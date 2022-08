Kulturelle Aneignung: Wer erschoss Bob Marleys Sheriff?

Bob Marley Wer erschoss den Sheriff? Kulturelle Aneignung stand am Anfang des Reggae-Booms Die Geschichte des Reggae, erzählt anhand des Songs «I Shot The Sheriff». Kulturelle Aneignung verschaffte Bob Marley und dem Musikstil aus Jamaika den weltweiten Durchbruch in der internationalen Popmusik. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Die Reggae-Ikone Bob Marley war vor «I Shot The Sheriff» ebenso wenig gefragt wie Reggae überhaupt. Eric Clapton hatte mit Reggae gar nichts am Hut. Er kannte Marley zunächst nicht einmal.

Der Begriff der kulturellen Aneignung erhitzt in der Schweiz die Gemüter seit das Konzert der Reggaeband Lauwarm in der Bern Brasserie Lorraine abgebrochen wurde. Dabei wird die kulturelle Aneignung erst problematisch, wenn eine Kultur von privilegierten Menschen zum Nachteil einer Minderheit ausgebeutet wird, wenn sie aus dem historischen Kontext gerissen und als reine Ware für den eigenen Profit verwendet wird. Doch wie war das beim Reggae?

Ende der 1960er-, Anfang der 1970er-Jahre war Reggae ausserhalb von Jamaika noch recht exotisch. Desmond Dekker war der Erste, der mit «007 (Shanty Town)» (1967) und vor allem «Israelites» (1968) erste Hits ausserhalb der Heimat landete. Es folgten eine Reihe von weiteren Charterfolgen, die ein erstes Aufflackern des Reggae bedeuteten. Sie blieben aber die Ausnahme, auf Grossbritannien und die dortige jamaikanische Diaspora beschränkt und wurden als Eintagsfliegen wahrgenommen. Sie lösten keinen Reggaeboom aus.

Der Film «The Harder They Come» von 1972 mit Jimmy Cliff in der Hauptrolle mit Musik von Cliff, Desmond Dekker, Toots & the Maytals sowie The Melodians gab dem Reggae eine gewisse Tiefe. Mehr als ein Erfolg im Untergrundkino war er aber nicht und auch der Album-Soundtrack kam in den USA nicht über Platz 140 hinaus.

Bob Marley war in jenem Jahr noch weitgehend unbekannt. In den USA wollte kaum jemand etwas von Reggae und Marley wissen. Und auch in Grossbritannien sah es nicht viel besser aus. Ausserhalb der Jamaika-Community konnte kaum jemand etwas mit den sperrigen Rhythmen anfangen. Rock beherrschte in jenen Jahren Charts und den Pop-Mainstream wie nie zuvor. «Den damaligen Grad an Verachtung von Rockfans gegenüber dem Reggae kann man kaum übertreiben», sagte dazu der britische Musikjournalist Richard Williams.

Das Original von Bob Marley war kein Hit

Als Bob Marleys im Oktober 1973 mit seinen Wailers (Peter Tosh und Bunny Wailer) das Album «Burnin» mit dem Song «I Shot The Sheriff» veröffentlichte, blieb denn auch das Echo bescheiden. Das Album, immerhin mit dem heutigen Reggae-Klassiker «Get Up, Stand Up», kam in den USA nicht über den enttäuschenden Platz 151 hinaus und «I Shot The Sheriff» erreichte in Grossbritannien gerade mal Platz 67.

Das änderte sich erst ein knappes Jahr später mit Eric Clapton. Seine Version von «I Shot The Sheriff» schoss auf Platz eins der amerikanischen Charts und wurde zu einem Welthit, der später auch in die Grammy Hall of Fame aufgenommen wurde. Reggae war plötzlich in aller Munde, erreichte ein weisses Publikum und wurde zu einem wichtigen Musikstil der internationalen Popmusik.

Was Elvis Presley in den 1950er-Jahren mit dem Rock ’n’ Roll schaffte, wiederholte sich mit dem Engländer Eric Clapton und dem Reggae. Ein weisser Musiker transportierte einen Musikstil einer afro-amerikanischen Minderheit in den weissen Pop-Mainstream. Ein klarer Fall von kultureller Aneignung.

