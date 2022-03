Ohrfeige bei Oscars: Gut, spielt die Ukraine nur die Nebenrolle

Will Smith Eine Ohrfeige stellt alles in den Schatten: Darum ist es gut, spielte der Ukraine-Krieg bei den Oscars nur die Nebenrolle Schlechte Witze und eine noch schlechtere Impulskontrolle sind gut für Unterhaltung. Für die Welt ist es ein Glücksfall, interessiert die Ukraine an den Oscars nur am Rande. Daniel Fuchs Jetzt kommentieren 28.03.2022, 10.16 Uhr

Der Moment des Ausrasters.

Ist das Schauspielerei oder ist das echt? Wer in den frühen Montagmorgenstunden vor dem Fernseher darauf wartete, ob der Netflix-Western «The Power Of The Dog» bei den Oscars abräumt und welche Rolle der Ukraine-Krieg in der grossen Gala-Show in Hollywood spielt, der musste sich vor Verwunderung zweimal die Augen reiben.

Der Komiker Chris Rock steht auf der Bühne und reisst seine Witzchen. Die Stars im Publikum lachen, einige mehr, andere weniger. Da kommt Chris Rock auf den kahl rasierten Kopf von Will Smiths Frau, Jada Pinkett Smith, zu sprechen: «G.I. Jane 2 – ich kann es nicht abwarten, das zu sehen.» Es ist eine Anspielung auf den Film «G.I. Jane», in dem sich Demi Moore als Soldatin den Kopf rasierte. Jada Smith verdreht die Augen, Will lacht zunächst zögerlich. Es scheint, als mache er gute Miene zum bösen Spiel.

Doch einen kurzen Moment später steigt er auf die Bühne, geht auf den verwunderten Chris Rock zu und schlägt ihm vor laufender Kamera mit der Hand ins Gesicht. «Eine Showeinlage!», denkt man sich und spult abermals zurück. Doch der Schlag ist deutlich zu hören dank des Mikros, das Rock trägt.

Chris Rock will den Vorfall mit weiteren Witzeleien überspielen, der an seinen Platz zurückgekehrte Will Smith ruft ihm zu: «Leave my wife’s name out of your fucking mouth!»

Verdatterte Gesichter rund um das Ehepaar Smith, im Saal des Dolby Theatre in Hollywood ist nichts mehr wie zuvor. Die Show, mit der die Oscars nach zwei schwierigen Filmjahren ein Comeback feiern wollten, verkommen zur Farce.

Was war es, dass Will Smith die Contenance dermassen verlor? Seine Frau leidet an krankheitsbedingtem Haarausfall. In der Vergangenheit hatte sie mehrmals offen darüber gesprochen. Ob Chris Rock davon wusste oder nicht, ist nicht bekannt.

Dass es keine schauspielerische Einlage, sondern eine Tätlichkeit war, wurde allerspätestens eine Stunde später klar, als entgegen allen Prognosen nicht Benedict Cumberbatch («The Power Of The Dog»), sondern ausgerechnet der vorher ausgerastete Will Smith den Oscar für die beste Hauptrolle im Film «King Richard» über den Vater der Tennisschwestern Venus und Serena Williams entgegennehmen durfte. Mit dem Goldmännchen in der Hand bedankte sich Smith bei der Academy und entschuldigte sich bei ihr und bei dem Publikum mit den Worten: «Kunst imitiert das Leben, und ich wirke wie der verrückte Vater» (womit er den Vater der Williams-Schwestern meinte).

Er hoffe, von der Academy wieder eingeladen zu werden.

Es ist gut möglich, dass sich Will Smith mit seinem Impuls selbst gerade in ähnliche Sphären gehoben hat wie damals Zinedine Zidane, als er den Italiener Marco Materazzi nach einer Beleidigung seiner Schwester mit einem Kopfstoss niederstreckte. Zidanes Beliebtheit tat das jedenfalls keinen Abbruch. Auch Smiths Zorn kann man verstehen, die Handgreiflichkeit sogar nachvollziehen – wäre es im Kindergarten dazu gekommen.

Die Filmbranche steckt in einer schwierigen Phase. Die Pandemie hat vieles durcheinandergebracht und mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs stellt sich für viele Kulturschaffende neuerlich eine existenzielle Frage: Wie viel Platz erhält die Kultur, wenn die westliche Welt mit der vielleicht schwerwiegendsten Sicherheitskrise seit langem bedroht ist und in Europa Menschen im Krieg sterben?

