Niki de Saint Phalle im Kunsthaus Zürich ist ein Aufreger

WELTKUNST Niki de Saint Phalle schuf die Mona Lisa der Pop-Kultur: Jetzt sorgt die Früh-Feministin im Kunsthaus Zürich für Aufregung Mit einer grossen Niki de Saint Phalle-Retrospektive verabschiedet sich Kunsthaus-Direktor Christoph Becker aus Zürich. Die bemerkenswerte Ausstellung ist zornig und zärtlich und gibt den Blick frei auf ein anderes Bild der schweizerisch-französischen Künstlerin. Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Niki de Saint Phalle, Comtesse aus altem Adel, ist die Frau der Stunde, und endlich darf sie das auch in Zürich sein: Die Weltbürgerin (1930–2002), Wutkünstlerin, das Wandlungswunder ist wie von einem fremden Stern in den grössten Ausstellungssaal der Schweiz gedonnert – mit einem Werk, das zu entdecken ist, weil man es so noch nicht sah. Bodyshaming, fluide Geschlechter, Genderdebatte, Niki de Saint Phalle bearbeitete Themen, bevor es die Sprache dafür gab.

«Tea Party»: Auf den Tellern liegen Kriegsspielzeug und eine männliche Marionette (190×120×100 cm). Bild:mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien

Schamlos und vulkanisch brennt im Kunsthaus die Moderne. Ihr Werk hat die Autodidaktin ab Mitte der Fünfzigerjahre mit scheinbar jedem Material hergestellt, das sich ihr anbot – und das der Haushalt hergab. Frühe Assemblagen mit dem Arbeitshandschuh, den sie zum Malen trug, mit Geräten, die sie in der Küche fand, oder mit der Pistole, mit der sie auf ihre Gipsbilder schoss – und schiessen lies: Zeichnungen, Grafik, Filme, Plastiken. Niki de Saint Phalle, eine zornige junge Frau, Fotomodel und bald Jean Tinguelys Künstler(ehe)partnerin, schoss sich mit einem vernehmlichen Knall frei von ihrer Biografie. Sie steht für eines der wildesten Kapitel in der westlichen Kunst des letzten Jahrhunderts. Es war die Ära der Aktionskunst, Happenings, Performances.

Vieles also ist bekannt, nicht aber das Wesentliche. Im Moser-Bau, der Blick durch die Fenster fällt auf die Stadt, kuratiert Christoph Becker mit besonderer Sorgfalt die Anfänge einer Karriere. Und diese sind – düster.

Zur Kunst verdammt, auf Erlösung hoffend

Der Kunsthausdirektor hat gegen 100 exemplarische Werke versammelt, die helfen sollen, eine versehrte Biografie zu verstehen, und das gelingt hervorragend. Mit Blick auf die ersten Arbeiten – und in Kenntnis der vielen Wandzitate – erhält das Publikum einen Schlüssel in die Hand für das Verständnis des Gesamtwerks. Wer ihn kennt, wird das Bild der Künstlerin neu justieren müssen. Sie selbst sprach öffentlich erst sehr spät in ihrem Leben darüber.

Niki de Saint Phalle, französisch-schweizerische Bürgerin, aufgewachsen in einer streng religiösen Familie, wurde mit elf Jahren von ihrem despotischen Vater sexuell missbraucht. Die Verletzung heilte nie, trieb sie als junge Frau in die Psychia­trie – und doch schien sie Erlösung nur in der Kunst zu finden. «Ich wurde Künstlerin, weil es für mich keine Alternative gab, es war mein Schicksal. Ich umarme die Kunst als Erklärung und Notwendigkeit», erklärt sie uns am Anfang der Ausstellung und liefert damit den Wegweiser und eine Übersetzungshilfe für alles, was an grossen und zierlichen Arbeiten in den folgenden – übersichtlich und grosszügig bespielten – Räumen und Nischen zu sehen ist.

Mit den Nanas wurde sie zur Marke - und zur Feindin der Feministinnen

Und was zu finden ist, überrascht in seiner Breite. Denn was kennt man gemeinhin von ihr? Viel ist es nicht, doch das Wenige wiegt schwer: Es ist die Figur der Nana, die Mona Lisa der Popkultur. Niki de Saint Phalle schuf monströse, üppige, bunte XXL-Damen aus Polyester, mit sexualisierten Rundungen, als Plastik freischwebend beispielsweise im Zürcher Hauptbahnhof zu sehen und als XS-Gadgets in jedem Museumsshop der Welt. Rund um den Globus dekorieren die Nanas Bettwäsche, Krawatten, Foulards (geplant von der Künstlerin war selbst ein Nana-Parfüm), sie existieren in aufblasbaren Versionen. Als Massenprodukt hat ihr die Figur zu Weltruhm verholfen. Beckers Ausstellung versammelt eine Vielzahl unbekannter Einzelfiguren und Figurengruppen.

«Alle Macht den Nanas!» ist eines der Lieblingszitate von de Saint Phalle, und gerne zieht es die Kunstkritik heran, um die Bedeutung der Über-Riesin für Leben und das Werk zu beschreiben. Alle Macht den Nanas heisst indes auch: Alle Macht dem Matriarchat. Doch egal, wie emanzipatorisch die Nana-Figur von der Künstlerin gemeint war, Feministinnen ihrer Zeit kritisierten die kommerziell verwertbaren Plastiken teils scharf; kaum eine konnte sich an de Saint Phalles’ Disneyisierung der Kunst freuen. Verrat, schrien sie insbesondere, als sich das ehemalige Model mit ihren Hippie-Nanas 1968 auf dem Cover der «Vogue» zeigte.

Die «grösste Hure der Welt» betritt man durch die Vulva

Dabei schlummerte hinter der käuflichen Präsenz der Damen subversive Kraft: Die umfangreichste Nana, 25 Meter lang und begehbar wie eine Kathedrale, nannte die Künstlerin «Hon» (schwedisch für Sie), zeigte sie 1966 im Moderna Museet in Stockholm und bezeichnetet sie als die «grösste Hure der Welt». Die Plastik war vom Publikum penetrierbar: Ihr Eingang war die Vulva. Das Werk wurde zerstört, doch in der Ausstellung geben Bilder einen Eindruck von der Monstrosität und dem schaurigen Publikums-Schrecken dieses Kunst-Gangs zurück zur Mutter.

Mit Niki de Saint Phalle bringt Christoph Becker eine feministische Ikone ins Kunsthaus. Es ist seine letzte Ausstellung in der Funktion als Direktor. Der Dank an ihn, seinen Abschied der Möglichkeit zu widmen, diese unterschätzte Künstlerin neu zu sehen, ist gross.

Niki de Saint Phalle: bis 8. Januar. Kunsthaus Zürich. Katalog im Verlag Hatje Cantz, erhältlich im Museumsshop.

