Interview «Wenn das so weitergeht, wäre das eine Katastrophe»: Was die Leiter der drei grossen Schauspielbühnen am Bodensee umtreibt St.Gallen, Konstanz, Bregenz: Drei Länder, drei Theater, eine Sorge. Die drei grossen Schauspielbühnen am Bodensee sind trotz Corona gut in ihre neue Spielzeit gestartet. Doch Unbehagen bleibt. Ein Gespräch mit den drei Leitern. Julia Nehmiz 08.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Spass beim Fototermin, aber mit Abstand: Die Intendantinnen Karin Becker (links), Stephanie Gräve und Schauspieldirektor Jonas Knecht. Bild: Tobias Garcia

Auf dem Dach beim Fototermin albern sie herum, und ja, sie sind per Du und verstehen sich gut, die Leiterinnen und der Leiter der drei grossen Schauspielbühnen am Bodensee. Sie treffen sich erstmals zu einem gemeinsamen Gespräch: Jonas Knecht (47), Schauspieldirektor am Theater St.Gallen, Karin Becker (51), neue Intendantin am Theater Konstanz, Stephanie Gräve (51), Intendantin am Vorarlberger Landestheater Bregenz.

Ihre Häuser liegen fast wie an einer Perlenkette aufgereiht um den Bodensee, gerade einmal 30 Kilometer Luftlinie trennen St.Gallen von Konstanz wie von Bregenz. Ein Gespräch über die Herausforderungen des Theatermachens in der Region, Wünsche für die Zukunft –­ und, natürlich, Corona.

Sie alle haben Ihre ersten Premieren gefeiert. Herr Knecht, sind Sie gut gestartet?

Jonas Knecht, seit 2016 Schauspieldirektor Theater St.Gallen Bild: Arthur Gamsa

Jonas Knecht: Ja, ich glaube, das sind wir. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob viele Leute kommen, waren dann aber überrascht und erfreut, dass die Leute nicht nur zahlreich kamen, sondern auch unser Sicherheitskonzept angenommen haben. Bei uns tragen alle durchgehend Maske, dafür haben wir einen voll besetzten Saal. Aber das Gefühl «endlich spielen sie wieder», das hat total überwogen.

Wie war das bei Ihnen in Bregenz?

Stephanie Gräve: Wir sind künstlerisch gut gestartet, mit einer Wiederaufnahme und zwei Premieren, alles ist gut angenommen worden. Aber:

«Ich bin vorsichtig und etwas unsicher.»

Wir hatten in Vorarlberg die Situation, dass uns von einem Tag auf den anderen die Anzahl der Plätze auf 250 reduziert wurde. Wenn das so weitergeht, rauf und runter, wäre das eine Katastrophe.

Sie, Frau Becker, traten mitten in der Coronakrise Ihre Intendanz am Theater Konstanz an.

Karin Becker, seit dieser Spielzeit Intendantin Theater Konstanz Bild: Arthur Gamsa

Karin Becker: Da ich prinzipiell das Leben als Herausforderung sehe, war das eine Herausforderung von vielen. Neben den Vorproben waren wir vor der Sommerpause mehr damit beschäftigt, wo mit welchem Abstand wie viele Sitzplätze sein dürfen. Dazu haben sich im Wochenrhythmus die Vorgaben der Landesregierung geändert. Dann ist natürlich die grosse Herausforderung: Die Abonnentinnen und Abonnenten, die wir halten wollen und müssen, wie platzieren wir die? Also haben wir einen Plan ausgetüftelt, und mit den 97 von eigentlich 397 Plätzen im Grossen Haus müssen wir jeweils sieben bis neun Vorstellungen mehr spielen, damit wir alle Abonnenten unterbekommen.

Bei diesem Mehraufwand: Wo bleibt die Zeit für die Kunst?

Knecht: Ja, die Tage sind schon länger, das ist so.

Becker: Mehrfach in der Woche sitze ich im Arbeitssicherheitsausschuss, alles was wir tun, muss mit dem Sicherheitsingenieur und der Betriebsärztin abgestimmt sein.

«Die Zeit für die Kunst muss man sich nehmen – Abendprobe und spät abends noch telefonieren.»

Gräve: Da habe ich es ein bisschen entspannter und zugleich anstrengender, denn in Vorarlberg gibt es viel weniger genaue Vorgaben. Wie wir proben, ob die Mitarbeitenden Maske tragen, das muss ich alles selber entscheiden.

In der St.Galler Spielzeiteröffnung «Die Gastfremden» können die Schauspielerinnen und Schauspieler die Visiere auch mal hochklappen. Bild: Iko Freese

Die Vorschriften greifen auch ins Bühnengeschehen ein.

Becker: Allein die abenteuerlichen Regeln bei uns für Requisiten. Jedes Requisit muss sofort desinfiziert werden, sonst darf man es nicht weitergeben.

Gräve:

«In Vorarlberg darf man alles machen auf der Bühne, sogar knutschen.»

Knecht: Das ist nicht denkbar bei uns.

Gräve: Aber ich habe durchgesetzt, dass hinter der Bühne Masken getragen werden müssen.

Becker: Wir alle haben es mit in der Hand, dass unsere Theater nicht geschlossen werden müssen. Wir alle tragen mit dafür die Verantwortung. Wenn jemand seinen Mund-Nasen-Schutz vergisst, spreche ich ihn charmant an.

In der Bregenzer Spielzeiteröffnung «Woyzeck» dürfen sich die Figuren trotz Corona nahe kommen. Bild: Anja Koehler

Ist das die neue grosse Angst: Dass das Haus wieder geschlossen wird?

