Wenn Kunst sich zwischen Schmuck, Designerklamotten und Pralinés mischt: Nadia Veronese zeigt Skulpturen, Malerei und Fotografie in Schaufenstern der St.Galler Innenstadt

Die Kuratorin, die am Kunstmuseum St.Gallen tätig ist, entwickelte während des Lockdowns das Kunstprojekt «Another long evening». Es bringt Kunst in den Alltag und unterstützt die von Corona gebeutelten Künstlerinnen und Künstler.

Christina Genova 03.07.2020, 05.00 Uhr

Nadia Veronese im Schaufenster der Boutique Roma neben einer Skulptur der Bündner Künstlerin Sara Masüger.

Michel Canonica

Im Schaufenster der St.Galler Confiserie Roggwiller stehen neben Pralinéspezialitäten und farbenfrohen Geburtstagskuchen eigenartige Objekte. Sie sind üppig mit Buttercreme und farbigen Kugeln dekoriert. Tritt man einen Schritt näher, zeigt sich: Die Torten bestehen nicht aus weichem Biskuit, sondern aus hartem Porzellan.

Eine «Hässliche, aber freundliche Teekanne» von Beni Bischof. Sebastian Stadler

«Hässliche, aber freundliche Teekannen» nennt der St.Galler Künstler Beni Bischof seine Objekte, die er im Rahmen des Kunstprojekts «Another long evening» zeigt.

Entwickelt wurde es von Nadia Veronese, Kuratorin am Kunstmuseum St.Gallen. Den ganzen Juli und August stellt sie in Schaufenstern von Ladengeschäften in der St.Galler Innenstadt Werke von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern aus dem In- und Ausland aus. Momentan sind neun Skulpturen, Videoarbeiten und Installationen zu sehen. Nächste Woche kommen weitere sieben Werke dazu.

Kunst, ganz im Alltag verankert

Neon-Objekte des St.Galler Künstlers Urs Burger bei Coiffeure Dom Pi.

Sebastian Stadler

Das Projekt wurde an den langen Abenden des Lockdowns geboren, als sich Veronese häufig in den sozialen Medien bewegte und im virtuellen Austausch mit vielen Kunstschaffenden stand. Darauf bezieht sich der Ausstellungstitel und gleichzeitig auf eine melancholische Komposition der amerikanischen Künstlerin und Musikerin Laurie Anderson. «Ich wollte die Kunst vom virtuellen in den realen Raum überführen», sagt die Kuratorin über ihre Motivation für das Projekt, das vom Kunstverein St.Gallen getragen wird.

Finanzielle Beiträge leisten ausserdem ein privater Sponsor und der Straubenzeller Fonds. Es geht Veronese um die Unterstützung der vom Lockdown gebeutelten Kunstschaffenden. Die Produktionskosten werden ihnen bezahlt und sie erhalten ein Honorar. Für die Künstler sei es spannend, ihre Arbeiten im öffentlichen Raum zu zeigen, sagt die Kuratorin:

«In einem Schaufenster erhalten die Werke eine andere Präsenz als in einem Museum, sie sind ganz im Alltag.»

Kunst oder Dekoration? Designer Bernhard Hofstetter in einer Eigenkreation füllt das ganze Schaufenster von «Tarzan» an der Spisergasse aus. Sebastian Stadler.

Veronese startete erste Anfragen bei Ladenbesitzern und war überrascht, wie positiv sie reagierten. Zum Beispiel Hanne Hvii, die an der Spisergasse nachhaltige Mode und Accessoires verkauft: «Es ist eine tolle Idee. Ich wollte mich solidarisch mit den Kunstschaffenden zeigen.» Sie erhofft sich vom Projekt auch eine Belebung der Altstadt.

«Tarzan» heisst Hviis Geschäft, und tatsächlich scheint der in exklusive Animal Prints gekleidete Herr mit Tropenhut, dessen Foto das ganze Schaufenster ausfüllt, einer Urwaldexpedition entstiegen zu sein. Ist es Kunst oder Dekoration? Zu den Qualitäten des Projekts zählt, dass es Zweifel sät, verunsichert, Grenzen verwischt. Das Foto im Schaufenster zeigt den St.Galler Designer Bernhard Hofstetter in einem seiner Entwürfe. Im Laufe der Ausstellung werden weitere Designs zu sehen sein.

Martina Morger nahm während ihrer Performance den französischen Begriff für Schaufensterbummel, «Lèche-Vitrines», wörtlich: «Lécher» heisst auf Französisch «lecken».

Sebastian Stadler

Ein weiteres Beispiel für interessante Bezüge, die sich zwischen Kunst und Kommerz ergeben, ist die Videoarbeit «Lèche-Vitrines» der Vaduzer Künstlerin Martina Morger. Während des Lockdowns schlenderte sie durch die menschenleeren Strassen von Paris. Wo sie in den Vitrinen der Läden ein Objekt der Begierde entdeckte, fuhr sie mit der Zunge über das Glas des Schaufensters – der Handtasche oder dem Kleidungsstück entlang. «Lécher» heisst auf Französisch «lecken», «Lèche-Vitrines» ist ein Schaufensterbummel.

Videoarbeit des Thurgauer Künstlers Sebastian Stadler bei Weingeschäft Martel. Sebastian Stadler.

Die Videoarbeit ist im Goldschmiedegeschäft von Gabriela Frei ausgestellt. Sie lässt sie an jene Leute denken, die immer wieder sehnsuchtsvoll vor ihrer Auslage stehen, um dann eines Tages zu kommen und sagen: «So, nun habe ich lange genug geschaut, jetzt kaufe ich den Schmuck.» Mit der Teilnahme am Kunstprojekt will Frei ein Zeichen setzen:

«Jetzt, wo die Sanierung des Kunstmuseums St.Gallen leider vertagt wird, muss man den Leuten Kunst erst recht näherbringen.»

«Another long evening», St.Galler Innenstadt, bis 31.8., Infos über Kunstwerke und ihre Standorte: another-long-evening.ch.