Werdenberger Autorin schreibt über Gewalt am Rande eines Fussballmatchs

Zwei Bücher, ein Titel: In der vierten Edition des Ostschweizer Verlags Da Bux hat die Werdenberger Autorin und Co-Verlegerin Alice Gabathuler eine Geschichte über entfesselte Gewalt am Rande eines Fussballmatchs geschrieben. «Krawallnacht» erzählt von einem Date zweier Jugendlicher, die in Luzern miterleben, wie das Chaos ausbricht.