Bester Film und weitere Oscars: «Coda » (im Bild Regisseurin Sian Heder) ist die Überraschung 2022. Etienne Laurent / EPA Jessica Chastain erhielt den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Bild: Chris Pizzello / AP Timothee Chalamet zeigt Brust auf dem Roten Teppich. Bild: David Swanson / EPA Eröffneten die Show und sorgten für Lacher: Amy Schumer, Wanda Sykes und Regina Hall (v.l.). Bild: Etienne Laurent / EPA Goldmännchen für den besten Filmsong in «007 – No Time To Die»: Billie Eilish und ihr Bruder Finneas. Bild: Jordan Strauss / AP Samuel L. Jackson mit seiner Frau, Schauspielerin LaTanya Richardson. Bild: Jordan Strauss / AP Für ihre Rolle in «West Side Story» gab es einen Oscar: Ariana DeBose mit Regisseur Steven Spielberg. Bild: Jae C. Hong / AP Gern gesehen auf dem Roten Teppich: Nicole Kidman. Bild: Jae C. Hong / AP Immerhin einen Oscar gab es für «The Power of the Dog»: Jane Campion (beste Regie). Bild: Etienne Laurent / EPA Zendaya setzte sich ebenso in Szene auf dem Roten Teppich... Bild: Chris Pizzello / AP ...wie Tennis-Star Venus Williams. Bild: Jordan Strauss / AP Bester Nebendarsteller: Troy Kotsur erhielt als erster Gehörloser einen Oscar. Bild: Chris Pizzello / AP Hatten ihren Auftritt als Moderatoren und tanzten wie in «Pulp Fiction»: Uma Thurman, Samuel Jackson und John Travolta. Bild: Etienne Laurent / EPA

Besonders politisch engagierte Filmschaffende möchten mehr Relevanz, stärker in der Politik wahrgenommen zu werden. Und so wurden im Vorfeld dieser 94. Oscarverleihung Forderungen laut, der Krieg möge einen prominenten Platz in der Gala erhalten. Sean Penn, der zweifache Oscargewinner, machte sich für eine Zuschaltung von Wolodimir Selenski an die Oscarshow stark.

Seine beiden Goldtrophäen würde er einschmelzen, wenn es nicht dazu komme, drohte er. An der Oscarshow spielte der Ukraine-Krieg indes nur die Nebenrolle. Aber das ist gut so.

Man mag sich gar nicht vorstellen, welches Signal die Pöbelei gehabt hätte, wenn in derselben Show der ukrainische Präsident seine flammende Rede gehalten hätte. Die Ohrfeige stellt alles in den Schatten. Und gerade diese denkwürdige Oscarnacht zeigt, dass es gut ist, wenn Kultur und Unterhaltung vor allem Kultur schaffen und für Unterhaltung sorgen.

Wer aber eine würdevolle Umgebung schaffen will, in der die Sorge um die Weltsicherheit und die Trauer um die Kriegsopfer geteilt werden können, der sollte zuerst einmal sicher sein, dass Kindsköpfe ihre schlechten Witze und Impulse bei sich behalten. Hollywood ist dafür offensichtlich nicht geeignet.

Das sind die Oscargewinner 2022 - Bester Film: «Coda» von Siân Heder - Regie: Jane Campion für «The Power Of The Dog» - Hauptdarsteller: Will Smith in «King Richard» - Hauptdarstellerin: Jessica Chastain in «The Eyes Of Tammy Faye» - Nebendarstellerin: Ariana DeBose in «West Side Story» - Nebendarsteller: Troy Kotsur in «Coda» - Internationaler Film: «Drive My Car» von Ryusuke Hamaguchi - Kamera: Greig Fraser für «Dune» - Original-Drehbuch: Kenneth Branagh für «Belfast» - Adaptiertes Drehbuch: Siân Heder für «Coda» - Schnitt: Joe Walker für «Dune» - Filmmusik: Hans Zimmer für «Dune» - Filmsong: «No Time To Die» von Billie Eilish and Finneas O’Connell - Produktionsdesign: Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos für «Dune» - Ton: Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill, Ron Bartlett für «Dune» - Visuelle Effekte: Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor, Gerd Nefzer für «Dune» - Animationsfilm: «Encanto» von Byron Howard, Jared Bush - Animationskurzfilm: «The Windshield Wiper» von Alberto Mielgo und Leo Sanchez - Dokumentarfilm: «Summer of Soul (... Or, When the Revolution Could Not Be Televised)» von Ahmir «Questlove» Thompson, Joseph Patel, Robert Fyvolent and David Dinerstein

