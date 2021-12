Yuval Noah Hararis "Geschichte der Menschheit" als Comicroman

Weltgeschichte als Comicroman Yuval Noah Hararis zweite Graphic Novel erklärt, wie der Teufel vor 10000 Jahren in die Weizenähre schlüpfte Der israelische Universalhistoriker Yuval Noah Harari setzt mit zwei Comicautoren seinen Weltbestseller «Eine kurze Geschichte der Menschheit» in einen vierbändigen Comicroman. Teil 2 handelt vom Übergang von Jägern und Sammlern zur Landwirtschaft. Hansruedi Kugler 29.12.2021, 19.00 Uhr

Meine vegan lebende Tochter hat grad gejubelt und triumphiert: «Siehst Du, dieser Comicroman bestätigt meine Lebensweise!» Yuval Noah Hararis Weltbestseller «Eine kurze Geschichte der Menschheit» hatte schon die provokative Frage aufgeworfen, was der Mensch sei: Krone der Schöpfung oder unglücklicher Schrecken des Ökosystems? Und ja, folgt man Hararis Beurteilung der landwirtschaftlichen Revolution vor ca. 10000 Jahren, so muss ich meiner Tochter Recht geben – auch wenn Harari in seiner Graphic Novel die faulenzenden Jäger und Sammler etwas gar idyllisch wie in einem Schlaraffenland lebend darstellt.

Aber der Übergang vom Jagen und Sammeln zum stationären Getreideanbau und zur Viehzucht bringt den Nutztieren Unglück und den Bauern jahrhundertelang eintöniges Essen, einen erbitterten Kampf um Grund und Boden, patriarchale Hierarchien und wegen der Nähe von Tier und Mensch Pandemiegefahr. Kann ein Buch aktueller sein?

Wie der israelische Historiker mit den beiden Comicautoren David Vandermeulen und Daniel Casanave seine Universalgeschichte in einen mehrteiligen Comicroman verwandelt, ist grosses Kino der Welterklärung. Da weht keine papierene Historie, sondern hier knallt saftige Gegenwartsanalyse aus historischem Wissen.

Die Graphic Novel ist eine gute Alternative zum 500-Seiten-Besteller

Also ein dringender Tipp für alle, die Hararis 500-Seiten-Schinken noch ungelesen im Bücherregal stehen haben. Und das sind – nach einer kurzen Umfrage in der Bekanntschaft – nicht wenige. Ihnen sei geholfen: Dieser Comicroman setzt Hararis provokative Geschichtsthesen so verspielt in eine Bildergeschichte um, dass man sich bestens unterhalten fühlt.

Aber Achtung: Im Kern ist das pessimistisch und in der Entfremdung von der Natur, der Ausbeutung im Produktionsprozess und in der Manipulation durch Herrschaftsideologien hört man einen marxistischen Grundton.

Die beiden Co-Autoren zünden dabei ein popkulturelles Feuerwerk: Da grinst die Weizenähre als Mephisto über die Falle, in welche die Jäger und Sammler mit der Verheissung eines komfortableren Lebens tappen; Fred Feuerstein zankt sich mit seinem Cousin über die richtige Lebensweise; Franz Kafka erklärt die Entstehung der Schrift und der Bürokratie in süffigem Ton («Vor 5000 Jahren lagerten sumerische Nerds die Datenverarbeitung aus – vom menschlichen Gehirn auf Tontafeln»); Scarlett O’Hara aus «Vom Winde verweht» rechtfertigt mit Hilfe von Priestern und Pseudowissenschaftern die Überlegenheit der weissen Rasse; John Lennon und Margaret Thatcher diskutieren am Strand über Friedensstrategien.

«Mister Never Happy» wirkt ziemlich melancholisch

Selbstironisch nennt sich Harari «Mister Never Happy», denn dass er die Menschheit durch erfundene Geschichten die Klassen-, Rassen- und Geschlechterhierarchien zementieren sieht, stimmt melancholisch – auch wenn er am Ende die feministische Revolution als erste friedliche Umwälzung feiert. Als Figur kommt Harari in der Graphic Novel vor, besucht mit seiner Nichte Zoe und der Biologin Saraswati die vielen Special Guests.

Hararis Geschichtsverständnis erinnert an Jean Jacques Rousseau und dessen Satz, mit dem ersten, der einen Zaun um ein Stück Land errichtet habe, sei die Menschheit in ihr hierarchisches Unglück und Krieg geraten. Wie er sieht Harari die Grundlage dafür in der landwirtschaftlichen Revolution. Ohne diese gäbe es unseren heutigen Wohlstand nicht, aber er wurde möglich auf dem Rücken von Generationen unglücklicher Bauern. Bittere Wahrheiten, amüsant serviert.

Die Teile 3 und 4 der auf vier Bände angelegten Graphic Novel werden voraussichtlich im Herbst 2023 und im Herbst 2024 erscheinen.