Grosse Kunst Wie Hodler fast Wiener wurde – Die Erotik von Gustav Klimt liess den Schweizer Brachialromantiker schmelzen Das Image von Ferdinand Hodler ist korrekturbedürftig. Eine Ausstellung im Zürcher Kunsthaus zeigt: Sein Weltruf begann in Wien und hat viel zu tun mit dem Erotik-Fetischisten Gustav Klimt zu tun. Daniele Muscionico 21.05.2021, 18.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ferdinand Hodlers Wende zum Weltkünstler lässt sich datieren. Stichdatum ist der Januar 1903, Ursache ist ein Schreiben aus der Weltstadt Wien. Die Post erreicht ihn von der Wiener Secession, jener Bewegung, der Gustav Klimt als Gründungspräsident vorsteht und die in Wien die Moderne in Schwung bringt. Der Inhalt des Schreibens macht Geschichte: Im Namen von Klimt wird Hodler zur Teilnahme an die XIX. Ausstellung eingeladen, die 1904 stattfinden soll.

Mit dieser Einladungskarte beginnt die Ausstellung im Zürcher Kunsthaus, die von einer unerwarteten Affäre erzählt: Es ist die Liebe zwischen dem Schweizer Brachialromantiker Ferdinand Hodler und dem anderen scheinbar so gegensätzlichen Künstlerstar jener Zeit, dem Erosfetischisten Gustav Klimt.

Der renommierte Kenner der Wiener Moderne Tobias Natter hat eine Gegenüberstellung eingerichtet, die als Spurensuche unseres Nationaldenkmals in bemerkenswerte Gefilde führt. Dass die Schau auch als Design-Ausstellung durchgeht, ist dabei nicht das Schlechteste: Aus der Wiener Werkstätte – und erstmals auch aus ihrer Filiale an der Zürcher Bahnhofstrasse (1917–1919) – sind frappant zeitlose Objekte, Möbel- und Bekleidungsstücke zu sehen.

Hodler: «Ich bin in Wien zehn Jahre jünger geworden»

1903 also hält Ferdinand Hodler eine Einladung nach Wien in der Hand. Die Worte klingen süss. Der Empfänger ist gebauchpinselt: Man habe keine geringere Absicht, als zu zeigen, steht da, «dass Ferdinand Hodler nicht nur der grösste Schweizer Künstler, sondern einer der grössten überhaupt sei». Im Secessionsgebäude am Karlsplatz, im grossen Mittelsaal sowie in zwei Vorräumen, soll der Ehrengast sämtliche seiner Hauptwerke zeigen können.

«Grösster Schweizer Künstler?» Hodler liegt just in jenen Jahren mit der offiziellen Schweiz in einem erbitterten Clinch. Er fühlt sich in seiner künstlerischen Freiheit beschnitten. Ort der Krise ist das neue Schweizerische Landesmuseum in Zürich, wo Hodler das Bild «Rückzug von der Schlacht von Marignano» malen soll. Doch er weigert sich, jedes historische Detail faktentreu zu bedienen. Die Auftraggeber sind entsetzt, und der Künstler fühlt sich verraten. Hodler steht hierzulande 1903 im Ruf, ein «Phantast» zu sein.

Der Lockruf nach Wien kommt nur gelegen. Insgesamt 31 Werke zeigt ­Hodler in der Ausstellung – und bringt damit die Wiener an den Rand ihres Verstands. Die Presse überschlägt sich, das Publikum strömt, die Verkäufe sind enorm, die Kasse klingelt.

Hodlers Reaktion ist bezeichnend, der Erfolg mach ihn euphorisch. Er erlebt Hochgefühle und schreibt seinen Bekannten in die Heimat: «Ich bin in Wien zehn Jahre jünger geworden und fühle mich wie neugeboren.» Und natürlich hofft er, dass nun «auch die Schweizer einsehen lernen, dass ich nicht der erste beste Pfuscher bin». Überhaupt: «Die Wiener haben mir nun aus dem Dreck herausgeholfen!»

Hodler und seine Frau Berthe werden einige Wochen in der Donau­metropole bleiben. Sie werden hofiert und gefeiert, wie man es in einem Land mit höfischer Tradition mit bewunderten Menschen zu tun pflegt. Auf Händen getragen, geschmeichelt und verwöhnt, wo die Heimat ein harter Holzboden war, atmet der Schweizer ausserhalb der Schweiz den freien Geist der Moderne.

Wie jämmerlich eng ist es doch zu Hause, wenn einer weiss, wie man in Wien Kunst macht: Mit dem Wiener Secessionsgebäude wird 1897/98 der White-Cube erfunden. Das Museum ist zeitgleich mit dem Landesmuseum ­entstanden, doch sein Geist steht für eine gegensätzliche Kunstauffassung. An der Limmat hortet man Kunst in einer historisierenden Trutzburg, das Nationale wird hochgehalten und mit einer politischen Botschaft versehen. An der Donau sucht die Kunst derweil den internationalen Austausch und darf in hohen, hellen, glänzend weissen Wänden erstrahlen.

Was Hodler und Klimt gemeinsam haben

Hodler orientiert sich in Wien am Stilprinzip der Wiener Werkstätte, er lernt die Radikalarchitektur von Josef Hoffmann kennen und bewundern, deren Gründungsmitglied und Hauptvertreter. Und er nimmt Mass an der Ästhetik seines Freundes, dem Wahlverwandten Gustav Klimt. Er diktiert der Presse in den Stift, wie «äusserst hoch» er ihn schätze. Er lobt «das dekorative Element» an dessen Kunst und wird nicht müde, insbesondere von Klimts monumentalstem Werk zu schwärmen, dem «Beethovenfries».

Kaum zurück in der Schweiz, setzt Hodler die Einflüsse unmittelbar in sein Leben und in seinem Werk um: Seine Genfer Wohnung lässt er von ­Josef Hoffmann einrichten, und an die Wände hängt sich das Ehepaar Hodler Klimts heute populärstes Werk, das Ölgemälde «Judith» von 1901.

Schweizer Alpin-Erotik versus Österreichisch Knister-Souplesse

Mit dem Wissen um die Nähe der beiden sind die ästhetischen Bezüge zwischen Klimt und Hodler offensichtlich, wenn auch erst auf den zweiten Blick: In der Zürcher Ausstellung dräut beim Wiener Erotik in jedem Leib; der Traum scheint der Wachzustand, und die Begierde ist jene Kraft, aus der Kreativität kommt.

All dies ist in Hodlers Bildern als Wunsch greifbar. Wo bei Klimt ein Können herrscht, bleibt es bei Hodler beim Wollen. Seine erotischen Darstellungen sind kalt wie Marmor, der Akt erscheint als wagnerianische Kraftmeierei, und die Begierde wird sublimiert und stilisiert. Es wäre vermessen zu behaupten, dass Hodler sich in Klimts Ästhetik an Fremdem bedient hat. Dass er sich Fremdes zu eigen machte, ist allerdings wahr. Das ist eine schweizerische Eigenschaft, und darum wird man darüber nichts Böses sagen.

Zur Ausstellung ist im Verlag Scheid­egger & Spiess, Zürich, die reich bebilderte Begleitpublikation erschienen, «Hodler, Klimt und die Wiener Werkstätten».