Marley wurde zum Messias der weissen Jugendlichen der Nach-Hippie-Ära

Eric Claptons Version von «I Shot The Sheriff» war runder und geschliffener als das wilde, schroffe und raue Original von Bob Marley. Clapton gab dem Song einen eleganteren, funky Touch. Dazu sang er sehr zurückhaltend, mit relativ wenig Druck und Gefühl, wie wenn ihn der dramatische Inhalt des Songs nichts angehen würde. Aber seine Interpretation traf den Geschmack des weissen Massenpublikums.

Der Erfolg von Claptons Version verschaffte seinem jamaikanischen Urheber einen enormen Popularitätsschub. Türen, die vorher verschlossen waren, öffneten sich und Marley wurde von einem weissen Rockpublikum und vom weiss dominierten Pop-Mainstream plötzlich wie ein Messias empfangen und gefeiert. Der charismatische Sänger des Roots-Reggae wurde zum Heilsbringer mit spiritueller und politischer Botschaft, zu einer Identifikationsfigur mit revolutionärem Potenzial und Reggae zum ersten Musikstil aus einem Drittweltland, das sich in der internationalen Popmusik etablierte.

Was die kulturelle Aneignung betrifft: Im Gegensatz zu Elvis, der den Rhythm and Blues der schwarzen Vorbilder genau studierte und verinnerlichte, hatte Clapton vor der Aufnahme von «I Shot The Sherriff» gar nichts mit Reggae am Hut. Der Gitarrengott hatte mit seinen Rockbands Cream, Blind Faith und Derek & the Dominos Weltruhm erlangt, war aber in den frühen 70er-Jahren in einer denkbar schlechten Verfassung. Drei Jahre war er abgetaucht, spielte kaum Gitarre, konsumierte umso mehr Heroin. Man musste Schlimmstes befürchten.

Clapton kannte weder Marley noch Reggae

Was sich in der Musikszene abspielte, wusste Clapton kaum. Gemäss dem deutschen Musikhistoriker Ernst Hofacker kannte er weder Bob Marley noch die Reggae- und Rastafari-Kultur. Es war der US-Studiomusiker George Terry, der ihm «I Shot The Sheriff» vorstellte und als Song für sein Comeback-Album «461 Ocean Boulevard» vorschlug. Clapton kannte nicht einmal die dramatischen, hochpolitischen Hintergründe des Songs. Mit dem Sheriff, der da erschossen wurde, meinte Marley nämlich nicht die Ordnungshüter im Wilden Westen, sondern die jamaikanische Obrigkeit. Tatsächlich soll Clapton den Urheber von «I Shot The Sheriff» erst Monate danach persönlich gefragt haben, worum es im Song eigentlich geht.

Doch Eric Clapton war mit seiner Ignoranz in guter Gesellschaft. Die Losung Reggae, Rasta und Rebellion wurden von weissen Jugendlichen der Nach-Hippie-Ära romantisiert und verklärt. Marihuana rauchen wurde zum revolutionären Akt stilisiert und Dreadlocks zu einem trendigen Modeschick. Kaum jemand beschäftigte sich ernsthaft mit den Hintergründen des Rastafarismus. Kaum jemand wusste um die zutiefst patriarchalen, schwulen- und lesbenfeindlichen Postulate der Bewegung.

Ambivalenz von kultureller Aneignung

Die Geschichte des Reggae und insbesondere die Geschichte von «I Shot The Sheriff» ist ein Musterbeispiel für die Ambivalenz von kultureller Aneignung sowie den Mechanismen der internationalen Musikindustrie. Reggae und Marley haben zweifellos von Clapton und seiner Version profitiert. Erst dank des englischen Gitarristen wurde ein Massenpublikum auf die Musik aus Jamaika und Bob Marley aufmerksam.

Das Beispiel hat aber natürlich auch seine problematischen Seiten. Es zeigt, wie die Macht im Business verteilt ist. Clapton und seinen Produzenten ging es nicht um Förderung von Reggae. Es ging ihnen nicht darum, einem Musikstil aus der Dritten Welt zum internationalen Durchbruch zu verhelfen. Einziges Ziel war, einen Hit zu landen und ein kommerziell erfolgreiches Album aufzunehmen. Der Song war eine Ware, der Urheber egal.

