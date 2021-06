Anthologie "Stadt und Landschaft denken" zur Baukultur

Baukultur Wider die Schuhschachtel-Architektur: Ein Buch zeigt auf, wo gutes Bauen in der Ostschweiz Identität stiftet Die Anthologie «Stadt und Landschaft denken» vereint fast 60 Artikel aus der Serie «Gutes Bauen Ostschweiz», die in dieser Zeitung monatlich erscheint. Doch leider überwiegt in der Ostschweiz beliebige, renditegetriebene Einheitsarchitektur.

Christina Genova 10.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Herzbauten» aus dem Fotoessay von Katalin Deér. Bild: Katalin Deér

Die Architektinnen und Architekten, die in der Anthologie «Stadt und Landschaft denken» zu Wort kommen, zeichnen ein düsteres Bild der Ostschweizer Baukultur: «Billiges Geld und enormer Investitionsdruck haben dazu geführt, dass ganze Landstriche umgepflügt und Ortschaften bis zur Unkenntlichkeit umgestaltet wurden», schreibt der St.Galler Architekt Marko Sauer in der Einleitung. Und der Glarner Architekt Pascal Marx sagt im Interview mit Herausgeber Elias Baumgarten: «Es ist ein beliebiger Einheitsbrei entstanden, mit dem sich niemand mehr identifizieren kann.» Private Neubauten sähen in der ganzen Schweiz gleich aus.

Doppelseite aus der Anthologie «Stadt und Landschaft denken». Bilder: Michel Canonica/Hanspeter Schiess

Fast 60 Artikel mit Beispielen, wie man es besser machen könnte, sind in der Anthologie vereint. Sie wurden in dieser Zeitung im Rahmen der Artikelserie «Gutes Bauen Ostschweiz» in Zusammenarbeit mit dem Architekturforum Ostschweiz (AFO) veröffentlicht.

Ein erster Sammelband mit 31 Artikeln erschien 2016 unter dem Titel «Raum Zeit Kultur» im Triest-Verlag. Er gibt auch die aktuelle Anthologie heraus. Das AFO möchte damit eine breite Diskussion um gute Architektur in der Ostschweiz anregen und in den Dialog mit der Bevölkerung treten – auch im Rahmen einer Veranstaltungsreihe (siehe Infobox). Das ist laut Sauer bitter nötig: Denn wenn sich Laien über die immer gleiche, renditegetriebene «Schuhschachtel-Architektur» beklagten, würden sie von Architekten oft nicht ernst genommen oder belächelt.

Vorbild Vorarlberg

Doppelseite aus der Anthologie «Stadt und Landschaft denken»: Das Areal der ehemaligen Konservenfabrik in Winkeln wird heute von rund 70 Gewerbebetrieben genutzt. Bild: Hanspeter Schiess

Das Buch wurde von den St.Galler Grafikern Samuel Bänziger, Rosario Florio und Larissa Kasper gestaltet. Gewöhnungsbedürftig ist die Bebilderung. Die Fotos der Bauten sind schwarz-weiss und stark gerastert und wecken wenig Lust, sich auf die dazugehörigen Artikel einzulassen. Ausserdem sind die Bilder nicht direkt neben den Texten abgedruckt, sodass man ständig blättern muss.

Im Fotoessay «Herzbau» hielt Katalin Deér Gebäude fest, die bei den Betrachtenden emotionale Resonanz auslösen.

Bild: Katalin Deér

Die Artikelsammlung wird durch zwei Interviews mit Experten und einen Bildessay der Künstlerin Katalin Deér ergänzt. Sie hat 100 Personen gebeten, ein Gebäude zu nennen, das ihnen besonders lieb ist. Diese «Herzbauten» hat sie in der ganzen Ostschweiz fotografiert.

Elias Baumgarten (Hrsg.): Stadt und Landschaft denken. Triest, 360 S., Fr. 39.– Bild: PD

Doch was ist zu tun, damit die Ostschweizer Baukultur sich hin zum Positiven entwickelt? Vorbild dazu könnte die Vorarlberger Region Bregenzerwald sein, schreibt Marko Sauer. Dort werde der traditionelle Holzbau höchst zeitgenössisch interpretiert und biete den Menschen eine Identität, die mit ihrer Herkunft verbunden sei.