der Vergangenheit.



Premiere: Die erste Vorstellung nach dem Lockdown im Kino Roxy Romanshorn. Auf der Leinwand die Vorschau für «The Perfect Candidate». Bild: Reto Martin

(miz) Das kleine Foyer ist voll - zumindest, wenn es nach Coronanorm geht: Abstand halten ist schwierig. Dass endlich wieder Filme auf grosser Leinwand gezeigt werden, in Romanshorn am Samstagabend gefragt. 50 Zuschauerinnen und Zuschauer kommen zur Nach-Corona-Kinopremiere, die Fröhlichkeit ist ansteckend, das Kinoteam atmet auf: 20 Tickets waren vorbestellt gewesen, dass jetzt mehr als doppelt so viele Leute kommen, ist eine schöne Überraschung.

Abstand halten, desinfizieren und Name plus Telefonnummer aufs Ticket schreiben: Der Kinobesuch ist durch Corona anders geworden. Bild: Reto Martin

Und: Alles gut gegangen, das Schutzkonzept funktioniert. Es dauert beim Einlass, jeder muss Namen und Telefonnummer auf seinen Ticketabschnitt schreiben, nach jedem wird der Kugelschreiber desinfiziert. Mit grossem Abstand wird man im Saal, in den sonst 147 Zuschauer passen plus zwölf an der Bar, platziert, und als es endlich endlich losgeht, gibt es sogar bei der Kinderkinovorschau Lacher.

Ach, die Zeit ohne Kino sei kaum auszuhalten gewesen, sagt eine Zuschauerin, Streaming sei kein Ersatz. Man muss ihr zustimmen: Nachdem man zweieinhalb Monate in Bildschirme starrte, versinkt man genüsslich im Kinosessel – die grosse Leinwand, der Sound, das Eintauchen in andere Welten! Catherine Deneuve und Juliette Binoche in überlebensgross zuzusehen, wie sie in «La vérité» die Mutter-Tochter-Beziehung aufarbeiten, ist ein Genuss. Nur wenn auf der Leinwand ausgiebig Hände geschüttelt und Küsschen-links-Küsschen-rechts verteilt werden, zuckt man innerlich kurz zusammen.

Der Mann hinter der Kinobar ist der einzige, der Mund-Nasen-Schutz trägt. Im Kinosaal sitzen die Zuschauer mit Abstand zueinander. Bild: Reto Martin

Nach der Vorstellung (ohne Pause) werden im Abspann die Notausgangstüren geöffnet, die direkt nach draussen führen. Als das Licht wieder angeht, meint man, zwei drei Klatscher zu vernehmen – als wolle das Kinopublikum seine Begeisterung wie im Theater kundtun.

Andrea Röst, Geschäftsführerin Kino Roxy Romanshorn Bild: Reto Martin

Andrea Röst strahlt. Die Geschäftsführerin hat diesem Premierenabend lange entgegengefiebert.

«Es war wie am ersten Schultag.»

Sie freue sich wirklich sehr. Nervös war sie auch, ob mit den Schutzmassnahmen alles klappt. Sie hätten viel erklären müssen, vielen Zuschauerinnen und Zuschauern sei nicht bewusst, dass man, wenn nur einer im Saal Covid-19-positiv sei, in Quarantäne müsse. Und während sie vom Schutzkonzept erzählt, desinfiziert eine Mitarbeiterin sämtliche Armlehnen der Kinosessel.

Andrea Röst und ihr Kinoteam haben dem Publikum während des Lockdowns jede Woche ein Streaming-Programm zusammengestellt, als Ersatz. Doch die Zugriffszahlen seien minim gewesen. «Wenn jetzt alle diskutieren, was das Kinoerlebnis ausmacht, ob die grosse Leinwand entscheidend sei», sie schüttelt den Kopf und grinst, «das ist doch völlig klar.» Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die das Streamingangebot nicht nutzten, die jetzt ins Kino strömten – deutlicher könne man doch nicht zeigen, dass es fürs Kino eben keinen Ersatz gebe.

(bk.) Sie lassen sich ein bisschen bitten, die beiden Herren, für die das Saallicht im Bregenzer Kornmarkttheater am Freitagabend pünktlich um halb Acht abgedimmt wird. Als wollten Schauspieler Felix Defèr und Pianist Arndt Rausch vorab noch testen, wie sehnsüchtig die Menschen im Parkett und auf dem Rang nach Bühnenkunst lechzen.

Masken und Desinfektionsmittel sind bereit für einen sicheren Theaterbesuch im Landestheater Bregenz. Bild: Bettina Kugler

In diesem Fall nach Wortballett mit Liedern und Texten von Georg Kreisler: gehüpft, gesprungen und mit einem künstlerischen Energieüberschuss von mehr als zwei Monaten in den Saal geschleudert. «Der Tag wird kommen», so heisst der schelmisch-böse Liederabend; am ersten Spieltag nach dem Lockdown schwingt etwas vom Mut der Verzweiflung mit, der die Kulturschaffenden in ungewissen Zeiten gepackt hat.

Tatsächlich: Beide Seiten haben gelitten unter der Fernbeziehung. Die hundert Plätze im Grossen Haus (es gäbe fünfmal mehr) waren ruckzuck ausgebucht. Die Warteliste: kilometerlang. Und jetzt, da Defèr und Rausch ihr Publikum auf die Folter spannen, werden die Leute schnell ungeduldig. Nein, bloss nicht hüsteln! Die Hände wollen applaudieren. Also los! Ja, das ist Balsam für die Künstlerseelen.

Den Mundschutz legt der Mann am Klavier dann auch gleich ab, so wie die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal, und dann sind Defèr und Rausch nicht mehr zu bremsen. Kurzes Geplänkel zu den ausgedünnten Reihen («Komisch, dass ein voller Saal so leer aussieht...»), dann aber Schluss mit pandemischem Raunen. Aus 90 Minuten werden locker 120, ohne Pause.

Applaus vor gelichteten Reihen: Im Landestheater Bregenz dürfen nur 100 statt knapp 500 Plätze besetzt werden. Bild: Bettina Kugler

Gut, wenn man vorher auf dem WC war – wo es für einmal keine Schlange gibt. Auch das Gedrängel an der Garderobe, an der Theaterbar und auf den Treppen fehlt ein bisschen, sogar der Einmeterneunzigmensch mit Wuschelhaar, der sonst verlässlich direkt vor der kleinen Rezensentin sitzt. Alles so ruhig hier: kein Foyerlärm, gedämpftes Plaudern hinter Schutzmasken am Eingang. Das hat etwas von Sanatorium.

Ganz anders das, was Defèr & Rausch auf der Bühne zünden - sarkastische Wortkaskaden gegen das Mundtotsein, die Feig- und Dummheit. Das Wort «Corona» fällt kein einziges Mal. Und doch hört man es fast ständig fies mitkichern.