Becker: Das sind meine schlaflosen Nächte. Wir hatten drei Verdachtsfälle, die zum Glück alle negativ waren. Aber: Wenn nur einer positiv gewesen wäre, käme man ganz schnell im Haus auf 30, gar 40 Kontaktpersonen, die in Quarantäne müssten. Noch mehr Herausforderungen.

Hat man beim Inszenieren eine Coronaschere im Kopf?

Knecht: Natürlich hat man ständig das Schutzkonzept im Kopf. Es kann aber auch einen kreativen Prozess in Gang setzen. Ich wollte schon lange das Hörspiel «Die lächerliche Finsternis» von Wolfram Lotz als szenisches Konzert inszenieren. Jetzt stelle ich mir vor, wie die Zuschauer verteilt sitzen, jeder für sich, mit Kopfhörern, wenig Spiel, den Fokus auf das Theater im Kopf gerichtet – so entstehen durch die Vorgaben neue Ideen, das macht glücklich.

Sie sind seit vier Jahren Schauspieldirektor in St.Gallen. Wie erleben Sie das Theatermachen in der Bodenseeregion?

Knecht: Ich weiss nicht, ob ich über die Bodenseeregion sprechen kann, und nicht eher über St.Gallen.

«Ich dachte ja, als ich kam, dass ich das Publikum kenne. Aber ich werde immer noch überrascht, was die Menschen hier gut und was sie nicht so gut finden.»

Das ist manchmal anstrengend, aber auch eine tolle Herausforderung, denn man muss lebendig bleiben und experimentierfreudig. Aber ich weiss nicht, ob man dieses Verhalten auf die ganze Bodenseeregion ausdehnen kann.

Wie ist das in Bregenz?

Stephanie Gräve, seit 2018 Intendantin Vorarlberger Landestheater Bregenz Bild: Arthur Gamsa

Gräve: Ich erlebe viel stärker als erwartet, dass wir in Österreich Theater machen und nicht in der Bodenseeregion. Wir haben zwar zunehmend Publikum aus der Schweiz, viele aus Deutschland, aber die ästhetischen Erwartungen kommen mir sehr österreichisch vor. Bevor wir 2018 anfingen, war Theater als Diskursraum hier kein Thema. Vorarlberg ist eher ländlich, das Publikum hat eher ein traditionelles Theaterverständnis.

Knecht: Eine Zeitlang habe ich Zuschriften erhalten, Zuschauer beschwerten sich, wir würden zu viel Groteske auf die Bühne bringen, warum die Schauspieler immer tanzen oder singen müssten, man würde jetzt nach Bregenz oder Konstanz ins Theater ausweichen.

Ist das hier also Theaterprovinz?

Knecht: Nein, das hat etwas mit Sehgewohnheiten zu tun.

Gräve:

«Wenn man zeitgenössisches Theater nicht gewöhnt ist, reagiert man als Zuschauer zuerst irritiert.»

Aber mir hat ein älteres Ehepaar gesagt, 80 und 82 Jahre alt, Frau Gräve, seitdem Sie da sind, bereiten wir uns einfach noch mehr auf einen Theaterbesuch vor.

Knecht: Jetzt bekomme ich keine bösen Briefe oder Abokündigungen mehr, der Wandel ist vollzogen.

Mit «Verminte Seelen» gelang dem Theater St.Gallen – trotz des schwierigen Themas administrative Versorgung – ein Publikumserfolg und eine Einladung zum Heidelberger Stückemarkt. Bild: Jos Schmid

Wäre auch einmal ein gemeinsames Projekt denkbar?

Knecht: Wir haben vorhin gespasst, es wäre schon schön, wenn unsere Theater etwas zusammen machen würden. Ein Drei-Länder-Projekt. Doch dafür braucht es einen guten Stoff.

Becker: Ich mache so etwas wahnsinnig gerne, aber es muss eine tolle Idee auf dem Tisch liegen, von der wir alle drei überzeugt sind.

Sie sind gerade erst gestartet: Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Becker: Dass alle gesund bleiben. Das ist eine grosse Sorge. Und dass wir wieder normal Theater machen können, für 400 Zuschauer im Grossen Haus, damit der finanzielle Druck ein Stück weit nachlässt.

Knecht: Ich möchte mich Karin Becker anschliessen:

«Gesundbleiben und das Theater am Leben erhalten.»

Und vielleicht den aktuellen Zustand als Lehrstück für die Zukunft zu nutzen.

Gräve: Ich bin da nicht sehr optimistisch. Während der Finanzkrise waren die Feuilletons voll mit klugen Artikeln, es werde nun eine andere Gesellschaft geben. Aber kurze Zeit später ging alles wieder genau so los wie zuvor. Ich fürchte, die Pandemie wird eine noch grössere Ungleichheit erzeugen. Unsere Aufgabe als Theater ist es, das zu thematisieren.

Theater mit Abstand: Die Konstanzer Inszenierung «Jeder stirbt für sich allein» spiegelt den Zuschauerraum auf der Bühne wieder samt Coronalücken zwischen den Sitzen. Bild: Ilja Mess

Wie kann Theater etwas bewirken?

Gräve: Indem wir sie thematisieren, machen wir gesellschaftliche Umbrüche sichtbar. Theater ist eine kollektive Kunstform, von einer Gemeinschaft für eine Gemeinschaft.

Knecht: Uns wird gerade wieder sehr bewusst, wie toll das ist, wenn man mit anderen zusammen etwas live erleben kann. Also das, was Theater ausmacht: Etwas entsteht im Moment, ich teile diesen mit anderen und bin so Teil einer kleinen Schicksalsgemeinschaft. Theater als Ort, wo Geschichten erzählt werden.

«Vor dem Hintergrund der Pandemie wird das noch wichtiger.»